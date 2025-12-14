Spis treści: Do czego służą czarne kropki na szybie? Czarne kropki wokół lusterka wstecznego Czarne kropki informują o dacie produkcji

Czarne kropki (nazywane fritem) są nakładane metodą sitodruku i są wykonane z ceramicznej emalii spiekanej pod wysoką temperaturą z szybą samochodu. Ten element jest bardzo ważny w procesie montowania przedniej szyby w samochodzie.

Gdyby nie czarna obwódka o chropowatej strukturze, odpowiednie zamocowanie szyby mogłoby być niemożliwe. Odpowiada za to ich wewnętrzna strona.

Do czego służą czarne kropki na szybie?

Zadaniem zewnętrznej strony jest ochrona kleju przed degradującym działaniem promieni słonecznych na ów klej. Dzięki temu spoiwo zachowuje swoje właściwości przez lata. Kolejna kwestia jest dość prozaiczna - po prostu ukrywa klej mocujący szybę.

Kropki występujące na fricie zapobiegają powstawaniu dużej różnicy temperatur na małej powierzchni szklanej, które mogą doprowadzić do jej uszkodzenia. Drugą sprawą jest zapobieganie powstawaniu optycznych zniekształceń z powodu różnicy temperatur.

Czarne kropki wokół lusterka wstecznego

Czarne kropki pojawiające się wokół miejsca montażu lusterka wstecznego są nakładane z myślą o kierowcy. Zapobiegają oślepianiu przez intensywne promienie słoneczne. Występują w miejscach, których nie da się zasłonić osłonami przeciwsłonecznymi.

Czarne kropki informują o dacie produkcji

Czarnych kropek na szybach jest jeszcze więcej. W wielu samochodach znajdziemy je również w prawym, dolnym rogu, tuż pod oznaczeniem producenta szyby. Na ich podstawie można sprawdzić rok i miesiąc produkcji szyby.

Liczba kropek oznacza miesiąc, a towarzysząca im cyfra, rok. Dla przykładu szyba z marca 2005 roku będzie oznaczona w ten sposób: (5).

Maybach S680 czy Rolls-Royce Ghost Extended? Porównanie samochodów dla milionerów Maciej Olesiuk INTERIA.PL