Zatankowałem benzynę do diesla. Co robić?

To najczęstsza pomyłka, bo pistolet do benzyny bez problemu wchodzi do wlewu zbiornika diesla. W starszych silnikach wysokoprężnych bez bezpośredniego wtrysku niewielka domieszka benzyny nie stanowiła zagrożenia - dawniej kierowcy celowo dolewali odrobinę benzyny do diesla zimą, żeby poprawić jego płynność w niskich temperaturach. Nowoczesne silniki z układem common rail reagują na benzynę zupełnie inaczej.

Benzyna w układzie paliwowym diesla niszczy film smarny, który chroni precyzyjne elementy układu wtryskowego - pompę wysokiego ciśnienia, wtryskiwacze i przewody paliwowe. Te podzespoły są smarowane samym paliwem, a diesel ma właściwości smarne, których benzyna jest pozbawiona. Jeśli silnik zdąży popracować na mieszance diesla z benzyną, może być konieczna wymiana całego układu wtryskowego łącznie z pompą wysokiego ciśnienia, wtryskiwaczami, przewodami paliwowymi i zbiornikiem. Rachunek u mechanika może wynieść kilkadziesiąt tysięcy zł.

Najważniejsza zasada po pomyłce - nie uruchamiać silnika. Jeśli błąd zostanie zauważony jeszcze przy dystrybutorze, jedyne co należy zrobić to wezwać pomoc i lawetę. Fachowiec usunie paliwo ze zbiornika specjalnym urządzeniem i problem kończy się na koszcie tej usługi. Jeśli silnik został już uruchomiony i błąd wyszedł na jaw dopiero podczas jazdy, trzeba natychmiast zjechać na pobocze, wyłączyć silnik i nie próbować go ponownie odpalać.

Wlałem diesla do benzyny. Co robić?

Zatankowanie oleju napędowego do samochodu z silnikiem benzynowym zdarza się rzadziej, bo pistolet do diesla ma większą średnicę niż wlew zbiornika benzyny i w wielu modelach fizycznie nie pasuje. Są jednak samochody, w których wlew jest na tyle szeroki, że pomyłka jest możliwa.

Diesel obniża liczbę oktanową mieszanki paliwowej już przy domieszce rzędu pięciu procent. Przy zbiorniku o pojemności 50 litrów wystarczy zaledwie 2,5 litra diesla, żeby wywołać spalanie stukowe, czyli niekontrolowane zapłony mieszanki, które uszkadzają tłoki, korbowody i głowicę. Mieszanka z domieszką diesla nie spala się prawidłowo, pojawiają się wypadanie zapłonów i wibracje, a uszkodzeniu mogą ulec też katalizator i sondy lambda. Reakcja powinna być taka sama jak przy odwrotnej pomyłce - nie uruchamiać silnika, a jeśli błąd wyszedł na jaw podczas jazdy, natychmiast się zatrzymać i wyłączyć silnik.

Zatankowałem E10 zamiast E5. Co robić?

Nie każdy samochód jest przystosowany do paliwa E10 o wyższej zawartości etanolu. Informacja o dopuszczeniu znajduje się w instrukcji obsługi. Jeśli auto nie jest dopuszczone do E10, a zbiornik został napełniony do pełna tym paliwem, dobrym wyjściem jest odessanie zawartości. Większa ilość biokomponentów może bowiem doprowadzić do uszkodzenia układu wtryskowego, wypalenia uszczelki pod głowicą lub uszkodzenia gniazd zaworowych. Uszkodzenie silnika nie powinno nastąpić jednak po jednym tankowaniu, ani tym bardziej po zmieszaniu ze sobą paliwa E5 oraz E10, ale będzie mogło nadwyrężyć kondycję jednostki napędowej.

