To podstawowy błąd podczas prowadzenia auta. Wielu kierowców o tym nie wie
Prawidłowy chwyt kierownicy to podstawa umiejętność, która zapewnia odpowiednie panowanie nad samochodem. Jednak zaskakująco dużo osób ma wyrobione niewłaściwie nawyki i nawet nie zdaje sobie sprawy z popełnianych błędów.
Prawidłowy sposób trzymania kierownicy powoduje nie tylko to, że mamy lepsze wyczucie tego co dzieje się z samochodem i większą kontrolę nad autem, ale sprawia również, że możemy szybciej zareagować w razie sytuacji awaryjnej. Na dodatek to też istotna kwestia bezpieczeństwa w razie wypadku. Wyjaśniamy dlaczego.
Błędy w trzymaniu kierownicy
Niewłaściwy sposób trzymania rąk na kierownicy to jeden z najpopularniejszych złych nawyków wśród kierowców nie tylko w Polsce ale i na całym świecie. Zwykle powodami wyrobienia sobie złych nawyków w tej materii są kwestie wygody, zbytniej pewności siebie. Między innymi dlatego wielu kierowców trzyma kierownicę tylko jedną ręka - czy to na górze, czy też na dole - lub tylko palcami wierząc, że w razie sytuacji awaryjnej zdążą zareagować i wyjść z opresji. Życie pokazuje jednak, że takie lekceważące podejście często odbija się czkawką - w razie wpadnięcia w poślizg lub konieczności nagłego ominięcia przeszkody ręce nie nadążają i nie jesteśmy w stanie wyratować się z opresji.
Tak samo będzie w przypadku trzymania kierownicy od wewnątrz, lub kręcenie nią posługując się jedną otwartą dłonią - tak jakbyśmy ruchem okrężny myli okna lub polerowali karoserię naszego auta. W ten sposób łatwo utracić kontrolę nad samochodem gdy ręka nam się ześlizgnie.
Oto nawyki, których kierowcy powinni unikać:
- trzymanie kierownicy jedną ręką,
- niepoprawne ułożenie rąk, np. na szczycie kierownicy,
- chwytanie kierownicy od środka,
- zaginanie kciuków do wewnątrz kierownicy,
- kręcenie otwartą dłonią.
Tak trzymać kierownicę?
Dlatego też prawidłowe trzymanie kierownicy jest niezwykle ważne. A jak prawidłowo trzymać ręce na kierownicy? Najprostszą metodą jest spojrzenie na kierownicę jak na tarczę zegara. Prawidłową techniką trzymania rąk na kierownicy jest ustawienie ich w pozycji "za piętnaście trzecia" lub "dziesiąta dziesięć" czyli na cyfrach 3 i 9 lub 2 i 10. Dzięki temu mamy pełną kontrolę i czucie nad samochodem, a także możemy szybko zareagować. Przede wszystkim jednak, ważne jest by trzymać obie ręce na kierownicy, a odrywać jedną z nich tylko w momencie kiedy musimy zmienić bieg lub np. otworzyć okno w samochodzie.
Kierownicy nie powinniśmy trzymać zbyt mocno - raczej swobodnie i luźno, nie zaciskając dłoni na kole. To powoduje znacznie szybszą fatygę i zmniejsza wyczucie auta. Na dodatek jeśli mocno trzymamy kierownicę cierpi na tym płynność prowadzenia i swobodne przekładanie rąk podczas ostrego skręcania lub zawracania. Powinniśmy również pamiętać o tym, żeby nie oplatać kierownicy kciukami. Tu powodem jest głównie bezpieczeństwo.
Niebezpieczne poduszka powietrzna
Pamiętanie o tym żeby trzymać ręce na kierownicy w określony powyżej sposób ma swoje uzasadnienie w kwestiach bezpieczeństwa, bowiem w razie wypadku i wystrzelenia poduszek powietrznych, airbag spełni swoje zadanie - zamortyzuje uderzenie lecącej w kierunku kierownicy głowy i tułowia. Jeśli będziemy trzymać jedną rękę na "szczycie kierownicy" ładunek pirotechniczny poduszki wystrzeli ją w kierunku naszej twarzy. W najlepszym razie oznacza to złamaną rękę i nos, w najgorszym może skończyć się tragicznie. Podobnie jest z trzymaniem kierownicy kciukami lub innymi palcami od wewnątrz koła - aktywacja poduszki może uszkodzić nam palce i dłonie.
Jak szybko i sprawnie kręcić kierownicą?
Samo kręcenie kierownicą powinno polegać na przekładaniu rąk, tak jakbyśmy kręcili sterem pirackiego statku. Rąk nie powinniśmy krzyżować, a przy konieczności mocniejszego skrętu kierownicy też przesuwać w dłoniach - taki sposób jest po prostu metodą zbyt wolną i powoduje szarpanie kierownicą. Nie jest to płynny sposób prowadzenia samochodu. Najlepiej aby kierownica i fotel kierowcy były ustawione w takiej odległości i pod takim kątem, aby ramiona były lekko ugięte w łokciach, a dłonie leżały na kierownicy naturalnie, bez nietypowego wygięcia, które może powodować niewygodę i szybsze zmęczenie.
Kierowcy rajdowi siedzą bardzo blisko kierownicy, bowiem tam bardziej od precyzji liczy się szybkość reakcji (podczas jazdy w poślizgu muszą często kontrować kołami by utrzymać auto na trasie). Lekko ugięte ramiona są najlepszym kompromisem pomiędzy precyzją, czasem reakcji a komfortem prowadzenia samochodu.