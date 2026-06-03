W skrócie Europejskie służby informują o nowej metodzie kradzieży skierowanej przeciwko osobom podróżującym samochodami, która wykorzystuje sytuację, gdy kierowca na chwilę opuszcza pojazd.

Schemat kradzieży polega na uszkodzeniu opony w pobliżu autostradowych bramek opłat, co zmusza kierowcę do zatrzymania się i odwraca jego uwagę od auta.

Zalecane środki ostrożności obejmują zamykanie samochodu, podnoszenie szyb i unikanie pozostawiania przedmiotów na zewnątrz pojazdu, zwłaszcza w miejscach o słabszym nadzorze.

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Wraz ze zbliżającym się długim weekendem oraz sezonem wakacyjnym, na europejskich drogach pojawi się znacznie więcej samochodów wypełnionych turystami. W trakcie urlopowych wyjazdów szczególnie ważne jest zachowanie ostrożności i uważna obserwacja otoczenia. Policja w Europie coraz częściej alarmuje o przypadkach zuchwałych kradzieży pieniędzy i dokumentów z samochodów, do których dochodzi na przykład podczas wymiany przebitej opony.

Złodzieje obserwują kierowców na trasie

Schemat działania sprawców jest zwykle powtarzalny i dobrze zaplanowany. Na początku obserwują oni poruszające się pojazdy i wybierają moment, w którym mogą doprowadzić do uszkodzenia opony. Następnie podążają za wytypowanym samochodem, czekając aż kierowca zauważy problem z kołem i zatrzyma się, aby go sprawdzić.

Kluczowy moment następuje właśnie wtedy. Gdy kierowca opuszcza auto, by ocenić sytuację lub zająć się wymianą koła, złodzieje wykorzystują jego chwilową nieuwagę. Ten sposób działania znany jest od lat jako "metoda na kolec". W przeszłości był on jednak najczęściej stosowany na parkingach lub stacjach benzynowych, gdzie łatwiej było dyskretnie uszkodzić oponę zaparkowanego pojazdu.

Ataki na kierowców przy bramkach autostradowych

Nowym zjawiskiem, na które zwracają uwagę europejskie służby, jest przeniesienie tej metody w okolice bramek i punktów poboru opłat na autostradach. W takich miejscach ruch jest spowolniony, a kierowcy skupiają się na płatności lub przejeździe przez bramkę, co stwarza dogodne warunki dla przestępców.

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Jeden z takich incydentów został zarejestrowany w Hiszpanii. Na nagraniu widać mężczyznę, który podchodzi do Porsche Cayenne stojącego przy bramce i przebija jego oponę ostrym narzędziem. Chwilę później kierowca zmuszony jest się zatrzymać, co daje sprawcom możliwość dokonania kradzieży.

Policja podkreśla, że ofiary nie są wybierane przypadkowo. Najczęściej są to kierowcy droższych samochodów, podróżujący samotnie. Funkcjonariusze zaznaczają jednak, że również tańsze auta mogą stać się celem, jeśli sprawcy uznają, że ryzyko jest opłacalne lub liczą na wartościowy łup.

Ograniczone możliwości ochrony, ale istnieją środki ostrożności

Służby nie wskazują jednej, w pełni skutecznej metody ochrony przed tego typu kradzieżami. Zalecenia mają charakter ogólny i sprowadzają się przede wszystkim do zachowania czujności, choć w praktyce podczas długiej podróży trudno jest stale kontrolować otoczenie pojazdu.

Dlatego szczególnie istotne jest zachowanie ostrożności w momencie awarii. Samochód powinien być zawsze zamknięty, a szyby - podniesione. Nie należy pozostawiać żadnych przedmiotów na zewnątrz pojazdu, zwłaszcza na dachu czy masce, gdzie mogą zostać łatwo zabrane w niekontrolowanym momencie. Warto również wybierać miejsca dobrze oświetlone i monitorowane, takie jak stacje paliw, gdzie ryzyko tego typu zdarzeń jest mniejsze.

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