Spis treści: Co nowego w Apple CarPlay z iOS 27? Siri AI - rewolucja, której zabraknie w Polsce Dlaczego Siri AI nie zadziała w samochodach w UE?

Pierwsza informacja dla osób korzystających z Apple CarPlay jest dobra - firma w końcu spełni jedno z najczęściej powtarzanych życzeń użytkowników. Druga, dla mieszkańców Unii Europejskiej, jest zła - na flagową funkcję sztucznej inteligencji w aucie będą musieli poczekać znacznie dłużej niż reszta świata.

Co nowego w Apple CarPlay z iOS 27?

Najgłośniejszą nowością jest możliwość odtwarzania filmów i seriali bezpośrednio na ekranie samochodowego systemu multimedialnego. Apple przewidziało dwie możliwości - strumieniowanie przez AirPlay z iPhone'a lub uruchamianie samodzielnych aplikacji popularnych serwisów streamingowych na wyświetlaczu auta.

Funkcja ma działać przede wszystkim w czasie dłuższych postojów, czyli na przykład podczas ładowania auta elektrycznego. Ze względów bezpieczeństwa system automatycznie blokuje odtwarzanie wideo z chwilą, gdy auto rusza z miejsca - filmy obejrzymy więc tylko w zaparkowanym pojeździe.

Apple zapowiada też kilka kolejnych, wyczekiwanych poprawek. Bezprzewodowy Apple CarPlay ma działać stabilniej, co ucieszy użytkowników skarżących się na nagłe utraty połączenia w trakcie jazdy. Lepiej ma sobie radzić również obsługa GPS.

Pojawi się także audio mini-player oraz funkcja audio scrubbing, czyli przewijanie ścieżki dźwiękowej prostym gestem przesunięcia palcem.

Siri AI - rewolucja, której zabraknie w Polsce

Największą zmianą w iOS 27 jest jednak zupełnie nowa funkcja Siri AI - asystent głosowy działający w oparciu o sztuczną inteligencję. Apple chwali się, że dzięki temu ma on konkretną wiedzę, będzie rozumiał to, co wyświetla się na ekranie oraz znał kontekst, dzięki czemu efektywniej wykona zadania.

Przykłady? Siri AI będzie mogła przeanalizować historię wiadomości w poszukiwaniu listy zakupów, samodzielnie dodać adres z kontaktów jako punkt pośredni w nawigacji albo opowiedzieć kierowcy informacje o mijanych miejscach. Asystent obsługuje też analizę obrazu z kamery telefonu - rozpoznaje przedmioty, dania w restauracji wraz z ich wartością odżywczą, dzieli rachunek na poszczególnych gości.

Do uruchomienia tych funkcji Apple wymaga co najmniej iPhone'a 15 Pro - to ze względu na to, że dane przetwarzane są lokalnie, bezpośrednio na urządzeniu użytkownika. Tyle teorii, bo w Unii Europejskiej kierowcy nie skorzystają z Siri AI w samochodzie nawet z najnowszym modelem telefonu. Powód? Wymogi unijnego Aktu o Rynkach Cyfrowych (DMA).

Dlaczego Siri AI nie zadziała w samochodach w UE?

Apple oficjalnie tłumaczy się tym, że proponowane rozwiązania techniczne nie zostały zaakceptowane przez unijnych regulatorów. Amerykanie skarżą się publicznie, że żadna z przedstawionych przez nich propozycji wdrożenia Siri AI w zgodzie z przepisami DMA nie spotkała się z aprobatą Brukseli.

Oznacza to więc, że jesienią 2026 r. europejscy użytkownicy skorzystają z nowego Apple CarPlaya bez najbardziej zaawansowanych funkcji głosowych. Apple nie podaje konkretnego terminu, w którym Siri AI w wersji samochodowej trafi do Europy. Wiele zależy od tego, czy firma dojdzie do porozumienia z Komisją Europejską.





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