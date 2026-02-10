W skrócie Google Maps wprowadziło symbol Z na trasach przebiegających przez Strefy Czystego Transportu w Polsce i Europie Zachodniej.

Wjazd pojazdem niespełniającym norm do Strefy Czystego Transportu grozi mandatem, a aplikacja informuje, ale nie blokuje przejazdu.

Nowa funkcja jest wdrażana stopniowo i nie zawsze pojawia się u wszystkich użytkowników jednocześnie.

Litera Z w Google Maps - co oznacza nowy symbol na trasie?

W ostatnich miesiącach Google Maps zaczęło wyświetlać nowy typ tras oznaczonych literą Z. Symbol pojawia się przy propozycjach przejazdu w wybranych miastach w Polsce oraz w wielu krajach Europy Zachodniej.

Litera Z informuje, że dana trasa prowadzi przez Strefę Czystego Transportu. Są to obszary, do których wjazd mają wyłącznie pojazdy spełniające określone normy emisji spalin. Kryteria dopuszczenia do ruchu zależą od lokalnych przepisów i mogą się różnić w poszczególnych miastach.

Na razie w Polsce system działa głównie w Warszawie i Krakowie. W kolejnych latach podobne strefy mają powstawać także w innych dużych aglomeracjach.

Strefy Czystego Transportu i kary dla kierowców

Wjazd do Strefy Czystego Transportu pojazdem niespełniającym obowiązujących norm jest wykroczeniem. W Warszawie i Krakowie za naruszenie przepisów grozi mandat w wysokości do 500 zł.

W krajach Europy Zachodniej sankcje są często znacznie wyższe. W zależności od regionu kierowca może zostać ukarany grzywną sięgającą równowartości kilkuset, a nawet ponad tysiąca złotych. W niektórych miastach stosowane są również dodatkowe opłaty administracyjne.

Dla kierowców zawodowych wjazd do zakazanej strefy może oznaczać nie tylko mandat, ale także opóźnienie dostawy i straty finansowe. Przymusowa zmiana trasy lub kilkugodzinny postój zestawu to często koszt liczony w setkach złotych.

Google Maps ostrzega, ale nie blokuje przejazdu

Google Maps nie blokuje automatycznie przejazdu przez Strefę Czystego Transportu. Aplikacja jedynie informuje o ograniczeniu, oznaczając trasę literą Z. Jednocześnie zazwyczaj proponuje alternatywny wariant omijający strefę.

Ostateczna decyzja zawsze należy do kierowcy. Jeśli użytkownik wybierze trasę oznaczoną Z, musi liczyć się z konsekwencjami. System nie weryfikuje, czy dany pojazd spełnia lokalne normy emisyjne ani czy przysługuje mu zwolnienie.

Google zaleca, aby w ustawieniach aplikacji określić rodzaj napędu i silnika pojazdu. Dzięki temu algorytm może lepiej dopasować proponowane trasy, choć nadal nie daje pełnej gwarancji uniknięcia stref.

Trasy z literą Z w Google Maps a wdrażanie aktualizacji

Nowa funkcja jest udostępniana stopniowo. Oznacza to, że nie wszyscy użytkownicy widzą ją jednocześnie. Google regularnie wprowadza aktualizacje etapami, obejmując kolejne regiony.

Jeśli litera Z nie pojawia się jeszcze w aplikacji, najczęściej oznacza to brak aktualizacji lub tymczasowe wyłączenie funkcji na danym obszarze. W wielu krajach wjazd do stref wymaga dodatkowo posiadania specjalnej plakietki ekologicznej lub wcześniejszej rejestracji pojazdu w miejskim systemie.

