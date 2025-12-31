Spis treści: Używany samochód z LPG. Podstawa to ważne dokumenty Stan techniczny instalacji LPG. Na co zwracają uwagę mechanicy Jazda próbna samochodem używanym z LPG. Na co zwrócić uwagę? Eksploatacja instalacji LPG - jakie koszty pojawią się po zakupie? Jak uniknąć problemów po zakupie auta z instalacją LPG

Nic więc dziwnego, że wielu kierowców poszukuje na rynku wtórnym aut już wyposażonych w instalację gazową. Mechanicy przestrzegają jednak, że taki zakup wymaga dużo większej ostrożności niż kupno zwykłego auta benzynowego. Instalacja LPG składa się z wielu elementów, które zużywają się, starzeją i wymagają odpowiedniej obsługi. Sprawdzenie auta pobieżnie może skończyć się koniecznością drogich napraw już po kilku tygodniach użytkowania.

Używany samochód z LPG. Podstawa to ważne dokumenty

Wbrew pozorom to nie stan techniczny, lecz dokumenty są pierwszym elementem, który powinien zostać zweryfikowany. W dowodzie rejestracyjnym musi znajdować się informacja o montażu instalacji LPG. Jeżeli jej nie ma, samochód nie przejdzie badania technicznego, a podczas kontroli policji kierowca może stracić dowód. Oprócz tego sprzedający musi przekazać komplet dokumentów instalacji, w tym homologację zestawu, certyfikat zbiornika i instrukcję instalacji. Brak któregokolwiek z nich oznacza duże ryzyko oraz przyszłe problemy z legalizacją.

Szczególne znaczenie ma data legalizacji zbiornika, ponieważ każdy zbiornik LPG ma ważność wynoszącą 10 lat od daty produkcji. Po upływie tego czasu można go zalegalizować w wyspecjalizowanym serwisie, ale w Polsce większość kierowców po prostu wymienia zbiornik na nowy. Koszt takiej operacji potrafi przekroczyć tysiąc złotych. Maksymalny czas użytkowania zbiornika to 20 lat. Kupno auta ze zbiornikiem "na finiszu" oznacza konieczność szybkiej wymiany i dodatkowy wydatek.

Stan techniczny instalacji LPG. Na co zwracają uwagę mechanicy

Po weryfikacji dokumentów przychodzi czas na oględziny instalacji. Mechanicy radzą, by nie ograniczać się tylko do przejażdżki i deklaracji sprzedawcy. Podstawą jest wizualna ocena elementów układu. W komorze silnika nie powinno być popękanych przewodów, śladów gazu, oleju ani osadów wokół reduktora czy wtryskiwaczy. Wszelkie ślady wilgoci lub tłustych plam mogą świadczyć o niebezpiecznych wyciekach. Warto także zajrzeć pod samochód i sprawdzić, czy przewody nie są skorodowane i czy zbiornik ma czytelne oznaczenia.

Kolejnym krokiem jest identyfikacja konkretnej instalacji. Na rynku działa wiele firm produkujących sterowniki, reduktory i wtryskiwacze, dlatego warto poznać markę i model, by sprawdzić, czy w okolicy istnieją warsztaty, które zajmują się jej obsługą. Mechanicy podkreślają, że niektóre egzotyczne lub rzadkie instalacje wymagają specjalistycznego oprogramowania, a ich serwisowanie jest utrudnione lub bardzo drogie.

Jazda próbna samochodem używanym z LPG. Na co zwrócić uwagę?

Podczas jazdy trzeba sprawdzić płynność przełączenia z benzyny na gaz, reakcję na gaz oraz stabilność pracy silnika na wolnych obrotach. Auto nie może szarpać, dławić się ani tracić mocy. Nierówna praca lub odczuwalne spadki dynamiki mogą świadczyć o zużytych wtryskiwaczach, nieszczelności instalacji, problemach z kalibracją lub kończącym się reduktorze.

Mechanicy dodają, że bardzo ważne jest również sprawdzenie zapachu w samochodzie. Jeśli po krótkiej jeździe unosi się charakterystyczna woń gazu, nie należy kontynuować oględzin - może to oznaczać nieszczelność, która jest po prostu niebezpieczna.

Eksploatacja instalacji LPG - jakie koszty pojawią się po zakupie?

Bardzo wielu kierowców zapomina, że auto z LPG wymaga częstszych przeglądów niż zwykły samochód benzynowy. Filtry fazy ciekłej i lotnej powinny być wymieniane odpowiednio co 30 i około 15-20 tysięcy kilometrów. Świece zapłonowe, szczególnie w starszych instalacjach, należy wymieniać nawet dwa razy częściej niż w autach jeżdżących wyłącznie na benzynie. Z kolei olej silnikowy powinno się wymieniać co 7-8 tysięcy kilometrów, ponieważ spalanie gazu podnosi temperaturę pracy silnika. Do tego dochodzi obowiązek regulacji instalacji co około 15 tysięcy kilometrów oraz wyższy koszt badania technicznego, gdyż obejmuje ono dodatkowe procedury związane ze zbiornikiem LPG. Od września 2025 roku wynosi on 245 zł.

Jak uniknąć problemów po zakupie auta z instalacją LPG

Najważniejszą zasadą jest dokładne sprawdzenie historii serwisowej instalacji. Jeżeli poprzedni właściciel regularnie odwiedzał warsztat, wymieniał filtry, serwisował reduktor i dbał o kalibrację, instalacja powinna działać długo i bezproblemowo. Natomiast auto, które ma niejasną historię lub w ogóle nie ma dokumentów dotyczących serwisu LPG, może wymagać dużych nakładów finansowych już na starcie. Warto także poprosić o fakturę z montażu, ponieważ na jej podstawie można zweryfikować, czy instalacja została wykonana w renomowanym warsztacie.

Najbardziej doświadczone warsztaty radzą, by nie kupować aut, które podczas jazdy na gazie działają inaczej niż na benzynie. Silnik powinien pracować płynnie, bez falowania i utraty mocy.

