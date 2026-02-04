W skrócie Tankowanie paliwa kartą przy dystrybutorze za granicą może wiązać się z ryzykiem przechwycenia danych przez skimmery.

Przestępcy montują skimmery na terminalach płatniczych, co utrudnia ich wykrycie, gdyż urządzenia te często są produkowane przy użyciu druku 3D.

Eksperci zalecają ostrożność, sprawdzanie czytnika i terminala przed płatnością oraz preferowanie płatności w sklepie lub używanie kart kredytowych.

Podróżowanie samochodem po dalekich krajach potrafi dostarczyć wielu emocji - pozwala podziwiać malownicze trasy, odkrywać urokliwe zakątki i cieszyć się swobodą samodzielnej eksploracji. Nie można jednak zapominać, że w niektórych regionach świata nawet tak prozaiczne czynności jak tankowanie auta mogą wiązać się z ryzykiem.

W krajach takich jak USA, Kanada czy Australia powszechną praktyką jest płacenie kartą bezpośrednio przy dystrybutorze. Niestety, rozwiązanie to bywa wykorzystywane przez przestępców, którzy instalują na stacjach paliw tzw. "skimmery".

Skimmery to nic nowego. Na co zwrócić uwagę?

Skimmer to niewielkie, trudne do zauważenia urządzenie montowane przy terminalu płatniczym, służące do nielegalnego przechwytywania danych z kart kredytowych i debetowych. Mimo że zagrożenie związane z tego typu sprzętem, instalowanym na bankomatach, znane jest od lat - również polskim posiadaczom kart - podobne problemy dotyczą także stacji paliw w krajach, w których kierowcy dokonują płatności kartą przy dystrybutorze.

Powodem jest fakt, że urządzenia służące do skimmingu kart są wyjątkowo trudne do wykrycia. Wiele z nich powstaje przy użyciu druku 3D, co pozwala idealnie dopasować je do zewnętrznych elementów dystrybutora. Mimo to istnieją subtelne sygnały ostrzegawcze, takie jak luźny lub nienaturalnie wyprofilowany otwór na kartę, które mogą uchronić kierowców przed utratą pieniędzy.

Skimmerzy wykorzystują przede wszystkim nieuwagę użytkowników - im bardziej ktoś się spieszy, tym większe jest ryzyko, że padnie ich ofiarą. Choć może to wydawać się sprzeczne z niepisanymi zasadami funkcjonowania stacji paliw, cierpliwość, ostrożność i czujność przy dystrybutorze są absolutnie konieczne.

Jak ustrzec się przed oszustwem na stacjach paliw?

Eksperci ds. bezpieczeństwa zwracają uwagę, że dystrybutory paliwa na stacjach benzynowych stanowią łatwy cel dla przestępców wykorzystujących skimmery. Często są one zlokalizowane na zewnątrz obiektów, pozbawione dodatkowych zabezpieczeń, a ich zamki niejednokrotnie okazują się proste do sforsowania. Wiele terminali płatniczych - szczególnie w Stanach Zjednoczonych - wciąż opiera się na przestarzałych czytnikach kart, co umożliwia złodziejom szybkie podłączenie nielegalnego urządzenia i przechwycenie danych płatniczych.

Na szczęście istnieje kilka prostych sposobów, które pozwalają znacząco ograniczyć ryzyko kradzieży danych z kart płatniczych:

Sprawdź czytnik przed użyciem karty - delikatnie poruszając go palcem, zwróć uwagę, czy nie przesuwa się, nie chwieje lub nie wydaje się większy niż zwykle. Skimmery często działają jak nakładki na oryginalny czytnik, więc drobne różnice w wyglądzie lub w dotyku mogą zdradzić ich obecność.

Kontroluj naklejki zabezpieczające na dystrybutorze - jeśli są zerwane, odklejone lub źle przyklejone, może to oznaczać, że ktoś manipulował przy urządzeniu.

Porównaj dystrybutor z sąsiednim - nawet niewielkie różnice mogą wskazywać na próbę instalacji fałszywych elementów. Oszuści montują także ukryte kamery lub fałszywe klawiatury, które pozwalają przechwycić Twój PIN.

Dokonuj płatności w sklepie, jeśli to możliwe - manipulacja przy terminalach wewnątrz jest trudniejsza dla przestępców.

Wybieraj kartę kredytową zamiast debetowej, gdy płacisz przy dystrybutorze - karty kredytowe oferują większą ochronę przed oszustwami, w tym możliwość skorzystania z procedury "chargeback", dostępnej także w Polsce.

