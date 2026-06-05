W skrócie W Niemczech stosuje się manewr polegający na jeździe radiowozu zygzakiem po autostradzie, który nie jest spotykany w Polsce.

Podczas tego manewru radiowóz blokuje wszystkie pasy i spowalnia ruch, aby umożliwić bezpieczne działania służb lub zareagować na zagrożenie.

Kierowcy nie powinni wyprzedzać radiowozu jadącego slalomem i powinni stopniowo zmniejszać prędkość, zachowując ostrożność.

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Wybierając się samochodem lub motocyklem za granicę warto poświęcić kilka chwil na przestudiowanie obowiązujących w danym kraju przepisów. Różnić mogą się nie tylko ograniczenia prędkości czy znaki, ale także pewnego rodzaju procedury, które mogą stosować policjanci. Co oznacza i jak powinni zachować się kierowcy, gdy radiowóz będzie jechał zygzakiem na całej szerokości drogi?

Radiowóz jedzie slalomem po autostradzie. To sygnał dla wszystkich kierowców

Sytuacja wygląda dość nietypowo - policyjny radiowóz wyprzedza samochody, uruchamia sygnały świetlne, często również światła awaryjne, a następnie zaczyna poruszać się od lewej do prawej strony jezdni. W efekcie skutecznie blokuje wszystkie pasy ruchu i uniemożliwia kierowcom dalszą jazdę z dotychczasową prędkością.

Dla osób, które po raz pierwszy spotykają się z takim widokiem, może to wyglądać bardzo dziwnie. Niektórzy porównują ten manewr nawet do rozgrzewania opon przed wyścigiem, ale w rzeczywistości funkcjonariusze realizują procedurę kontrolowanego wyhamowywania ruchu, która znana jest na niemieckich autostradach od lat. Jej celem jest stopniowe zmniejszenie prędkości wszystkich pojazdów znajdujących się za radiowozem bez konieczności gwałtownego hamowania.

Dlaczego niemiecka policja spowalnia ruch?

Powodów może być kilka. Najczęściej funkcjonariusze stosują ten manewr wtedy, gdy przed nimi znajduje się zagrożenie wymagające ograniczenia prędkości lub nawet czasowego zatrzymania ruchu. Może chodzić o wypadek drogowy, korek tworzący się za zakrętem, samochód unieruchomiony w niebezpiecznym miejscu czy przedmioty znajdujące się na jezdni. Zdarza się również, że policja wykorzystuje tę metodę do zabezpieczenia przejazdu służb ratunkowych albo usunięcia przeszkód z autostrady.

Jadać zygzakiem policjanci wyhamowują ruch. / YouTube - EnfoyFireFighting - Inernational Emergency Response Videos materiał zewnętrzny

Widzisz radiowóz jadący zygzakiem? Tego nie wolno robić

Najważniejsza zasada jest bardzo prosta - nie wolno wyprzedzać policyjnego pojazdu wykonującego taki manewr. Jeżeli zauważysz przed sobą radiowóz poruszający się slalomem to powinieneś przede wszystkim zachować spokój i zwiększyć ostrożność. To wyraźny sygnał, że przed nim może znajdować się niebezpieczna sytuacja.

Należy stopniowo zmniejszać prędkość, utrzymywać bezpieczny odstęp od poprzedzającego pojazdu i obserwować dalsze sygnały wydawane przez policję. W każdej chwili może okazać się konieczne całkowite zatrzymanie samochodu lub wykonanie innych poleceń funkcjonariuszy.

W Polsce policjanci nie jeżdżą zygzakiem. Często korzystają z tego Niemcy

Choć procedura jest dobrze znana kierowcom podróżującym po Niemczech to w Polsce raczej nie występuje. Dlatego planując podróż do naszych zachodnich sąsiadów warto wiedzieć, że radiowóz jadący zygzakiem nie zachowuje się przypadkowo. To jeden z elementów systemu bezpieczeństwa drogowego, który ma chronić zarówno kierowców, jak i służby pracujące przy zdarzeniach na drodze.

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