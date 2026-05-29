Spis treści: Test fotelików ADAC - wyniki najnowszej edycji Najlepszy fotelik samochodowy w teście - Foppapedretti Disk Infant i-Size Test fotelików ADAC 2026. Którego nie kupować? Najlepsze nosidełka dla niemowląt - co wybrać? Najlepsza podstawka dla starszych dzieci Jak ADAC testuje foteliki samochodowe?

Z odpowiedzią raz na pół roku przychodzi ADAC, który od niemal 60 lat publikuje wyniki swojego testu fotelików dziecięcych. W najnowszej edycji niemiecki automobilklub sprawdził aż 26 modeli we wszystkich kategoriach wiekowych. Każdy fotelik oceniany jest w pięciu kategoriach - bezpieczeństwie, obsłudze, ergonomii, zawartości substancji szkodliwych oraz w kategorii zanieczyszczeń środowiskowych.

Test fotelików ADAC - wyniki najnowszej edycji

"Spośród 26 sprawdzonych modeli, sześć otrzymało ocenę "dobrą", a 16 zostało zaklasyfikowanych jako "zadowalające". Trzy foteliki dostały notę "dostateczną", a jeden model został oceniony jako "niewystarczający" i tym samym oblał test.

Pozytywną informacją jest fakt, że w tej edycji żaden z fotelików nie został zdyskwalifikowany z powodu zbyt wysokiej zawartości tak zwanych chemikaliów PFAS w materiałach.

Foteliki ocenione jako "dobre" i "zadowalające" są bezpiecznym wyborem i znacznie przewyższają wymogi prawne. W testach zderzeniowych ADAC działają na nie znacznie wyższe siły niż w obowiązkowych badaniach homologacyjnych zgodnych z normą UN Reg. 129. To dlatego wymagania niemieckiego klubu są dziś brane pod uwagę przez producentów już na etapie projektowania nowych modeli.

Najlepszy fotelik samochodowy w teście - Foppapedretti Disk Infant i-Size

Z notą 1,9 w klasyfikacji ogólnej zwyciężyła nosidełko z bazą Isofix Foppapedretti Disk Infant i-Size + Tech i-Size, przeznaczone dla dzieci do około półtora roku życia.

Model jest dopuszczony dla wzrostu od 40 do 87 cm i kosztuje około 1,6 tys.zł, choć w polskiej ofercie sklepów internetowych jest słabo dostępny. Cena jest wysoka, ale w zamian rodzice otrzymują produkt, który najlepiej w całej stawce poradził sobie z testami zderzeniowymi.

Wysoko uplasował się też ten sam model bez bazy Isofix - Foppapedretti Disk Infant i-Size, oceniony notą 2,2. Nosidełko kosztuje około 800-1000 zł. Ze względu na nieco wyższe ryzyko błędnego montażu otrzymał w kategorii obsługi jedynie ocenę "zadowalającą". W gronie najlepszych znalazł się również Silver Cross Glide Plus 360 z oceną 2,4, lecz ten produkt nie jest dostępny w polskich sklepach internetowych.

Test fotelików ADAC 2026. Którego nie kupować?

Najgorszy wynik w tej edycji testu należy do nosidełka Kinderkraft Mink Pro 2 + Base Mink FX2. Model otrzymał notę "niewystarczającą" i tym samym definitywnie oblał test.

Jak ADAC poinformował już wcześniej, podczas zderzenia czołowego fotelik z bazą Isofix po prostu odczepił się od podstawy Isofix. W wypadku oznaczałoby to bezpośrednie zagrożenie życia dziecka. Rodzice, którzy zdążyli już zakupić ten model, mogą zwrócić go u producenta lub wymienić na inny egzemplarz.

Najlepsze nosidełka dla niemowląt - co wybrać?

Nosidełka są praktyczne, bo dzięki wbudowanym pasom szelkowym dziecko można zapiąć już w mieszkaniu i w gotowej do drogi pozycji przenieść do auta. Trzeba pamiętać o jednej żelaznej zasadzie - dzieci poniżej 15 miesięcy muszą podróżować wyłącznie tyłem do kierunku jazdy.

W tej edycji przebadano 11 nosidełek oraz cztery dodatkowe foteliki, w których można już przewozić noworodki. Niestety tylko cztery z nich uzyskały notę "dobrą". Najwyższą lokatę zajęło wspomniane już Foppapedretti Disk Infant i-Size + Tech i-Size z notą 1,9.

Wśród fotelików dla małych dzieci na ocenę "dobrą" zasłużył też Cybex Sirona Ti z notą 2,5. Model jest dopuszczony już dla niemowląt od urodzenia aż do czwartego roku życia, czyli dla wzrostu od 40 do 105 cm. Ma on dodatkowo bazę Isofix i pozwala na przewożenie dziecka zarówno tyłem, jak i przodem do kierunku jazdy. Niestety przy masie ponad 13 kg należy do bardzo ciężkich. Cena na poziomie około 1,7 tys zł, plasuje go w segmencie premium.

Na uwagę zasługuje też Cybex Pallas G3 z notą 2,5 i ceną 900-1,1 tys. zł. To fotelik z osłoną tułowia, przeznaczony dla dzieci od 15 miesięcy do 12 lat, czyli dla wzrostu od 76 do 150 cm. Przed zakupem warto jednak sprawdzić, czy konkretne dziecko zaakceptuje osłonę tułowia, bo nie każdemu maluchowi takie rozwiązanie odpowiada.

Najlepsza podstawka dla starszych dzieci

W kategorii podstawek dla dzieci od około czwartego do dwunastego roku życia, czyli do wzrostu 150 cm, oceną "dobrą" mógł pochwalić się tylko jeden model. To Kinderkraft Junior Fix 2 i-Size z notą 2,5 i bardzo atrakcyjną ceną - zaledwie około 250 zł.

Fotelik waży niewiele, tylko 6 kg, co stanowi sporą zaletę, bo starsze dzieci często jeżdżą autami znajomych lub dziadków. Mała waga ułatwia szybką przesiadkę między różnymi pojazdami. W kategorii bezpieczeństwa fotelik wykazał średnie ryzyko obrażeń przy zderzeniach bocznych i czołowych, otrzymując notę "zadowalającą".

Jak ADAC testuje foteliki samochodowe?

Niemiecki klub mobilności prowadzi test wspólnie z innymi europejskimi automobilklubami i organizacjami konsumenckimi dwa razy w roku. Wybór modeli odbywa się według kilku kryteriów - czy fotelik jest nowością rynkową, czy ma duże znaczenie sprzedażowe lub czy od ostatniego testu został gruntownie przeprojektowany.

Foteliki kupowane są anonimowo w handlu detalicznym lub wysyłkowym, by uniknąć podejrzeń o specjalne preparowanie egzemplarzy przez producentów. Kategoria bezpieczeństwa, która stanowi aż 50 proc. końcowej oceny, obejmuje testy zderzeniowe czołowe i boczne, sprawdzenie przebiegu pasa oraz stabilności fotelika na siedzeniu samochodu.

Kategoria obsługi waży 40 proc. końcowej oceny i sprawdza, czy fotelik można intuicyjnie i prawidłowo zamontować. Ergonomia, odpowiedzialna za 10 proc. oceny, dotyczy pozycji siedzenia, komfortu dziecka oraz miejsca, jakie fotelik zajmuje w aucie. Substancje szkodliwe oraz zanieczyszczenia środowiskowe PFAS sprawdzane są w tekstylnych elementach mających kontakt z dzieckiem - ocena słabsza niż "dobra" obniża wynik całościowy, a "niewystarczająca" automatycznie wyklucza model z rekomendacji.





