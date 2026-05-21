Spis treści: Litery i cyfry na radiowozie. To nie jest przypadkowy kod Oznaczenia na radiowozie. Kierowcy rzadko korzystają z tej informacji, bo i po co Dodatkowe oznaczenia policyjnych radiowozów. Czarny trójkąt to nie ozdoba Czy nieoznakowane radiowozy posiadają charakterystyczne oznakowanie? Jak uniknąć spotkania z nieoznakowanym radiowozem?

Każdy oznakowany pojazd policyjny - oprócz tablic rejestracyjnych - posiada tzw. oznaczenia taktyczne. To właśnie ono zdradza, skąd pochodzi dany radiowóz i do jakiej jednostki jest przypisany.

Litery i cyfry na radiowozie. To nie jest przypadkowy kod

System oznaczeń jest prosty, ale ma bardzo konkretne zastosowanie. Na początku znajduje się jedna lub dwie litery, które wskazują region lub jednostkę policji. To właśnie ten fragment mówi najwięcej.

A - Komenda Główna Policji,

B, BB - woj. dolnośląskie,

C, CC - woj. kujawsko-pomorskie,

D, DD - woj. lubelskie, E,

EE - woj. lubuskie, F,

FF - woj. łódzkie, G,

GG - woj. małopolskie,

H, Y - woj. mazowieckie,

J, JJ - woj. opolskie, K,

KK - woj. podkarpackie,

M, MM - woj. podlaskie,

N, NN - woj. pomorskie,

P, R - woj. śląskie, S,

SS - woj. świętokrzyskie,

T, TT - woj. warmińsko-mazurskie,

U, UU - woj. wielkopolskie, W,

WW - woj. zachodniopomorskie,

Z, ZZ - Komenda Stołeczna,

L - szkoły policyjne.

Za literami pojawia się ciąg cyfr najczęściej w przedziale od 001 do 999. To już indywidualny numer konkretnego radiowozu, który pozwala go zidentyfikować w danej jednostce.

Oznaczenie na radiowozach znajduje się na klapie bagażnika oraz po obu stronach tylnych nadkoli. 123RF/PICSEL

Oznaczenia na radiowozie. Kierowcy rzadko korzystają z tej informacji, bo i po co

Dla kierowcy oznacza to jedno - widząc radiowóz można szybko sprawdzić czy patrol pochodzi z lokalnej jednostki, czy np. został skierowany z innego regionu. Ma to znaczenie choćby podczas większych akcji, zabezpieczeń imprez czy wzmożonych kontroli drogowych. To także narzędzie organizacyjne dla samej policji - oznaczenia pozwalają łatwo zarządzać flotą i identyfikować pojazdy bez konieczności sprawdzania numerów rejestracyjnych.

Dodatkowe oznaczenia policyjnych radiowozów. Czarny trójkąt to nie ozdoba

Czasami na radiowozach - a także pojazdach innych służb - można zauważyć dodatkowe oznaczenia w postaci czarnego trójkąta umieszczonego na kolorowym tle. To znak, że mamy do czynienia z pojazdem specjalnym.

Takie oznaczenie informuje, że samochód jest wykorzystywany do niestandardowych zadań. W przypadku policji może chodzić np. o transport specjalistycznego sprzętu, materiałów czy działania wymagające dodatkowego zabezpieczenia. W przeszłości takie pojazdy wykorzystywano choćby do transportu materiałów medycznych czy osób wymagających szczególnych procedur. Co ważne, obecność takiego symbolu nie oznacza, że radiowóz nie może prowadzić standardowych działań - nadal może brać udział w kontrolach drogowych czy interwencjach.

Czy nieoznakowane radiowozy posiadają charakterystyczne oznakowanie?

Na polskich drogach stale przybywa nieoznakowanych radiowozów i z racji wykonywanych zadań nie posiadają one widocznego, zewnętrznego oznaczenia. Bez względu jednak na markę mają kilka wspólnych elementów, dzięki którym zmotoryzowani mogą szybko zauważyć, że to wóz należący do policji.

Najbardziej charakterystycznym punktem jest dodatkowa antena, która znajduje się nad tylną szybą. Warto jednak pamiętać, że to obserwacje kierowców oraz analiza zdjęć - jeżeli jej nie ma to wcale nie oznacza, że dany egzemplarz nie jest nieoznakowanym radiowozem. Co więcej, wśród tych cech wyróżniana jest również kamera pokładowa umieszczona na desce rozdzielczej, ukryte światła ostrzegawcze w osłonie chłodnicy oraz elektroniczny panel umieszczony za tylną szybą, który służy do wyświetlania komunikatów.

Jak uniknąć spotkania z nieoznakowanym radiowozem?

Chociaż kierowcy bardzo chętnie wymieniają się informacjami na temat nieoznakowanych radiowozów publikując w internecie zdjęcia oraz numery rejestracyjne to należy pamiętać, że właśnie z tego powodu pojazdy te są bardzo często rotowane. Zamiast skupiać się na detalach w przejeżdżających samochodach zdecydowanie lepiej skorzystać z najbardziej skutecznego rozwiązania - jazdy zgodnie z obowiązującymi przepisami. To jedyny słuszny sposób, aby uniknąć spotkania z funkcjonariuszami.

V8 w elektryku? Mercedes łączy dwa światy INTERIA.PL