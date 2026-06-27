Spis treści: Silnik 1.0 EcoBoost Forda. Typowe awarie i opinia mechanika Silnik 1.2 PureTech. Problematyczny pasek rozrządu w kąpieli olejowej Opinie mechanika o 1.0 TSI. To najlepszy silnik 3-cylindrowy na rynku

Mała pojemność, turbosprężarka i oszczędne spalanie brzmią kusząco. W serwisach mechanicy opowiadają jednak inną historię - o silnikach, które przy intensywnej eksploatacji mogą wymagać poważnych napraw już po 100-150 tys. km, i o takich, które przy odpowiedniej obsłudze dają radę pozostać bezawaryjne przez znacznie dłużej.

Boom na trzycylindrowe jednostki benzynowe rozpoczął się głównie z powodu zaostrzających się norm emisji CO₂ wymuszają na producentach sięganie po coraz mniejsze jednostki z doładowaniem. Mniejsza pojemność oznaczała często niższe spalanie w warunkach laboratoryjnych. W codziennej eksploatacji, przy krótkich trasach i intensywnej jeździe miejskiej, silniki te pracują w warunkach, do których nie zawsze były projektowane - pod dużym obciążeniem, bez czasu na rozgrzanie do optymalnej temperatury. Z tego powodu występują awarie, a kierowcy narzekają na zwiększone zużycie paliwa.

Silnik 1.0 EcoBoost Forda. Typowe awarie i opinia mechanika

Trudno zacząć inaczej niż od Forda. Trzycylindrowy EcoBoost zdobył tytuł International Engine of the Year trzy razy z rzędu, w latach 2012-2014, i przez długi czas uchodził za symbol udanego downsizingu. Jednak bardzo szybko okazało się, że konstrukcja silnika jest daleka od ideału, a kierowcy mierzą się z poważnymi i kosztownymi problemami.

Silnik ma żeliwny blok cylindrów z aluminiową głowicą ze zintegrowanym kolektorem wydechowym, co pozwala na szybkie nagrzewanie. Wyposażono go w dwa termostaty - osobny dla obiegu głowicy i bloku - turbosprężarkę chłodzoną cieczą nawet po wyłączeniu silnika i bezpośredni wtrysk paliwa pracujący pod ciśnieniem do 150 barów.

Problem tkwi w rozrządzie. Pasek zębaty pracuje bezpośrednio w kąpieli olejowej. Ford zapewniał, że taka konstrukcja jest trwalsza i cichsza od klasycznego suchego paska, a żywotność wynosić ma 200 tys. km lub 10 lat. Co na to mechanicy? "Pod kątem żywotności silnik 1.0 EcoBoost wypada naprawdę kiepsko. Mokry pasek zaczyna się rozpadać, jego cząstki zatykają smok pompy oleju i jednostka się zaciera" - mówi Kristian Iwaczuk, właściciel zakładu Kris Autoserwis w Bukowcu koło Łodzi, który zna te silniki doskonale.

Mechanicy zalecają wymianę paska co 80-120 tys. km, zamiast co 200 tys. deklarowanych przez producenta. Sama wymiana nie należy do prostych i kosztuje 6-13 tys. zł. Jeśli degradacja paska była zaawansowana i konieczne jest dokładne czyszczenie całego układu olejowego, rachunek może sięgnąć 20 tys. zł - co przy wartości typowych modeli z tym silnikiem oznacza zwykle, że auta po prostu nie opłaca się naprawiać.

Pasek stopniowo się degraduje, uwolnione cząstki gumy trafiają do oleju, zatykają smok pompy, ciśnienie spada, i, jak mówi Iwaczuk "nie da się jednoznacznie określić, kiedy pasek zacznie się rozkładać. W jednym modelu zdarzy się to przy 100 tys. km, w drugim dopiero przy 200 tys.".

Wczesne egzemplarze z lat 2011-2013 miały też inny kłopot: wadliwie zaprojektowany przewód doprowadzający płyn chłodniczy do turbosprężarki, zbyt cienki i podatny na pękanie. Ford bagatelizował problem, ale zgłoszeń przybywało, część silników zdążyła nawet ulec przegrzaniu i pęknięciu bloku. Do tych problemów doszły kolejne - plastikowa pokrywa zaworów deformująca się pod wpływem temperatury (wymiana 500-800 zł) i tendencja zbiornika wyrównawczego płynu chłodzącego do pękania. Egzemplarze po modernizacji z lat 2017-2018, gdzie mokry pasek zastąpiono łańcuchem, są zdecydowanie bezpieczniejszym wyborem na rynku wtórnym.

Co do oleju - jego specyfikacja ma tu kluczowe znaczenie. "Olej musi spełniać normy producenta - to absolutnie najważniejsza zasada. Dzięki właściwemu środkowi smarującemu pasek nie degraduje się tak intensywnie. Zalecam wymianę co 10 tys. km bez wyjątków" - podkreśla Iwaczuk. Ford wymaga oleju o specyfikacji WSS-M2C948-B.

Silnik 1.2 PureTech. Problematyczny pasek rozrządu w kąpieli olejowej

Silniki 1.2 PureTech koncernu Stellantis montowane w Peugeocie, Citroenie, Oplu i DS od 2013 roku cierpią na identyczną przypadłość. Też mają mokry pasek rozrządu, który degradował się z czasem - często już przy przebiegu 50 tys. km. Producent przez lata modyfikował zalecane specyfikacje oleju, ale ostatecznie wybrano bezpieczniejsze rozwiązanie - tyle, że dopiero w 2022 roku, gdy w jednostkach 1.2 PureTech zaczęto stosować łańcuch rozrządu.

Tak jak w przypadku jednostek 1.0 EcoBoost kluczowe jest stosowanie właściwego oleju i skrócenie interwału wymiany do 10 tys. km. Cząstki gumy przemieszczające się po układzie olejowym mogą przez długi czas powodować dalsze uszkodzenia nawet po wymianie paska - bez gruntownego czyszczenia całego układu ryzyko ponownej awarii pozostaje wysokie.

Opinie mechanika o 1.0 TSI. To najlepszy silnik 3-cylindrowy na rynku

Jednostka z rodziny EA211, stosowana od 2015 roku w Polo, Golfie, T-Rocu, Skodach Fabii i Octavii, Seacie Leonie i Ibizie oraz Audi A3, wypada na ich tle lepiej - choć też nie idealnie. Silnik ma aluminiowy blok i głowicę, trzy cylindry z korbowodami kutymi, a zmienne fazy rozrządu zastosowano zarówno po stronie ssącej, jak i wydechowej. Układ wtrysku bezpośredniego pracuje pod ciśnieniem 120-250 barów. Moce wahają się od 75 do 115 KM, moment obrotowy 160-200 Nm dostępny jest już od 1500 obr/min.

Iwona Kornatko, właścicielka zakładu Morela Serwis Samochodowy w Łomiankach, nie pozostawia jednak złudzeń co do wygórowanych oczekiwań: "Silnik jest względnie przyzwoity jak na swoją klasę, ale gdybym miała wybierać, wybrałabym większą pojemność do własnego samochodu i jednostkę 4-cylindrową. Jednostki o pojemności jednego litra mają krótszą żywotność i nie zrobią tak dużych przebiegów. Nie liczyłabym, że taki silnik przejedzie 500 tys. km."

Lista typowych usterek jest dobrze znana. Po pierwsze - turbosprężarka. "Mała turbina przy krótkich trasach i zbyt rzadkiej wymianie oleju może sprawiać problemy już przy około 80 tys. km przebiegu i wymagać regeneracji lub naprawy" - ostrzega Kornatko.

Po drugie - układ chłodzenia: "Pompa wody jest zintegrowana z termostatem i napędzana osobnym paskiem. Nieszczelności pojawiają się dość szybko. Warto od razu wymienić cały moduł zamiast oszczędzać na wymianie jednego elementu - i tak szybko wrócimy z tym samym problemem. Nowy moduł oryginalny z paskiem to koszt około 1,2 tys. zł i trzy godziny pracy."

Kolejnym problemem jest nagar na zaworach ssących, co jest konsekwencją wtrysku bezpośredniego. "Dotyczy szczególnie aut eksploatowanych w cyklu miejskim i na krótkich dystansach. Można go usunąć, ale wymaga to interwencji w serwisie" - dodaje mechanik.

Kwestia paska rozrządu w 1.0 TSI to osobna historia. Volkswagen nie określa konkretnego interwału wymiany, co wielu właścicieli interpretuje jako sygnał, że pasek jest "bezobsługowy". "Nie ma w samochodzie elementów wiecznych. Z naszego doświadczenia wynika, że bezpiecznie jest wymienić pasek przy 180-200 tys. km lub co 5-6 lat" - radzi Kornatko. W nowszych wersjach silnika z rodziny EA211 evo zastosowano pasek pracujący w oleju - znowu - i znowu pojawiły się problemy z degradacją. Pierwsze objawy mogą wystąpić już po 100 tys. km, mimo że Volkswagen zaleca wymianę co 240 tys. km.

Podwyższone zużycie oleju to problem, który dotknął wczesne egzemplarze 1.0 TSI, choć nie na skalę niesławnego 2.0 TFSI. "W silniku 1.0 i 1.5 TSI pojawiały się przypadki nadmiernego poboru oleju, ale nie były tak nagminne i producent stosunkowo szybko je wyeliminował" - przyznaje Kornatko. Zalecana lepkość to 5W-40, interwał wynosi 15 tys. km, choć mechanicy jednogłośnie rekomendują skrócenie go do 10 tys. km przy eksploatacji miejskiej - szczególnie ze względu na turbosprężarkę.

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