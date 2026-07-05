W skrócie Przed wyjazdem na urlop większość kierowców zazwyczaj sprawdza tylko podstawowe elementy pojazdu, takie jak stan klocków i tarcz hamulcowych, poziom oleju czy ciśnienie w oponach, co może nie zapobiec awarii podczas długiej podróży.

Najwięcej nieprawidłowości wykrywanych podczas diagnostyki dotyczy silnika, w tym problemów z filtrem cząstek stałych (DPF), świecami żarowymi oraz systemami monitorującymi pracę jednostki napędowej.

Awarie układu klimatyzacji, wykryte w 33,7 proc. pojazdów, wpływają negatywnie na koncentrację i zmęczenie kierowcy, a brak regularnego serwisu sprzyja rozwojowi bakterii Legionella pneumophila.

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Wakacje wiążą się ze wzmożoną liczbą wyjazdów samochodami, dlatego jest to szczególny okres, w którym kierowcy powinni zadbać o stan techniczny pojazdu. Dziś, gdy samochody naszpikowane są elektroniką, ograniczenie się wyłącznie do skontrolowania podstawowych elementów najczęściej jest niewystarczające. Bardzo dobrym rozwiązaniem będzie wizyta u mechanika i podłączenie auta do specjalnego komputera diagnostycznego, który może obnażyć usterki, które dotychczas były niezauważalne. Jakie awarie występują najczęściej?

To najczęstsza awaria samochodów podczas wakacyjnych wyjazdów. Diagnostyka silnika jest niezbędna

Najwięcej nieprawidłowości dotyczy oczywiście silnika - z analizy ponad 18 mln sesji diagnostycznych przeprowadzonych latem 2025 r. przez użytkowników aplikacji Carly wynika, że błędy związane z jednostką napędową wykryto w 57,8 proc. analizowanych pojazdów. Najczęściej chodzi o problemy z filtrem cząstek stałych (DPF), świecami żarowymi czy systemami monitorującymi pracę silnika.

Diagnostyka samochodu potrafi powiedzieć o tym, czy samochód posiada jakieś usterki, których nie zauważamy podczas jazdy. 123RF/PICSEL

Klimatyzacja to nie tylko kwestia komfortu. Chodzi o zdrowie

Na drugiej pozycji w rankingu problemów podczas wyjazdów wakacyjnych są awarie układu klimatyzacji - takie nieprawidłowości wykryto w 33,7 proc. samochodów. Najczęściej dotyczą one czujników jakości powietrza, układu sterowania nawiewem, komunikacji pomiędzy poszczególnymi modułami czy niewłaściwego ciśnienia czynnika chłodniczego.

Warto wiedzieć, że niesprawna klimatyzacja podczas wakacyjnej podróży oznacza nie tylko wyższą temperaturę we wnętrzu. Zmęczenie kierowcy pojawia się szybciej, pogarsza się koncentracja, a problemy z odparowywaniem szyb mogą utrudniać jazdę podczas deszczu lub przy dużej wilgotności. Dodatkowo dochodzą kwestie zdrowotne - brak regularnego serwisu i konserwacji sprzyja rozwojowi pleśni oraz grzybów. Jedną z najczęściej występujących bakterii jest Legionella pneumophila, która wywołuje legionellozę. Jej objawy bardzo mocno przypominają grypę.

Kontrolki na kokpicie nie zawsze powiedzą całą prawdę. Ignorowanie może odbić się na portfelu

W ponad 30 proc. analizowanych pojazdów wykryto błędy związane z zestawem wskaźników oraz systemami ostrzegawczymi. Problemy dotyczą przede wszystkim komunikacji pomiędzy sterownikami i modułami elektronicznymi, a to z kolei oznacza, że kierowca może nie otrzymać w odpowiednim momencie informacji o usterce silnika, układu hamulcowego czy chłodzenia.

Kontrolka "check engine" nie powinna być lekceważona. 123RF/PICSEL

Co piąty samochód ma problemy z działaniem ESP

Błędy dotyczące układu stabilizacji toru jazdy wykryto w 18,5 proc. samochodów i najczęściej dotyczą one czujników oraz zasilania sterowników. Na co dzień kierowca może tego nie odczuwać, jednakże podczas gwałtownego hamowania, omijania przeszkody czy jazdy po mokrej nawierzchni niesprawny system może działać mniej skutecznie.

Coraz więcej problemów w autach dotyczy elektroniki

Nowoczesne samochody są coraz bardziej uzależnione od wszechobecnej elektroniki. Problemy z centralnymi modułami sterującymi wykryto w 17,4 proc. pojazdów - mowa o problemach związanych z oświetleniem, komunikacją pomiędzy sterownikami, systemami dostępu do samochodu czy niskim napięciem baterii w kluczykach. Pamiętając zatem o kontrolowaniu przed wyjazdem wakacyjnym ciśnienia czy stanu bieżnika opon, poziomu oleju i płynu chłodniczego, warto również profilaktycznie wymienić baterię w kluczyku lub pilocie.

Warto pamiętać o regularnej wymianie baterii w pilocie. Profilaktycznie warto zrobić to przed wakacyjnym wyjazdem. 123RF/PICSEL

Przed wyjazdem samochodem na wakacje warto sprawdzić nie tylko olej i opony

Eksperci przypominają, że współczesny samochód - wyposażony w całą masę najróżniejszych czujników i systemów - potrafi wykryć wiele usterek jeszcze zanim kierowca zauważy pierwsze objawy. Sam etap diagnostyki jest zatem kluczowy, aby wiele problemów z autem usunąć jeszcze przed ich wystąpieniem.

Wielu kierowców zakłada, że skoro samochód jeździ na co dzień bez problemów, jest gotowy również na kilkusetkilometrową trasę. Tymczasem część usterek przez długi czas nie daje wyraźnych objawów. Dopiero większe obciążenie podczas wakacyjnego wyjazdu może ujawnić problem, który wcześniej pozostawał niezauważony. Dlatego przed podróżą warto sprawdzić nie tylko podstawowe elementy eksploatacyjne, ale również błędy zapisane w systemach pojazdu

Im samochody stają się bardziej zaawansowane, tym jednocześnie wzrasta liczba potencjalnych awarii oraz elementów, które należy sprawdzić przed wyjazdem. O ile w kwestii podstawowej eksploatacji nie zmieniło się wiele na przestrzeni lat to dziś obowiązkowym etapem przed daleką trasą powinna być również diagnostyka komputerowa.

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