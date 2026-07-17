W skrócie Klimatyzacja latem odpowiada nie tylko za komfort, ale też osusza powietrze i zapobiega parowaniu szyb, dlatego warto zadbać o sprawność układu oraz wymienić filtr kabinowy.

Wysokie temperatury obciążają układ chłodzenia, co może prowadzić do przegrzania silnika i kosztownych awarii, dlatego przed trasą sprawdź poziom płynu oraz sprawność wentylatora.

Ciśnienie w oponach rośnie wraz z temperaturą, jednak kontroluj je wyłącznie na zimnym ogumieniu, zgodnie z wytycznymi producenta, aby uniknąć przyspieszonego zużycia gumy.

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Lato jest okresem wzmożonych wyjazdów, kiedy tysiące kierowców ruszają w długie trasy po Polsce i Europie. W tym czasie wysokie temperatury potrafią błyskawicznie ujawnić zaniedbania, które przez jesień i zimę nie dawały żadnych objawów. Jak podkreśla Adam Lehnort - ekspert sieci ProfiAuto Serwis - upał działa na samochód jak wymagający test obciążeniowy.

Upał działa jak test obciążeniowy. Jeżeli akumulator jest słaby, układ chłodzenia ma niską wydajność, płyn hamulcowy dawno nie był wymieniany, a opony są stare albo niedopompowane, wysokie temperatury bardzo szybko pokażą kierowcy, gdzie było zaniedbanie

Kierowcy latem odwiedzają serwis głównie z jednego powodu. Gorąc daje się we znaki

Jednym z układów, który najczęściej daje o sobie znać właśnie w lipcu i sierpniu, jest klimatyzacja. Wielu kierowców przypomina sobie o niej dopiero wtedy, gdy z nawiewów zaczyna wydobywać się ciepłe powietrze lub nieprzyjemny zapach. Eksperci podkreślają, że klimatyzacja odpowiada nie tylko za komfort podróżowania. Chłodzi wnętrze samochodu, osusza powietrze i zapobiega parowaniu szyb.

Klimatyzacja nie jest wyłącznie elementem komfortu. Dlatego przed falą upałów warto sprawdzić nie tylko to, czy układ chłodzi, ale też filtr kabinowy, drożność nawiewów i szczelność instalacji. Jeśli z kratek wydobywa się nieprzyjemny zapach, to również sygnał, że układ wymaga obsługi

Przegrzanie silnika może skończyć się bardzo kosztowną naprawą

Drugim elementem szczególnie narażonym na awarie jest układ chłodzenia. Niski poziom płynu chłodniczego, zabrudzona chłodnica, niesprawny wentylator czy uszkodzony termostat często nie powodują problemów podczas codziennej jazdy. Najbardziej ryzykowne są korki, długie podjazdy, holowanie przyczepy czy jazda z kompletem pasażerów i bagażem. W takich warunkach temperatura silnika może gwałtownie wzrosnąć.

Przegrzanie jednostki napędowej może zakończyć się kosztowną naprawą. 123RF/PICSEL

Przegrzanie jednostki napędowej może doprowadzić do uszkodzenia uszczelki pod głowicą, samej głowicy, a nawet do zatarcia silnika. Przed wakacyjnym wyjazdem warto sprawdzić poziom płynu chłodniczego, szczelność całego układu oraz działanie wentylatora.

Latem ciśnienie w oponach rośnie. Kontrolować można tylko "na zimno"

Mechanicy zwracają uwagę, że spora część kierowców potrafi przez wiele miesięcy nie kontrolować ciśnienia w oponach. Tymczasem wysoka temperatura powoduje jego naturalny wzrost - około 0,1 bara na każde 10 stopni Celsjusza.

Warto jednak zaznaczyć, że taki wzrost nie oznacza, że po dłuższej jeździe należy spuszczać powietrze z rozgrzanych opon. Ciśnienie powinno być sprawdzane wyłącznie na zimnym ogumieniu i napompowane do wartości zalecanych przez producenta samochodu. Zbyt niskie ciśnienie zwiększa nagrzewanie opony, przyspiesza jej zużycie i w skrajnych przypadkach może doprowadzić do uszkodzenia ogumienia podczas jazdy.

Wysoka temperatura szkodzi także akumulatorowi. Problemy z rozruchem występują nie tylko zimą

Problemy z akumulatorem kojarzone są z zimą, jednakże specjaliści przypominają, że to właśnie wysoka temperatura znacznie przyspiesza proces starzenia baterii. Latem akumulator zasila klimatyzację, wentylatory, systemy multimedialne, ładowarki czy dodatkowe wyposażenie wykorzystywane podczas wakacyjnych wyjazdów, dlatego pracuje pod znacznie większym obciążeniem.

Problemy z akumulatorem nie występują wyłącznie zimą. 123RF/PICSEL

W nowoczesnych samochodach pierwszym sygnałem problemów z akumulatorem nie musi być brak możliwości uruchomienia silnika. Najczęściej są to komunikaty o błędach lub nieprawidłowa praca elektroniki.

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