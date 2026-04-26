Rządy systematycznie zaostrzają przepisy ruchu drogowego. Mandaty sięgają wysokości pensji minimalnej, a za dwa-trzy pozornie niewielkie wykroczenia można pożegnać się z prawem jazdy.

Dlatego kierowcy muszą się mieć na baczności, bo chyba nie ma takiej osoby, która choćby nieświadomie, nigdy nie łamie przepisów.

Policja ma coraz więcej nieoznakowanych radiowozów

Komendy policji w całej Polsce korzystają z ogromnej floty radiowozów, również z tych nieoznakowanych. Spory udział w tej grupie mają pojazdy marki BMW. Modele serii 3, zwykle w mocnych wersjach typu 330i, czy hybrydowe 330e xDrive, zupełnie nie wyróżniają się z tłumu.

Mają zwykle stonowane, ciemne kolory i wyglądają jak tysiące samochodów służbowych, którymi uszczęśliwiani są co bardziej zasłużeni pracownicy korporacji.

Nieoznakowany radiowóz BMW Policja

Nieoznakowany radiowóz BMW zdradza ten detal

Zdjęcia policyjnych BMW opublikowane w sieci, również te z oficjalnych materiałów policji, zdradzają jeden istotny szczegół: radiowozy, z racji specjalistycznego wyposażenia dodatkowego, mają na dachach dodatkowe anteny.

Są one wmontowane do standardowych anten, zamontowanych na środku, nad tylną szybą. Jeśli więc na trasie spotkasz BMW z dodatkową anteną, wystającą z "płetwy rekina" to możesz mieć pewność, że za kierownicą siedzą funkcjonariusze policji i należy wzmóc czujność.

Jeden detal zdradza, że BMW jest nieoznakowanym radiowozem Policja

Trzeba pamiętać o jednym: jeśli BMW nie ma dodatkowej anteny, to wcale nie jest gwarancja, że nie jest nieoznakowanym radiowozem. Możliwe, że wraz ze zmianą technologii, w kolejnych radiowozach tego elementu nie będzie.

I nie twierdzimy, że policja jeździ wyłącznie BMW. Ale dotychczasowe doświadczenia kierowców podpowiadają, że jeśli trafimy na taki element na aucie bawarskiej marki, to z pewnością mamy do czynienia z "niebieskimi".

Niezmiennie jednak zachęcamy do przepisowej jazdy. Wówczas żadne nieoznakowane radiowozy nie powinny nam być straszne.

Punkty karne za przekroczenie prędkości. Taryfikator 2026

Tak wygląda aktualny taryfikator punktów karnych, jeśli chodzi o przekroczenia prędkości.

do 10 km/h - 1 pkt karny

od 11 do 15 km/h - 2 pkt karne,

od 16 do 20 km/h - 3 pkt karne,

od 21 do 25 km/h - 5 pkt karnych,

od 26 do 30 km/h - 7 pkt karnych,

od 31 do 40 km/h - 9 pkt karnych,

od 41 do 50 km/h - 11 pkt karnych,

od 51 do 60 km/h - 13 pkt karnych,

od 61 do 70 km/h - 14 pkt karnych,

więcej niż 70 km/h - 15 pkt karnych.

