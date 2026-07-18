W skrócie Eksperci zalecają korzystanie z klimatyzacji przez cały rok, co pozwala utrzymać sprawność układu wentylacji i skutecznie osuszać powietrze we wnętrzu auta.

Klimatyzację należy wyłączyć przed dłuższym postojem auta w wilgotnym miejscu, stosując wcześniej nawiew z najwyższą temperaturą przez około pięć minut.

Serwis klimatyzacji warto wykonywać minimum dwa razy w roku, najlepiej wiosną i jesienią, lub nie rzadziej niż co 30 tys. kilometrów przebiegu.

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Układ klimatyzacji odpowiada dziś nie tylko za komfort podróżowania, ale również za bezpieczeństwo, ponieważ osusza powietrze we wnętrzu, zapobiega parowaniu szyb i pomaga utrzymać sprawność całego układu wentylacji. Jak podkreśla w rozmowie z Interią Motoryzacja Krzysztof Wyszyński - Product Manager Würth Polska - wielu kierowców wciąż popełnia te same błędy, co może skutkować nie tylko kosztowną naprawą sprężarki, ale również rozwojem bakterii, grzybów i pleśni.

Klimatyzację w aucie warto mieć włączoną przez cały rok

Wbrew powszechnej opinii klimatyzacja nie powinna pracować wyłącznie latem podczas upałów. Jak wyjaśnia Krzysztof Wyszyński, współczesne układy wentylacji są projektowane z założeniem, że klimatyzacja działa praktycznie przez cały czas.

Obecnie układy wentylacji w samochodach projektowane są z założeniem, że klimatyzacja pracuje przez cały czas, niezależnie od pory roku. Dlatego, aby zapewnić prawidłowe działanie całego układu wentylacji i klimatyzacji, warto korzystać z niej przez cały rok

Praca klimatyzacji zimą pomaga nie tylko utrzymać sprawność całego układu, ale również skutecznie osusza powietrze we wnętrzu samochodu, dzięki czemu szyby znacznie szybciej odparowują.

Jest jedna sytuacja, kiedy klimatyzację w samochodzie trzeba wyłączyć

Jest jednak jeden wyjątek od tej zasady. Mowa o sytuacji, gdy samochód ma przez dłuższy czas stać w wilgotnym otoczeniu, np. w nieogrzewanym garażu. Wówczas przed postojem zaleca się osuszyć układ, wyłączyć klimatyzację i pozostawić na około pięć minut włączony nawiew ustawiony na maksymalną siłę oraz najwyższą temperaturę. "Taki zabieg pozwala ograniczyć wilgoć w układzie i zmniejsza ryzyko rozwoju bakterii oraz grzybów" - wyjaśnia Krzysztof Wyszyński.

Gdy samochód przez długi czas stoi zaparkowany w wilgotnym garażu nie należy natychmiast włączać klimatyzacji. 123RF/PICSEL

Jak często serwisować klimatyzację w samochodzie?

Wielu kierowców udaje się do serwisu dopiero wtedy, gdy klimatyzacja przestaje chłodzić lub z nawiewów zaczyna wydobywać się nieprzyjemny zapach. Zdaniem eksperta to zdecydowanie za późno. Jeśli klimatyzacja zaczyna wydzielać nieprzyjemny zapach, chłodzić lub ogrzewać z wyraźnie niższą wydajnością to może to oznaczać, że na najprostsze i najmniej kosztowne działania naprawcze jest już za późno.

W takich przypadkach sama wymiana filtra kabinowego czy standardowa dezynfekcja często nie wystarczą. Niezbędne może okazać się profesjonalne czyszczenie parownika, a w skrajnych przypadkach nawet jego wymiana. Klimatyzację warto serwisować co najmniej dwa razy w roku - wiosną i jesienią - lub maksymalnie co 30 tys. kilometrów. Regularne przeglądy pozwalają wykryć drobne usterki, zanim przerodzą się w kosztowne naprawy.

Niewielki wyciek może zniszczyć sprężarkę klimatyzacji

Jednym z największych zagrożeń dla układu klimatyzacji jest nieszczelność. Wraz z czynnikiem chłodniczym ubywa bowiem również olej odpowiedzialny za smarowanie sprężarki, co może doprowadzić do jej zatarcia. W przypadku zauważalnego spadku wydajności chłodzenia nie warto zwlekać z wizytą w serwisie. Co więcej, warto zaprzestać korzystania z klimatyzacji i wyłączyć układ do czasu zdiagnozowania oraz usunięcia usterki. Pozwala to uniknąć pogłębiania problemu i kosztowniejszych napraw.

Ten element klimatyzacji praktycznie się nie psuje

Szczególnej uwagi wymaga również parownik. To właśnie na nim gromadzi się wilgoć, która sprzyja rozwojowi bakterii i grzybów. Paradoksalnie sam element nie ulega awarii zbyt często z powodu wieku, a jego uszkodzenia są najczęściej efektem stosowania niewłaściwych preparatów czyszczących lub zbyt rzadkiego serwisowania. Przy prawidłowej eksploatacji żywotność parownika może być porównywalna z żywotnością całego samochodu.

Naprawa klimatyzacji może kosztować więcej niż samochód

Koszty napraw klimatyzacji potrafią być bardzo wysokie. Wszystko zależy od rodzaju uszkodzenia oraz modelu auta. "Koszty napraw układu klimatyzacji mogą być bardzo zróżnicowane i zależą zarówno od rodzaju usterki, jak i marki czy modelu pojazdu. W najbardziej skrajnych przypadkach naprawa może kosztować więcej niż wart jest sam samochód. Takie sytuacje nie dotyczą wyłącznie bardzo starych aut - zdarza się, że nieopłacalna naprawa dotyczy również około 10-letnich pojazdów" - ostrzega Krzysztof Wyszyński.

Do nabicia czynnika w klimatyzacji potrzebna jest specjalna maszyna. 123RF/PICSEL

Konsekwencje zaniedbań klimatyzacji nie ograniczają się wyłącznie do kosztów napraw

Największe ryzyko dotyczy osób starszych, przewlekle chorych oraz alergików. Dlatego regularna dezynfekcja klimatyzacji to nie tylko kwestia komfortu jazdy, ale również bezpieczeństwa i zdrowia wszystkich pasażerów.

Do najcięższych należy zakażenie bakteriami chorobotwórczymi oraz pleśniami i grzybami. Szczególnie narażone są osoby przewlekle chore, alergicy oraz osoby z obniżoną odpornością. W niektórych przypadkach zakażenia drobnoustrojami rozwijającymi się w klimatyzacji mogą nawet stanowić zagrożenie dla życia

Zdaniem eksperta wystarczy przestrzegać podstawowych zasad eksploatacji, regularnie kontrolować szczelność układu i nie odkładać serwisu do momentu pojawienia się pierwszych objawów awarii. W przypadku klimatyzacji profilaktyka niemal zawsze okazuje się znacznie tańsza niż późniejsza naprawa.

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