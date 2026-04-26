Tak rozpoznasz nieoznakowany radiowóz. Wystarczy spojrzeć na ten detal
Polska policja bardzo chętnie używa nieoznakowanych radiowozów, a ich liczba na drogach systematycznie rośnie. W ostatnim czasie policyjne floty wzmocniły m.in. radiowozy Cupra, ale sporo jest również BMW. Niezależnie od marki policyjne wozy mają kilka elementów, dzięki którym uważny kierowca szybko się zorientuje, że powinien zdjąć nogę z gazu.
Spis treści:
- Policja ma coraz więcej nieoznakowanych radiowozów
- Nieoznakowany radiowóz BMW zdradza ten detal
- Punkty karne za przekroczenie prędkości. Taryfikator 2026
Rządy systematycznie zaostrzają przepisy ruchu drogowego. Mandaty sięgają wysokości pensji minimalnej, a za dwa-trzy pozornie niewielkie wykroczenia można pożegnać się z prawem jazdy.
Dlatego kierowcy muszą się mieć na baczności, bo chyba nie ma takiej osoby, która choćby nieświadomie, nigdy nie łamie przepisów.
Policja ma coraz więcej nieoznakowanych radiowozów
Komendy policji w całej Polsce korzystają z ogromnej floty radiowozów, również z tych nieoznakowanych. Spory udział w tej grupie mają pojazdy marki BMW. Modele serii 3, zwykle w mocnych wersjach typu 330i, czy hybrydowe 330e xDrive, zupełnie nie wyróżniają się z tłumu.
Mają zwykle stonowane, ciemne kolory i wyglądają jak tysiące samochodów służbowych, którymi uszczęśliwiani są co bardziej zasłużeni pracownicy korporacji.
Nieoznakowany radiowóz BMW zdradza ten detal
Zdjęcia policyjnych BMW opublikowane w sieci, również te z oficjalnych materiałów policji, zdradzają jeden istotny szczegół: radiowozy, z racji specjalistycznego wyposażenia dodatkowego, mają na dachach dodatkowe anteny.
Są one wmontowane do standardowych anten, zamontowanych na środku, nad tylną szybą. Jeśli więc na trasie spotkasz BMW z dodatkową anteną, wystającą z "płetwy rekina" to możesz mieć pewność, że za kierownicą siedzą funkcjonariusze policji i należy wzmóc czujność.
Trzeba pamiętać o jednym: jeśli BMW nie ma dodatkowej anteny, to wcale nie jest gwarancja, że nie jest nieoznakowanym radiowozem. Możliwe, że wraz ze zmianą technologii, w kolejnych radiowozach tego elementu nie będzie.
I nie twierdzimy, że policja jeździ wyłącznie BMW. Ale dotychczasowe doświadczenia kierowców podpowiadają, że jeśli trafimy na taki element na aucie bawarskiej marki, to z pewnością mamy do czynienia z "niebieskimi".
Niezmiennie jednak zachęcamy do przepisowej jazdy. Wówczas żadne nieoznakowane radiowozy nie powinny nam być straszne.
Punkty karne za przekroczenie prędkości. Taryfikator 2026
Tak wygląda aktualny taryfikator punktów karnych, jeśli chodzi o przekroczenia prędkości.
- do 10 km/h - 1 pkt karny
- od 11 do 15 km/h - 2 pkt karne,
- od 16 do 20 km/h - 3 pkt karne,
- od 21 do 25 km/h - 5 pkt karnych,
- od 26 do 30 km/h - 7 pkt karnych,
- od 31 do 40 km/h - 9 pkt karnych,
- od 41 do 50 km/h - 11 pkt karnych,
- od 51 do 60 km/h - 13 pkt karnych,
- od 61 do 70 km/h - 14 pkt karnych,
- więcej niż 70 km/h - 15 pkt karnych.