Spis treści: Co to jest elastyczność samochodu i dlaczego jest tak ważna? Czy moc silnika wpływa na Twoje bezpieczeństwo? Jak dopasować moc auta do własnych potrzeb?

To dlatego, że rzadko kiedy przyspieszamy samochodem "w sprincie", dużo bardziej liczy się elastyczność, czyli to, w jakim czasie auto przyspiesza od, na przykład, 60 do 100 km/h.

Co to jest elastyczność samochodu i dlaczego jest tak ważna?

To właśnie w tym przedziale prędkości odbywa się większość manewrów, które decydują o naszym bezpieczeństwie, choćby wyprzedzanie ciężarówki na drodze krajowej czy włączanie się do ruchu na pasie rozbiegowym autostrady. Niemiecka organizacja ADAC, ale też wiele magazynów motoryzacyjnych, w swoich standardowych testach kładzie nacisk właśnie na elastyczność w zakresie od 60 do 100 km/h (a także 80-120 km/h), oceniając zdolność auta do sprawnego przyspieszenia bez konieczności długiego czekania na reakcję silnika.

Zgodnie z kryteriami ekspertów, bezpieczny czas na taki manewr mieści się w przedziale od 5,5 do 8 sekund. W tym czasie samochód przejeżdża dystans od 122 do 178 metrów.

Czy moc silnika wpływa na Twoje bezpieczeństwo?

Dobrym przykładem jest pierwsza wersja elektrycznego Dacii Spring, która dysponowała mocą zaledwie 45 KM. Ten mały samochód potrzebował na przyspieszenie od 60 do 100 km/h niemal 15 sekund, pokonując w tym czasie 330 metrów. Dla porównania, Tesla Model S w tym samym teście załatwia sprawę w 1,64 sekundy, potrzebując na to zaledwie 36,4 metra.

Tymczasem typowy pas rozbiegowy na autostradzie ma około 250 metrów długości. Producent szybko wyciągnął wnioski i obecnie bazowa wersja tego modelu ma już 70 KM, co znacząco poprawia sytuację.

Jak dopasować moc auta do własnych potrzeb?

Nie ma jednej, uniwersalnej odpowiedzi na pytanie, ile koni mechanicznych potrzebuje samochód. Wszystko zależy od tego, jak zamierzamy go użytkować. Jeśli auto ma służyć wyłącznie do dojazdów do pracy w zakorkowanym mieście, bazowy silnik o mniejszej mocy będzie w zupełności wystarczający i pozwoli zaoszczędzić na paliwie.

Sytuacja zmienia się, gdy planujemy wyjazdy w góry czy podróże z kompletem pasażerów. W takich warunkach mocniejsza jednostka napędowa jest koniecznością, która pozwala na sprawną jazdę pod górę bez nadmiernego obciążania silnika.

Dane katalogowe producentów o przyspieszeniu 0-100 km/h często są optymistyczne i mierzone w idealnych warunkach. Szukając auta, warto sprawdzić niezależne testy, które pokazują elastyczność silnika na poszczególnych biegach.

Trzeba też pamiętać, że dodatkowa masa to wróg dynamiki. Zbędne przedmioty w bagażniku czy nieużywany bagażnik dachowy pogarszają zdolność auta do przyspieszania. Z kolei dbałość o stan techniczny i przewidujący styl jazdy pozwolą uniknąć wielu niebezpiecznych sytuacji.

