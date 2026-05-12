Ten przycisk to najlepszy przyjaciel kierowcy. Pozwala zaoszczędzić 5 tys. zł
Obecny taryfikator mandatów potrafi być bardzo dotkliwy dla kierujących, którzy nie przestrzegają przepisów. Dotyczy to zwłaszcza przekraczania prędkości, które w mentalności wielu kierowców nie jest czymś nagannym. Dla kierowców chcących jeździć przepisowo, ale nie zawsze dobrze kontrolujących swoją prędkość, istnieje proste rozwiązanie, pozwalające na uchronienie się przed mandatem.
Spis treści:
- Ogranicznik prędkości w samochodzie - zasada działania
- Ograniczenia prędkości obowiązujące w Polsce
- Taryfikator mandatów za prędkość w 2026 roku
Ogranicznik prędkości w samochodzie - zasada działania
Zaznaczmy na początku, że nie może być żadnego pobłażania dla kierowców, którzy przekraczają dopuszczalną prędkość. Kontrola prędkością z jaką się poruszamy, to oczywisty obowiązek każdego kierującego. Jeśli jednak lubicie trzymać się blisko górnej granicy limitu, to nietrudno przypadkiem go przekroczyć i narazić się na mandat - obecnie policjant może ukarać za przekroczenie prędkości nawet o zaledwie 1 km/h. Aby tego uniknąć i nie musieć stale zerkać na prędkościomierz, możecie skorzystać z ogranicznika prędkości. Najczęściej łączony jest on z tempomatem, a ustawia się go tymi samymi przyciskami.
Ogranicznik prędkości możemy ustawić już po uruchomieniu silnika. Do jego uruchomienia zwykle służy przełącznik oznaczony jako "LIM" lub mający piktogram, przedstawiający prędkościomierz z dużą kreską na skali, na której zatrzymuje się biegnąca nad nim strzałka. Ustawienie interesującej nas prędkości odbywa się za pomocą przycisków "SET" oraz "RES", ewentualnie oznaczonymi jako "+" oraz "-".
Informacje na temat włączenia ogranicznika prędkości, wyboru maksymalnej prędkości oraz zatwierdzenia wyboru, powinny wyświetlać się na zegarach. Warto przy tym pamiętać, że limiter może być automatycznie dezaktywowany w sytuacji awaryjnej. Wystarczy, że kierowca wciśnie pedał gazu w podłogę.
Ograniczenia prędkości obowiązujące w Polsce
Ograniczenia prędkości, jakie obowiązują w Polsce, powinny być doskonale znane każdemu kierującemu. Warto jednak przypomnieć, że na przykład na drogach ekspresowych obowiązują dwa limity prędkości, zaś podwyższenie limitu do 60 km/h w terenie zabudowanym w nocy zostało zniesione kilka lat temu. Obecnie w Polsce możemy jechać:
- w terenie zabudowanym - 50 km/h
- na drogach jednojezdniowych dwukierunkowych - 90 km/h,
- na drogach dwujezdniowych dwukierunkowych o dwóch pasach ruchu - 100 km/h,
- na drogach ekspresowych jednojezdniowych - 100 km/h,
- na drogach ekspresowych dwujezdniowych - 120 km/h,
- na autostradach - 140 km/h.
Taryfikator mandatów za prędkość w 2026 roku
Kierowcy powinni szczególnie uważać na prędkość, ponieważ obecnie obowiązujący taryfikator jest bezwzględny. Tak jak wspomnieliśmy wcześniej, nawet za jazdę o 1 km/h ponad limit, można otrzymać mandat i punkty karne. Pamiętajmy też o zasadzie recydywy - ponowne przekroczenie prędkości w ciągu kolejnych dwóch lat, oznacza podwójny mandat. Dotyczy to poważniejszych przekroczeń.
Obecnie mandaty za prędkość w Polsce wyglądają następująco:
- do 10 km/h - 50 zł, 1 pkt karny
- od 11 km/h do 15 km/h - 100 zł, 2 pkt. karne
- od 16 km/h do 20 km/h - 200 zł, 3 pkt. karne
- od 21 km/h do 25 km/h - 300 zł, 5 pkt. karnych
- od 26 km/h do 30 km/h - 400 zł, 7 pkt. karnych
- ponad 30 km/h - 800 zł (recydywa 1600 zł), 9 pkt. karnych
- ponad 40 km/h - 1000 zł (recydywa 2000 zł), 11 pkt. karnych
- ponad 50 km/h - 1500 zł (recydywa 3000 zł), 13 pkt. karnych
- ponad 60 km/h - 2000 zł (recydywa 4000 zł), 14 pkt. karnych
- ponad 70 km/h - 2500 zł (recydywa 5000 zł), 15 pkt. karnych