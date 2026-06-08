Spis treści: Ask Maps - mapa, z którą można rozmawiać Immersive Navigation w Google Maps Immersive Navigation w Polsce - kiedy?

Nowy sposób korzystania z nawigacji rewolucjonizuje oczywiście sztuczna inteligencja, w tym wypadku Gemini, czyli model Google'a. Kwestią czasu było, kiedy SI pojawi się w aplikacjach, z których korzystamy na co dzień. W przypadku Google Maps sztuczna inteligencja faktycznie zmienia sposób używania aplikacji - upraszcza go, przez co zwiększa się poziom bezpieczeństwa.

Ask Maps - mapa, z którą można rozmawiać

Zamiast wpisywania adresów i nazw miejsc, aplikacja pozwala teraz po prostu zadać pytanie w naturalnym języku. Tu uwaga - na razie w Polsce działa to tylko po uprzednim wpisaniu celu podstawowego. Dopiero potem, aktywując funkcję za pomocą przycisku na ekranie lub wypowiedzeniu frazy "OK, Google", do gry wchodzi sztuczna inteligencja.

Przykładów zastosowania są dziesiątki. "Mój samochód się rozładowuje - gdzie mogę go naładować, a przy okazji napić się kawy?" lub "Gdzie w pobliżu mogę kupić książki?". Wcześniej znalezienie odpowiedzi na takie pytania wymagało żmudnego, ręcznego przeklikiwania się przez poszczególne sekcje aplikacji Teraz wystarczy stuknąć przycisk/wypowiedzieć komendę i otrzymać konkretną odpowiedź. Co więcej, po zaprezentowaniu listy propozycji możemy kontynuować "dialog" prosząc na przykład o wskazanie miejsca z najwyższymi ocenami, najkrótszym czasem dojazdu etc.

System opiera się oczywiście na zasobach Google'a. Mapy analizują informacje z ponad 300 milionów miejsc na świecie oraz korzystają z recenzji społeczności liczącej ponad 500 milionów aktywnych użytkowników.

Poszczególne funkcje są cały czas rozwijane i rozbudowywane. Nowy system wykorzystuje informacje o naszych wcześniejszych wyszukiwaniach i zapisanych miejscach, by dostosowywać odpowiedzi do indywidualnych preferencji.

Jeśli zapytasz Gemini "odbieram znajomych z dworca o 16:00 i jadę z nimi do domu, zaproponuj mi pizzerię blisko celu?", Ask Maps będzie wiedziało, jakie cele wskazać, czasem na podstawie wcześniejszych wyborów (także dietetycznych). Po znalezieniu odpowiedniego miejsca można od razu zarezerwować stolik w restauracji, prosząc Gemini o wykonanie połączenie do wybranego lokalu.

Immersive Navigation w Google Maps

Druga ogromna nowość dotyczy samego prowadzenia auta. Google opisuje Immersive Navigation jako największą zmianę w sposobie wyświetlania nawigacji od ponad dziesięciu lat.

Mapy w kolejnych aktualizacjach zyskają żywy, trójwymiarowy widok, który odzwierciedla budynki, wiadukty i ukształtowanie terenu wokół kierowcy. W kluczowych momentach system podświetli istotne elementy drogi - pasy ruchu, przejścia dla pieszych, sygnalizację świetlną i znaki stopu.

Za tym wszystkim stoją modele sztucznej inteligencji Gemini, analizujące najnowsze zdjęcia z Street View oraz fotografie lotnicze. Dzięki temu trójwymiarowa wizualizacja trasy odpowiada rzeczywistemu wyglądowi otoczenia, z prawdziwymi punktami orientacyjnymi i charakterystycznymi obiektami wzdłuż trasy.

Dodatkowo, aplikacja będzie pokazywać teraz znacznie szerszy widok trasy, dzięki czemu kierowca lepiej wie, co go czeka za chwilę. Inteligentne przybliżenia i przezroczyste budynki pozwalają zerknąć "do przodu" trasy i przygotować się na trudniejsze skręty lub zmiany pasa z odpowiednim wyprzedzeniem.

Komunikaty głosowe również mają zostać odświeżone i brzmieć bardziej naturalnie, jak podpowiedzi od znajomego siedzącego obok.

Immersive Navigation w Polsce - kiedy?

Funkcja zaczyna pojawiać się dziś w Stanach Zjednoczonych, a w kolejnych miesiącach jej dostępność rozszerzy się na kolejne kraje. Wersja będzie kompatybilna z urządzeniami iOS i Android, a także z systemami CarPlay, Android Auto oraz autami z wbudowanym systemem Google.

Polscy kierowcy muszą uzbroić się w cierpliwość, bo dokładnej daty wprowadzenia nowości nad Wisłę Google nie podał. Historia poprzednich aktualizacji aplikacji wskazuje jednak, że Europa zwykle otrzymuje nowe funkcje w ciągu kilku miesięcy od premiery w Stanach.





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