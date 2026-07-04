Taka czerwona naklejka na samochodzie to nic dobrego. Oznacza spore kłopoty

Niemieckie służby stosują prosty, ale bardzo skuteczny system naklejek o okrągłym kształcie, naklejanych na pojazdach. Znajduje się na nich krótka informacja tekstowa. W zależności od sytuacji, same naklejki mogą być w kolorze żółtym lub czerwonym.

Czerwona naklejka na szybie samochodu

Czerwona kropka naklejona na przednią szybę oznacza bardzo poważne kłopoty dla właściciela samochodu. W ekstremalnych przypadkach grzywna może wynieść nawet do 100 tys. euro.

Czerwone punkty naklejone na karoserii sygnalizują, że samochód uległ poważnemu wypadkowi lub kolizji. Dotyczy samochodów, które na pierwszy rzut oka wyglądają na wraki i nie pozwalają na dalsze przemieszczanie się.

Czasami czerwone kropki wykorzystuje się je, żeby oznaczyć samochody porzucone na parkingach publicznych nie posiadające tablic rejestracyjnych.

Czerwona kropka na samochodzie to zapowiedź wysokiego mandatu

Niemieckie prawo przewiduje bardzo surowe konsekwencje dla właściciela, który porzucił samochód lub jego maszyna stoi zaparkowana z nieważnymi tablicami rejestracyjnymi. Niemiecki ustawodawca przewidział karę w wysokości nawet 100 tys. euro.

Niemiecka policja może próbować ustalić tożsamość właściciela pojazdu rozpytując na jego temat wśród sąsiadów. W ciągu miesiąca pojazd z czerwoną kropką musi zostać usunięty z miejsca postoju.

Mówią o tym przepisy dotyczące gospodarki o obiegu zamkniętym i gospodarowania odpadami. Po tym terminie samochód jest usuwany z miejsca i trafia na złom, a ostateczny rachunek za tę usługę trafia do odpowiedniej osoby.

Cupra Raval, czyli miejski elektryk, na torze. Przypomniała mi film Barei INTERIA.PL