Na pierwszy rzut oka wygląda to jak mało istotny zabieg stylistyczny lub po prostu sposób na wykończenie ramy okiennej, jednak bez niego szyba czołowa, po pierwsze, wyglądałaby mniej estetycznie, a po drugie szybko przestałaby spełniać swoją funkcję

Czarny pas na krawędzi szyby. Ochrona kleju przed słońcem

Szeroki, jednolity pas obiegający szybę wykonany jest z wypalanej farby ceramicznej. Jego główne zadanie to fizyczna ochrona. Szyba wklejana jest bezpośrednio w karoserię pojazdu za pomocą specjalistycznych klejów poliuretanowych. Promieniowanie ultrafioletowe emitowane przez słońce działa niezwykle niszcząco na tego typu spoiwa.

Czarny pas działa jak tarcza, która blokuje dostęp promieni UV. Zapobiega to kruszeniu się i degradacji kleju z upływem lat, co mogłoby doprowadzić do rozszczelnienia kabiny, a w skrajnych przypadkach naruszyć stabilność osadzenia szyby w ramie. Dodatkowo pas ten pełni funkcję czysto estetyczną. Maskuje po prostu warstwę kleju, która z zewnątrz wyglądałaby bardzo nieatrakcyjnie i nierównomiernie.

Czarne kropki na przedniej szybie auta

Z samego czarnego pasa wyprowadzony jest wzór kropek, które najczęściej zmniejszają się w kierunku środka szyby. Ich rolą jest płynne przejście między całkowicie nieprzezroczystą, czarną ramką a w pełni przezroczystym szkłem. Gdyby gruby, ciemny pas urywał się nagle, ostra linia odcięcia rozpraszałaby wzrok i wyglądała mało harmonijnie na tle nadwozia.

W wielu modelach samochodów zagęszczona siatka kropek pojawia się również w centralnym punkcie, w okolicach lusterka wstecznego. W tym miejscu pełnią one dodatkową funkcję - działa jak osłona przeciwsłoneczna, delikatnie przyciemniając obszar, do którego nie sięgają tradycyjne, opuszczane daszki. Pomaga to uniknąć uciążliwego oślepienia podczas spoglądania w lusterko, zwłaszcza gdy słońce znajduje się nisko nad horyzontem.

Szyba przednia w samochodzie - budowa

Zarówno pas, jak i kropki nie są zwykłymi naklejkami nałożonymi na powierzchnię. Farba ceramiczna jest aplikowana na szkło i trwale w nie wypalana jeszcze na wczesnym etapie produkcji szyby. Taki proces sprawia, że nadruk łączy się z materiałem bazowym i staje się całkowicie odporny na warunki atmosferyczne, wahania temperatur oraz uszkodzenia mechaniczne. Zarysowanie go podczas pracy wycieraczek czy zimowego skrobania lodu jest w zasadzie niemożliwe.

Sama przednia szyba to skomplikowana struktura. Stosuje się tu szkło bezpieczne, laminowane, zbudowane z dwóch tafli połączonych wewnętrzną warstwą folii z poliwinylobutyralu (PVB). To właśnie dzięki tej konstrukcji, w razie wypadku lub uderzenia kamieniem, szkło nie rozsypuje się na drobne kawałki. Folia utrzymuje rozbitą taflę w całości, skutecznie chroniąc pasażerów przed zranieniem ostrymi odłamkami wpadającymi do wnętrza kabiny.

