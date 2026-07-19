Tajemniczy przycisk z gwiazdką na kierownicy. Jego znaczenie może być różne

Samochody cały czas się zmieniają. Kiedyś każdy przełącznik lub pokrętło znajdowało się blisko przekaźnika konkretnego elementu wyposażenia. Dziś, w dobie pojazdów naszpikowanych elektronicznymi rozwiązaniami, przesyłanie sygnału jest cyfrowe. Najpierw impuls trafia do komputera, który podejmuje decyzję o użyciu danej funkcji wyposażenia.

Przycisk z gwiazdką lub symbolem - co oznacza?

W wielu samochodach można znaleźć przyciski znajdujące się na kierownicy lub konsoli środkowej - z ikoną gwiazdki lub innym symbolem - które oferują możliwość personalizacji. Dzięki temu można uruchomić przydatną dla kierowcy funkcję za pomocą jednego kliknięcia.

Jeśli samochód nie ma typowego przycisku z gwiazdką, napisem FAV lub inną ikonką - warto zajrzeć do instrukcji obsługi w poszukiwaniu takiego rozwiązania. W niektórych markach mogą to być numerowane przyciski na konsoli środkowej, które mogą definiować skróty do wielu funkcji pojazdu.

Zwykle zakres możliwości konfiguracji jest zdefiniowany przez producenta pojazdu. Przycisk może uruchamiać jedną lub kilka dostępnych funkcji. Konfiguracja jest zwykle dostępna w menu urządzenia multimedialnego lub po dłuższym wciśnięciu przycisku.

Jaką funkcję przypisać pod przycisk z gwiazdką?

Wielu kierowców pod przycisk z gwiazdką przypisuje wyciszenie systemu wykrywania przekroczenia prędkości i informowania o zmianie ograniczenia prędkości. System włącza się na nowo po każdym uruchomieniu silnika, więc jego wyciszenie jednym przyciskiem jest niezwykle wygodne. Dzięki temu kierowca nie musi klikać po ekranie, docierając do menu z ustawieniami, co zdecydowanie nie jest bezpieczne.

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