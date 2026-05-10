To podstawowy błąd podczas prowadzenia auta. Wielu kierowców o tym nie wie

Prawidłowy sposób trzymania kierownicy powoduje nie tylko to, że mamy lepsze wyczucie tego co dzieje się z samochodem i większą kontrolę nad autem, ale sprawia również, że możemy szybciej zareagować w razie sytuacji awaryjnej. Na dodatek to też istotna kwestia bezpieczeństwa w razie wypadku. Wyjaśniamy dlaczego.

Błędy w trzymaniu kierownicy

Niewłaściwy sposób trzymania rąk na kierownicy to jeden z najpopularniejszych złych nawyków wśród kierowców nie tylko w Polsce ale i na całym świecie. Zwykle powodami wyrobienia sobie złych nawyków w tej materii są kwestie wygody, zbytniej pewności siebie. Między innymi dlatego wielu kierowców trzyma kierownicę tylko jedną ręka - czy to na górze, czy też na dole - lub tylko palcami wierząc, że w razie sytuacji awaryjnej zdążą zareagować i wyjść z opresji. Życie pokazuje jednak, że takie lekceważące podejście często odbija się czkawką - w razie wpadnięcia w poślizg lub konieczności nagłego ominięcia przeszkody ręce nie nadążają i nie jesteśmy w stanie wyratować się z opresji.

Tak samo będzie w przypadku trzymania kierownicy od wewnątrz, lub kręcenie nią posługując się jedną otwartą dłonią - tak jakbyśmy ruchem okrężny myli okna lub polerowali karoserię naszego auta. W ten sposób łatwo utracić kontrolę nad samochodem gdy ręka nam się ześlizgnie.

Oto nawyki, których kierowcy powinni unikać:

trzymanie kierownicy jedną ręką,

niepoprawne ułożenie rąk, np. na szczycie kierownicy,

chwytanie kierownicy od środka,

zaginanie kciuków do wewnątrz kierownicy,

kręcenie otwartą dłonią.

Tak trzymać kierownicę?

Dlatego też prawidłowe trzymanie kierownicy jest niezwykle ważne. A jak prawidłowo trzymać ręce na kierownicy? Najprostszą metodą jest spojrzenie na kierownicę jak na tarczę zegara. Prawidłową techniką trzymania rąk na kierownicy jest ustawienie ich w pozycji "za piętnaście trzecia" lub "dziesiąta dziesięć" czyli na cyfrach 3 i 9 lub 2 i 10. Dzięki temu mamy pełną kontrolę i czucie nad samochodem, a także możemy szybko zareagować. Przede wszystkim jednak, ważne jest by trzymać obie ręce na kierownicy, a odrywać jedną z nich tylko w momencie kiedy musimy zmienić bieg lub np. otworzyć okno w samochodzie.

Kierownicy nie powinniśmy trzymać zbyt mocno - raczej swobodnie i luźno, nie zaciskając dłoni na kole. To powoduje znacznie szybszą fatygę i zmniejsza wyczucie auta. Na dodatek jeśli mocno trzymamy kierownicę cierpi na tym płynność prowadzenia i swobodne przekładanie rąk podczas ostrego skręcania lub zawracania. Powinniśmy również pamiętać o tym, żeby nie oplatać kierownicy kciukami. Tu powodem jest głównie bezpieczeństwo.

Niebezpieczne poduszka powietrzna

Pamiętanie o tym żeby trzymać ręce na kierownicy w określony powyżej sposób ma swoje uzasadnienie w kwestiach bezpieczeństwa, bowiem w razie wypadku i wystrzelenia poduszek powietrznych, airbag spełni swoje zadanie - zamortyzuje uderzenie lecącej w kierunku kierownicy głowy i tułowia. Jeśli będziemy trzymać jedną rękę na "szczycie kierownicy" ładunek pirotechniczny poduszki wystrzeli ją w kierunku naszej twarzy. W najlepszym razie oznacza to złamaną rękę i nos, w najgorszym może skończyć się tragicznie. Podobnie jest z trzymaniem kierownicy kciukami lub innymi palcami od wewnątrz koła - aktywacja poduszki może uszkodzić nam palce i dłonie.

Jak szybko i sprawnie kręcić kierownicą?

Samo kręcenie kierownicą powinno polegać na przekładaniu rąk, tak jakbyśmy kręcili sterem pirackiego statku. Rąk nie powinniśmy krzyżować, a przy konieczności mocniejszego skrętu kierownicy też przesuwać w dłoniach - taki sposób jest po prostu metodą zbyt wolną i powoduje szarpanie kierownicą. Nie jest to płynny sposób prowadzenia samochodu. Najlepiej aby kierownica i fotel kierowcy były ustawione w takiej odległości i pod takim kątem, aby ramiona były lekko ugięte w łokciach, a dłonie leżały na kierownicy naturalnie, bez nietypowego wygięcia, które może powodować niewygodę i szybsze zmęczenie.

Kierowcy rajdowi siedzą bardzo blisko kierownicy, bowiem tam bardziej od precyzji liczy się szybkość reakcji (podczas jazdy w poślizgu muszą często kontrować kołami by utrzymać auto na trasie). Lekko ugięte ramiona są najlepszym kompromisem pomiędzy precyzją, czasem reakcji a komfortem prowadzenia samochodu.

