Spis treści: Jakie dokumenty są potrzebne do wynajmu auta za granicą? Ile kosztuje wynajem samochodu na wakacjach? Co oznacza wkład własny w wypożyczalni samochodów? Kaucja i karta kredytowa. To najczęstsze problemy przy wynajmie samochodu Zrób zdjęcia auta przed wyjazdem. Mogą uratować kilka tysięcy złotych Jakie są najczęstsze ukryte opłaty podczas wypożyczania samochodu?

Coraz więcej Polaków podczas zagranicznych wakacji decyduje się na zwiedzanie z wykorzystaniem samochodu z wypożyczalni. Do wyboru są zarówno lokalne, jak i międzynarodowe sieci, takie jak Hertz, Sixt, Avis, Europcar, Enterprise, Alamo czy Budget. Coraz częściej wynajem można również zarezerwować za pośrednictwem platform turystycznych - takich jak chociażby Booking - co znacząco ułatwia cały proces. Bez względu jednak na kraj czy wielkość wypożyczalni istnieje kilka ważnych kwestii, na które koniecznie należy zwrócić uwagę.

Hertz jest jedną z największych wypożyczalni samochodów na świecie. Getty Images

Jakie dokumenty są potrzebne do wynajmu auta za granicą?

Na terenie Unii Europejskiej procedura jest zdecydowanie najprostsza - wystarczy ważne polskie prawo jazdy oraz dokument tożsamości. Nieco trudniej jest poza UE, ponieważ w wielu krajach wymagane jest międzynarodowe prawo jazdy. Przed wyjazdem warto sprawdzić, czy państwo, do którego się wybieramy, honoruje dokument wydany zgodnie z Konwencją Wiedeńską lub Genewską.

Wyrobienie międzynarodowego prawa jazdy kosztuje 35 zł za jeden dokument, który wydawany jest zwykle w ciągu trzech dni roboczych.

Do wypożyczenia auta w niektórych krajach polskie prawo jazdy nie wystarczy. ARKADIUSZ ZIOLEK East News

Ile kosztuje wynajem samochodu na wakacjach?

Cena zależy przede wszystkim od kraju, pory roku oraz klasy samochodu. W szczycie sezonu w wielu południowych krajach nawet za niewielki samochód miejski taki jak Fiat 500 lub Opel Corsa trzeba zapłacić około 400 zł za dobę. Poza sezonem ceny potrafią być kilkukrotnie niższe i problemem nie jest znalezienie oferty już od około 50 zł za dobę. Kwota oczywiście znacząco potrafi wzrosnąć, jeżeli zależy nam na wynajęciu SUV-a lub luksusowego modelu z segmentu premium.

Co oznacza wkład własny w wypożyczalni samochodów?

Jednym z zapisów umowy najczęściej wskazywanych jako niezrozumianych jest tzw. udział własny w szkodzie. Oznacza on kwotę, którą kierowca pokrywa z własnej kieszeni w przypadku kolizji, uszkodzenia samochodu lub jego kradzieży. W zależności od klasy auta może ona wynosić od kilkuset do nawet kilku tysięcy euro.

Przed podpisaniem umowy warto sprawdzić, czy podstawowa cena obejmuje również pełne ubezpieczenie. W wielu przypadkach dopłata za zniesienie udziału własnego jest niewielka w porównaniu z potencjalnymi kosztami szkody. Przykładowo tygodniowe pełne ubezpieczenie niewielkiego samochodu we Włoszech kosztuje około 300 zł i można je wykupić bezpośrednio w wypożyczalni lub u pośrednika. Brak będzie wiązał się z koniecznością poniesienia kosztów naprawy z własnych środków, a dopiero później ubieganiem się o ich zwrot.

Kaucja i karta kredytowa. To najczęstsze problemy przy wynajmie samochodu

Większość wypożyczalni wymaga pozostawienia kaucji. Najczęściej jest ona blokowana na karcie kredytowej, a jej wysokość zależy od klasy pojazdu - czasami sięga nawet 1 tys. euro. Warto pamiętać, że wiele firm nie akceptuje kart debetowych. Karta kredytowa musi być wystawiona na nazwisko głównego kierowcy wskazanego w umowie. Po zwrocie samochodu blokada zwykle znika w ciągu kilku dni, choć niektóre banki potrzebują nawet tygodnia na odblokowanie środków.

Zrób zdjęcia auta przed wyjazdem. Mogą uratować kilka tysięcy złotych

Odbierając samochód z wypożyczalni należy bardzo dokładnie sprawdzić jego stan wizualny. Każde zarysowanie, odprysk lakieru czy uszkodzenie felgi powinny znaleźć się w protokole odbioru, ale dobrą praktyką jest również wykonanie kilkunastu zdjęć i krótkiego filmu przedstawiającego auto z każdej strony jeszcze przed opuszczeniem parkingu. Dzięki temu w razie sporu łatwiej udowodnić, że uszkodzenie istniało już wcześniej.

Przed rozpoczęciem jazdy warto zrobić kilka szczegółowych zdjęć auta oraz nagrać film. Jan Guss-Gasiński INTERIA.PL

Jakie są najczęstsze ukryte opłaty podczas wypożyczania samochodu?

Oczywiście największe "niemiłe" zaskoczenie może czekać nas podczas zwrotu samochodu. Najpopularniejszą zasadą w wypożyczalniach jest odbiór i oddanie auta z pełnym bakiem. Jeżeli kierowca zapomni zatankować samochód przed zwrotem, to wypożyczalnia uzupełni paliwo, ale doliczy również opłatę za usługę tankowania.

Dodatkowo zalecam zapoznać się z limitem kilometrów, opłatą za dodatkowego kierowcę czy odbiorem i zwrotem auta poza godzinami pracy punktu lub w innej lokalizacji. To właśnie te pozornie drobne zapisy najczęściej powodują, że końcowy koszt wynajmu okazuje się znacznie wyższy od ceny widocznej podczas rezerwacji.