Ranking najbardziej rdzewiejących samochodów. To prawdziwa lista wstydu
Wbrew temu, co sądzi wielu kierowców, korozja samochodów to nadal aktualny problem. Problem, który może być naprawdę poważny. Usuwanie usterek mechanicznych to tylko kwestia kosztów, natomiast mocno skorodowanego pojazdu zwykle nie da się uratować. Dlatego tak ważne jest to, aby wiedzieć których modeli problem rdzy dotyczy najbardziej.
Spis treści:
- Jak sprawdza się zabezpieczenia antykorozyjne?
- Które samochody rdzewieją najbardziej?
- Jak zabezpieczone przed rdzą są starsze samochody?
- Dlaczego japońskie samochody często rdzewieją?
Szwedzki magazyn motoryzacyjny Vi Bilägare zajmuje się kwestią korozji samochodów od przeszło 30 lat. W słynącej z mroźnych zim Skandynawii kwestia zabezpieczenia antykorozyjnego pojazdów jest szczególnie istotna. Redakcja już w 1989 r. nawiązała współpracę ze sztokholmską firmą "Rostskyddsmetoder" specjalizującą się w badaniach nad technologiami antykorozyjnymi.
Efektem jest ranking powstający na bazie niezależnych redakcyjnych testów. Od początku skandynawskich testów Szwedom udało się w ten sposób przetestować już ponad 500 pojazdów.
Jak sprawdza się zabezpieczenia antykorozyjne?
Samochody, jakie w tamach testów trafiają do redakcji Vi Bilägare, oddawane są też w ręce naukowców z "Rostskyddsmetoder". Ci skupiają się na jakości zabezpieczenia korozyjnego w miejscach, do których nie zajrzałby żaden dziennikarz motoryzacyjny - przy pomocy endoskopu badają ubytki w lakierze i wszystkie panele karoserii, ze szczególnym uwzględnieniem profili zamkniętych.
Sprawdzają też jakość mastyk, systemu odpływów, powłok chemicznych oraz "właściwości materiałowych" elementów konstrukcyjnych. Eksperci oceniają czy rozmieszczenie otworów odpływowych zapewnia prawidłowe odprowadzanie wody i czy fabryczne zabezpieczenia odpowiednio chronią elementy konstrukcyjne.
Mówiąc o "właściwościach materiałowych" są też w stanie prognozować ich trwałość. Mogą np. określić, jak długo fabryczne mastyki czy woski pozostaną "płynne" i po jakim czasie fabryczna konserwacja zacznie pękać i przepuszczać wilgoć.
Które samochody rdzewieją najbardziej?
Średnia dla aktualnego zestawienia dotyczącego producentów wynosi 3,1 punktu na 5 możliwych. Z ciekawostek - poniżej średniej oceniono Volvo (3,0 punktu). W środku stawki znalazły się też m.in. Alfa Romeo (3,0 punktu), Kia/Hyundai (2,9 punktu) oraz Peugeot i Opel (2,6 punktu).
Zauważalnie lepiej jest ostatnio z poziomem zabezpieczenia antykorozyjnego w Mazdach, ale średnia na poziomie 2,3 wciąż nie jest powodem do dumy.
Marki samochodów z najlepszym zabezpieczeniem antykorozyjnym:
- Porsche - 5 punktów
- Jaguar - 4,7
- Nio - 4,5
- BMW - 4,1
- Audi - 4,0
- Mini - 4,0
- Mercedes - 3,9
- Renault - 3,7
- Volkswagen - 3,6
- Seat - 3,6
Marki samochodów z najgorszym zabezpieczeniem antykorozyjnym:
- Ford - 2,2
- Toyota - 2,2
- DS - 2,0
- Fiat - 2,0
- Hongqi - 2,0
- Lynk&Co - 2,0
- Mitsubishi - 2,0
- Range Rover - 2,0
- Subaru - 2,0
- Suzuki - 2,0
- Honda - 1,8
Jak zabezpieczone przed rdzą są starsze samochody?
Szwedzi udostępniają wyniki analizy również dla starszych modeli - nawet 15-, czy 20-letnich. Szczegółowe wyniki występują następująco:
Alfa Romeo:
- Alfa Romeo 159 (2006) - ocena 1 punkt
Citroen:
- Citroen C3 (2002-2003) - ocena 2 punkty
- Citroen C4 Cactus (2014) - ocena 2 punkty
- Citroen C4 Picasso/Grand Picasso (2008-2009) - ocena 2 punkty
- DC3 (2010) - ocena 2 punkty
Fiat:
- 500 (2008) - 2 punkty
- 500L (2013) - 2 punkty
- Bravo (2008) - 2 punkty
- Doblo (2003) - 1 punkt
- Grande Punto (2006) - 2 punkty
- Panda - 2 punkty
Honda:
- Honda Accord (2002-2006) - 2 punkty
- Honda Accord Tourer (2008) - 2 punkty
- Honda Civic Hybrid (2005-2006) - 2 punkty
- Honda Civic (2011-2012) - 2 punkty
- Honda Civic Tourer (2013-2014) - 2 punkty
- Honda CR-V (2002-2013) - 2 punkty
- Honda Insight (2009) - 2 punkty
- Honda Jazz (2001) - 2 punkty
Jeep:
- Jeep Cherokee (2012-2015) - 1 punkt
Lexus:
- IS (2005-2006) - 2 punkty
- IS (2013-2014) - 2 punkty
- NX 300h (2014-2015) - 2 punkty
Mazda:
- Mazda 2 (2007) - 2 punkty
- Mazda 3 (2008-2011) - 2 punkty
- Mazda 3 (2003) - 2 punkty
- Mazda 5 (2005) - 2 punkty
- Mazda 6 (2002-2009) - 2 punkty
- Mazda 6 kombi (2007-2011) - 2 punkty
- Mazda 6 kombi (2012-2015) - 2 punkty
Mitsubishi:
- ASX (2010) - 2 punkty
- Colt (2002-2009) - 2 punkty
- Lancer (2008) - 2 punkty
- Outlander (2013) - 2 punkty
- Outlander PHEV (2013-015) - 2 punkty
- Space Star (2012-2013) - 2 punkty
Nissan:
- Juke (2011) - 2 punkty
- Micra (2003) - 2 punkty
- Micra (2011) - 2 punkty
- Note (2013) - 2 punkty
- Qashqai (2007) - 2 punkty
- Qashqai (2014) - 2 punkty
- X-Trail (2007) - punkty 2
Peugeot:
- 1007 (2005) - 1 punkt
- 108 (2014) - 2 punkty 207 (2006) - 2 punkty
- 208 (2013) - 2 punkty
- 508 (2013) - 2 punkty
- 508 SW (2011) - 2 punkty
- 2008 (2013) - 2 punkty
- 4007 (2008) - 1 punkt
- 5008 (2010) - 2 punkty
- Partner (2008) - 2 punkty
Subaru:
- Forester (2008) - 2 punkty
- Forester (2013) - 2 punkty
- Impreza (2007) - 2 punkty
- Justy (2007) - 2 punkty
- Legacy (2003-2004) - 1 punkt
- Outback (2007) - 2 punkty
- Outback (2009-2013) - 2 punkty
- Outback (2015) - 2 punkty
Suzuki:
- Swift (2005) - 2 punkty
- Swift (2011) - 2 punkty
- SX4 S-Cross (2013) - 2 punkty
- Vitara (2015) - 2 punkty
Toyota:
- Auris (2007) - 2 punkty
- Auris Sports Tourer (2013) - 2 punkty
- Avensis (2009) - 2 punkty
- Aygo (2005) - 2 punkty
- Aygo (2005-2013) - 1 punkt
- Corolla Verso (2004) - 2 punkty
- Prius (2004) - 2 punkty
- Prius(2009) - 2 punkty
- Prius Plug-in (2013) - 2 punkty
- RAV4 (2013) - 2 punkty
- RAV4 (2006) - 2 punkty
- Verso (2009-2013) - 2 punkty
- Yaris (2005-2009) 2 punkty
- Yaris (2013) - 2 punkty
Dlaczego japońskie samochody często rdzewieją?
Jak tłumaczą przedstawiciele "Rostskyddsmetoder" - japońscy producenci polegają głównie na podkładach i zabezpieczeniach chemicznych na etapie lakierowania nadwozia, a europejscy stawiają raczej na wypełnianie profili zamkniętych woskiem i klasycznym cynkowaniu galwanicznym. W ostatecznym rozrachunku, zapewnia ono zdecydowanie lepszą ochronę antykorozyjną, chociażby ze względu na wyższą odporność na uszkodzenia mechaniczne.
Właśnie z tego powodu, wielu klientów Hondy, Mazdy, Toyoty, Subaru czy Suzuki po zakupie - całkiem słusznie - decyduje się na dodatkowe zabezpieczenie antykorozyjne swoich pojazdów.
W przypadku nowszych aut problemem jest stosowanie plastikowych nakładek czy filcowych wygłuszeń, które kumulują wilgoć i w ocenie ekspertów bywają prawdziwą "wylęgarnią" rdzy. Z tego względu prawidłowe zakonserwowanie samochodu powinno wiązać się z demontażem wszelkich tego rodzaju osłon i zabezpieczeniu takich miejsc preparatami, które jak najdłużej pozostaną "płynne", bez tendencji do pękania.