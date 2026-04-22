Spis treści: Jakie przepisy obowiązują na parkingu podziemnym? Co zrobić zaraz po kolizji w garażu? Jak skutecznie udokumentować szkodę na parkingu? Oświadczenie sprawcy czy wezwanie policji?

Jakie przepisy obowiązują na parkingu podziemnym?

Wiele osób zakłada, że skoro wjeżdża do zamkniętego obiektu, przestają tam obowiązywać standardowe zasady ruchu drogowego. Garaże wielopoziomowe mają najczęściej status dróg wewnętrznych. Oznacza to, że w teorii nie trzeba tam zapinać pasów, a do kierowania pojazdem nie jest wymagane prawo jazdy. W praktyce jednak sprawa wygląda zupełnie inaczej, a jazda na pamięć potrafi szybko zakończyć się spotkaniem z innym zderzakiem.

Zarządcy takich obiektów niemal zawsze umieszczają przed wjazdem regulamin, który wyraźnie nakazuje stosowanie się do przepisów kodeksu drogowego. Trzeba więc bezwzględnie zwracać uwagę na znaki pionowe i poziome, a w miejscach równorzędnych przecięć alejek stosować klasyczną zasadę prawej ręki. Właśnie jej ignorowanie jest najczęstszą przyczyną parkingowych stłuczek, ponieważ kierowcy jadący dłuższą, główną alejką mylnie zakładają, że mają pierwszeństwo przed autami wyjeżdżającymi z bocznych rzędów. Jeśli dojdzie do zderzenia, policja rozstrzygnie winę dokładnie na takich samych zasadach, jak na zwykłym skrzyżowaniu w mieście.

Co zrobić zaraz po kolizji w garażu?

Pierwszą czynnością po zderzeniu powinno być zabezpieczenie miejsca. Należy upewnić się, że nikomu nic się nie stało. Garaże mają to do siebie, że szybko tworzą się w nich korki, dlatego jeśli uszkodzenia to tylko drobne zarysowania lub wgniecenia blachy, pojazdy warto od razu przestawić w miejsce, które nie blokuje przejazdu innym kierowcom. Pozostawienie aut na środku wąskiego wyjazdu to niepotrzebne potęgowanie chaosu i tamowanie ruchu.

Jak skutecznie udokumentować szkodę na parkingu?

Zanim jednak auta zostaną przestawione, kluczowe jest zebranie odpowiednich dowodów. Najprostszym i najskuteczniejszym narzędziem jest aparat w telefonie. Warto sfotografować nie tylko same uszkodzenia, ale też szerszy kadr pokazujący wzajemne położenie pojazdów, linie na posadzce i ewentualne znaki drogowe. Przydatne bywa również uwiecznienie śladów hamowania lub odłamków szkła i plastiku leżących na betonie.

Garaże podziemne mają jedną dużą zaletę z punktu widzenia poszkodowanego - w zdecydowanej większości są objęte monitoringiem. Nagranie z kamer bezpieczeństwa to nieoceniony dowód dla ubezpieczyciela, zwłaszcza gdy sprawca kolizji odjechał z miejsca lub podaje zupełnie inną wersję wydarzeń. Warto też rozejrzeć się za ewentualnymi świadkami zdarzenia i poprosić ich o numer telefonu, zanim zdążą odjechać swoimi samochodami.

Oświadczenie sprawcy czy wezwanie policji?

Gdy sprawca przyznaje się do błędu, sytuacja jest stosunkowo prosta. Wystarczy spisać wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym. Taki dokument powinien zawierać dane obu kierowców, numery rejestracyjne pojazdów, numery polis ubezpieczeniowych oraz jasny opis tego, co się wydarzyło. Gotowe wzory oświadczeń warto zawsze wozić w schowku, bo w stresującej sytuacji łatwo zapomnieć o kluczowych szczegółach i danych kontaktowych.

Zdarzają się jednak sytuacje, w których wezwanie patrolu staje się koniecznością. Jeśli drugi kierowca nie poczuwa się do winy, odmawia podania swoich danych, jest agresywny lub istnieje podejrzenie, że prowadził po spożyciu alkoholu, interwencja funkcjonariuszy jest jedynym rozsądnym wyjściem. Sporządzona przez nich notatka policyjna ucina wszelkie spekulacje i stanowi twardy fundament do ubiegania się o odszkodowanie z polisy OC sprawcy.

Proces likwidacji szkody po zdarzeniu na parkingu podziemnym nie różni się od standardowej procedury. Ubezpieczyciel opiera się na dostarczonych zdjęciach, oświadczeniu lub notatce policyjnej oraz zapisach z kamer. Kompletne i rzetelnie zebrane informacje na miejscu to gwarancja, że naprawa uszkodzonego zderzaka czy błotnika zostanie w pełni sfinansowana z polisy sprawcy bez zbędnego przeciągania procedur.

