Wiktor Seredyński

Obniżenie średniego zużycia paliwa to nie tylko zmiana stylu jazdy. Niewielu kierowców wie, że jedna z najpopularniejszych aplikacji służących do nawigowania, czyli Google Maps, posiada funkcję "zielonego listka". Dzięki niej użytkownicy mogą wybrać rodzaj napędu, a następnie skorzystać z najbardziej efektywnej trasy pod względem spalania oraz emisji spalin.

Dłoń trzymająca smartfon z uruchomioną aplikacją nawigacji GPS, w tle kokpit samochodu z widoczną kierownicą i deską rozdzielczą.
Jak obniżyć średnie spalanie samochodu przy użyciu nawigacji Google Maps?123RF/PICSEL

  • Google Maps posiada funkcję "zielonego listka", która pozwala wybrać rodzaj napędu pojazdu i otrzymać trasę zoptymalizowaną pod kątem spalania i emisji spalin.
  • Analizy wskazują, że korzystanie z tras oznaczonych zielonym listkiem pozwala na redukcję zużycia paliwa nawet o 10-20 procent w silnikach benzynowych, przy czym oszczędności zależą od warunków i charakterystyki drogi.
  • Funkcję można aktywować poprzez ustawienia aplikacji, wybierając typ silnika i preferując trasy o najniższym spalaniu.
Google Maps to aplikacja, z której każdego dnia korzystają miliony kierowców z całego świata. Chociaż nowe funkcje wprowadzane są ze sporym rozmachem, nie wszystkie podbiły serca użytkowników. W 2022 r. zadebiutował "zielony listek", którego zadaniem jest wybór trasy z uwzględnieniem rodzaju jednostki napędowej oraz najbardziej optymalnej drogi pod względem zużycia paliwa i emisji spalin.

O tej funkcji kierowcy nie wiedzą. Google Maps zachęca do ekonomicznej jazdy

Dzięki aktualizacji użytkownicy mogą wybrać rodzaj napędu, jaki posiada ich pojazd. Dla przykładu - Google Maps zaproponuje zupełnie inną trasę dla właścicieli aut z silnikiem elektrycznym, aby maksymalnie wykorzystywać energię z hamowania. Z kolei samochody z jednostką Diesla pod maską prowadzone będą głównymi drogami i autostradami, ponieważ to właśnie przy wyższych prędkościach osiągają największą wydajność.

Oczywiście średnie zużycie paliwa nie jest uzależnione wyłącznie od wybranej trasy, jednakże Google Maps stale monitoruje aktualne warunki drogowe, takie jak natężenie ruchu czy zatory, aby wskazać najbardziej optymalną drogę. Kierowcy nie mogą jednak zapominać, że na ostateczny wynik wpływ ma również prędkość, siła wiatru, temperatura czy stan łożysk i ogumienia.

Wybiera trasy z "zielonym listkiem". Ile zaoszczędzisz na paliwie?

Analizy ekspertów wykazały, że wybór trasy oznaczonej zielonym listkiem pozwala zmniejszyć zużycie paliwa w przypadku aut z silnikami benzynowymi średnio o 10-17 proc. Nie brakuje również dróg, na których oszczędność może sięgnąć nawet ponad 20 proc.

Przyjmijmy, że nasz samochód średnio spala 10 litrów benzyny na każde 100 przejechanych kilometrów. Przy średniej cenie 5,50 zł za litr podróż kosztuje nas 55 zł. Zmniejszając średnie zużycie nawet o 10 proc., spalanie spadnie do 9 litrów, co oznacza, że pokonując ten sam dystans zaoszczędzimy 5,5 zł.

Mapa ustala trasę samochodową z Krakowa do Gorlic, wyświetlając trzy różne propozycje przejazdu wraz z czasem i kilometrami. Główna wybrana trasa pokazuje najkrótszy czas dojazdu wynoszący 2 godziny i 7 minut oraz dystans 141 kilometrów. Widoczne są na...
Zielony listek oznacza trasę, na której zużycie paliwa będzie najmniejsze. Google Maps /Zrzut ekranumateriał zewnętrzny

Choć może wydawać się to niewielką różnicą to w skali roku kilka kliknięć w aplikacji może przełożyć się na realne oszczędności. Ostateczna wysokość obniżenia zużycia paliwa będzie się jednak różnić w zależności od pory dnia, natężenia ruchu oraz charakterystyki drogi. Algorytm za każdym razem przeprowadza zaawansowane obliczenia korzystając z aktualnych danych i na ich podstawie przelicza, o ile procent można zmniejszyć spalanie.

Jak ustawić trasy z "zielonym listkiem" w aplikacji Google Maps?

Aby skorzystać z dodanej w 2022 r. funkcji należy wejść w ustawienia aplikacji, a następnie w zakładce "Twoje pojazdy" wybrać typ silnika. Aktualnie kierowcy mają do wyboru jednostki benzynowe, Diesla, hybrydowe oraz w pełni elektryczne. Jeżeli chcecie, aby za każdym razem Google Maps proponowało najbardziej ekonomiczną drogę, w zakładce "Nawigacja" można włączyć funkcję "Preferuj trasy z najniższym spalaniem".

Wybierając cel podróży aplikacja zazwyczaj proponuje kilka alternatywnych tras - aby zmniejszyć spalanie należy wybrać tę, która oznaczona jest zielonym listkiem. Obok niej znajduje się stosowny komunikat informujący o możliwej wysokości oszczędności paliwa.

Mapa prezentująca trasę przejazdu samochodem przez Polskę, z południa na północ, oznaczona niebieską linią z informacją o czasie podróży oraz miejscami płatnymi, na tle widocznych granic państw oraz nazw miast.
Trasy sugerowane przez Google Maps jako bardziej ekonomiczne pozwalają zmniejszyć zużycie paliwa. | Screen: Google Maps INTERIA.PL

Google Maps korzysta z samouczącego się algorytmu

Polscy przedstawiciele Google Maps zaznaczają, że funkcja ta opiera się na danych National Renewable Energy Laboratory Departamentu Energii USA oraz Europejskiej Agencji Środowiska. Wykorzystanie tych źródeł pozwoliło na stworzenie zaawansowanych modeli, które nieustannie się uczą w oparciu o napływające i aktualizowane dane. Dzięki temu trasy nie muszą się powtarzać i opracowywane są na bieżąco, aby zaproponować użytkownikowi najbardziej optymalny wybór zarówno pod względem dystansu, czasu dojazdu, jak i obniżenia zużycia paliwa.

