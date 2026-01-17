Te samochody rdzewieją najbardziej. Właściciele łapią się za głowy

Spis treści: Jak sprawdza się zabezpieczenia antykorozyjne? Które samochody rdzewieją najbardziej? Jak zabezpieczone przed rdzą są starsze samochody? Dlaczego japońskie samochody często rdzewieją?

Szwedzki magazyn motoryzacyjny Vi Bilägare zajmuje się kwestią korozji samochodów od przeszło 30 lat. W słynącej z mroźnych zim Skandynawii kwestia zabezpieczenia antykorozyjnego pojazdów jest szczególnie istotna. Redakcja już w 1989 r. nawiązała współpracę ze sztokholmską firmą "Rostskyddsmetoder" specjalizującą się w badaniach nad technologiami antykorozyjnymi.

Efektem jest ranking powstający na bazie niezależnych redakcyjnych testów. Od początku skandynawskich testów Szwedom udało się w ten sposób przetestować już ponad 500 pojazdów.

Jak sprawdza się zabezpieczenia antykorozyjne?

Samochody, jakie w tamach testów trafiają do redakcji Vi Bilägare, oddawane są też w ręce naukowców z "Rostskyddsmetoder". Ci skupiają się na jakości zabezpieczenia korozyjnego w miejscach, do których nie zajrzałby żaden dziennikarz motoryzacyjny - przy pomocy endoskopu badają ubytki w lakierze i wszystkie panele karoserii, ze szczególnym uwzględnieniem profili zamkniętych.

Sprawdzają też jakość mastyk, systemu odpływów, powłok chemicznych oraz "właściwości materiałowych" elementów konstrukcyjnych. Eksperci oceniają czy rozmieszczenie otworów odpływowych zapewnia prawidłowe odprowadzanie wody i czy fabryczne zabezpieczenia odpowiednio chronią elementy konstrukcyjne.

Mówiąc o "właściwościach materiałowych" są też w stanie prognozować ich trwałość. Mogą np. określić, jak długo fabryczne mastyki czy woski pozostaną "płynne" i po jakim czasie fabryczna konserwacja zacznie pękać i przepuszczać wilgoć.

Które samochody rdzewieją najbardziej?

Średnia dla aktualnego zestawienia dotyczącego producentów wynosi 3,1 punktu na 5 możliwych. Z ciekawostek - poniżej średniej oceniono Volvo (3,0 punktu). W środku stawki znalazły się też m.in. Alfa Romeo (3,0 punktu), Kia/Hyundai (2,9 punktu) oraz Peugeot i Opel (2,6 punktu).

Zauważalnie lepiej jest ostatnio z poziomem zabezpieczenia antykorozyjnego w Mazdach, ale średnia na poziomie 2,3 wciąż nie jest powodem do dumy.

Marki samochodów z najlepszym zabezpieczeniem antykorozyjnym:

Porsche - 5 punktów Jaguar - 4,7 Nio - 4,5 BMW - 4,1 Audi - 4,0 Mini - 4,0 Mercedes - 3,9 Renault - 3,7 Volkswagen - 3,6 Seat - 3,6

Marki samochodów z najgorszym zabezpieczeniem antykorozyjnym:

Ford - 2,2 Toyota - 2,2 DS - 2,0 Fiat - 2,0 Hongqi - 2,0 Lynk&Co - 2,0 Mitsubishi - 2,0 Range Rover - 2,0 Subaru - 2,0 Suzuki - 2,0 Honda - 1,8

Jak zabezpieczone przed rdzą są starsze samochody?

Szwedzi udostępniają wyniki analizy również dla starszych modeli - nawet 15-, czy 20-letnich. Szczegółowe wyniki występują następująco:

Alfa Romeo:

Alfa Romeo 159 (2006) - ocena 1 punkt

Citroen:

Citroen C3 (2002-2003) - ocena 2 punkty

Citroen C4 Cactus (2014) - ocena 2 punkty

Citroen C4 Picasso/Grand Picasso (2008-2009) - ocena 2 punkty

DC3 (2010) - ocena 2 punkty

Fiat:

500 (2008) - 2 punkty

500L (2013) - 2 punkty

Bravo (2008) - 2 punkty

Doblo (2003) - 1 punkt

Grande Punto (2006) - 2 punkty

Panda - 2 punkty

Honda:

Honda Accord (2002-2006) - 2 punkty

Honda Accord Tourer (2008) - 2 punkty

Honda Civic Hybrid (2005-2006) - 2 punkty

Honda Civic (2011-2012) - 2 punkty

Honda Civic Tourer (2013-2014) - 2 punkty

Honda CR-V (2002-2013) - 2 punkty

Honda Insight (2009) - 2 punkty

Honda Jazz (2001) - 2 punkty

Jeep:

Jeep Cherokee (2012-2015) - 1 punkt

Lexus:

IS (2005-2006) - 2 punkty

IS (2013-2014) - 2 punkty

NX 300h (2014-2015) - 2 punkty

Mazda:

Mazda 2 (2007) - 2 punkty

Mazda 3 (2008-2011) - 2 punkty

Mazda 3 (2003) - 2 punkty

Mazda 5 (2005) - 2 punkty

Mazda 6 (2002-2009) - 2 punkty

Mazda 6 kombi (2007-2011) - 2 punkty

Mazda 6 kombi (2012-2015) - 2 punkty

Mitsubishi:

ASX (2010) - 2 punkty

Colt (2002-2009) - 2 punkty

Lancer (2008) - 2 punkty

Outlander (2013) - 2 punkty

Outlander PHEV (2013-015) - 2 punkty

Space Star (2012-2013) - 2 punkty

Nissan:

Juke (2011) - 2 punkty

Micra (2003) - 2 punkty

Micra (2011) - 2 punkty

Note (2013) - 2 punkty

Qashqai (2007) - 2 punkty

Qashqai (2014) - 2 punkty

X-Trail (2007) - punkty 2

Peugeot:

1007 (2005) - 1 punkt

108 (2014) - 2 punkty 207 (2006) - 2 punkty

208 (2013) - 2 punkty

508 (2013) - 2 punkty

508 SW (2011) - 2 punkty

2008 (2013) - 2 punkty

4007 (2008) - 1 punkt

5008 (2010) - 2 punkty

Partner (2008) - 2 punkty

Subaru:

Forester (2008) - 2 punkty

Forester (2013) - 2 punkty

Impreza (2007) - 2 punkty

Justy (2007) - 2 punkty

Legacy (2003-2004) - 1 punkt

Outback (2007) - 2 punkty

Outback (2009-2013) - 2 punkty

Outback (2015) - 2 punkty

Suzuki:

Swift (2005) - 2 punkty

Swift (2011) - 2 punkty

SX4 S-Cross (2013) - 2 punkty

Vitara (2015) - 2 punkty

Toyota:

Auris (2007) - 2 punkty

Auris Sports Tourer (2013) - 2 punkty

Avensis (2009) - 2 punkty

Aygo (2005) - 2 punkty

Aygo (2005-2013) - 1 punkt

Corolla Verso (2004) - 2 punkty

Prius (2004) - 2 punkty

Prius(2009) - 2 punkty

Prius Plug-in (2013) - 2 punkty

RAV4 (2013) - 2 punkty

RAV4 (2006) - 2 punkty

Verso (2009-2013) - 2 punkty

Yaris (2005-2009) 2 punkty

Yaris (2013) - 2 punkty

Dlaczego japońskie samochody często rdzewieją?

Jak tłumaczą przedstawiciele "Rostskyddsmetoder" - japońscy producenci polegają głównie na podkładach i zabezpieczeniach chemicznych na etapie lakierowania nadwozia, a europejscy stawiają raczej na wypełnianie profili zamkniętych woskiem i klasycznym cynkowaniu galwanicznym. W ostatecznym rozrachunku, zapewnia ono zdecydowanie lepszą ochronę antykorozyjną, chociażby ze względu na wyższą odporność na uszkodzenia mechaniczne.

Właściciele japońskich samochodów często zaraz po zakupie nowego auta decydują się na dodatkową konserwację. Szwedzki ranking pokazuje, że to dobra decyzja Paweł Rygas INTERIA.PL

Właśnie z tego powodu, wielu klientów Hondy, Mazdy, Toyoty, Subaru czy Suzuki po zakupie - całkiem słusznie - decyduje się na dodatkowe zabezpieczenie antykorozyjne swoich pojazdów.

W przypadku nowszych aut problemem jest stosowanie plastikowych nakładek czy filcowych wygłuszeń, które kumulują wilgoć i w ocenie ekspertów bywają prawdziwą "wylęgarnią" rdzy. Z tego względu prawidłowe zakonserwowanie samochodu powinno wiązać się z demontażem wszelkich tego rodzaju osłon i zabezpieczeniu takich miejsc preparatami, które jak najdłużej pozostaną "płynne", bez tendencji do pękania.

