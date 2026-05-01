Policjant zapyta, a ty nie odpowiesz - mandat do 3000 zł

Krzysztof Pochłód

Policjant podczas kontroli może zapytać o coś, co większość kierowców wozi w aucie, ale nie zawsze potrafi wskazać. W praktyce to wystarczy, żeby zwykłe zatrzymanie skończyło się mandatem - i to wyższym, niż wielu się spodziewa.

Policjant podczas kontroli pyta kierowcę o obowiązkowe wyposażenie pojazdu
Policjant zadaje pytanie, kierowca musi znać odpowiedź

Każdy kierowca prędzej czy później zostaje zatrzymany do kontroli drogowej - i wcale nie musi to oznaczać, że popełnił wykroczenie. Policjant nie działa wyłącznie w reakcji na konkretne naruszenie przepisów. Może przeprowadzić kontrolę również prewencyjnie, powołując się na regulacje, które dopuszczają takie działania w przypadku podejrzenia popełnienia wykroczenia lub przestępstwa. Problem polega na tym, że samo "podejrzenie" jest pojęciem bardzo szerokim i w praktyce daje funkcjonariuszowi dużą swobodę działania. Z tego powodu próby podważania zasadności kontroli na miejscu zazwyczaj nie prowadzą do niczego konkretnego i trudno je uznać za skuteczne.

Policjant zagląda do samochodu i zadaje takie pytanie

Najczęściej do zatrzymania dochodzi w kilku powtarzalnych sytuacjach:

  • tzw. "trzeźwe poranki", czyli akcje sprawdzania stanu trzeźwości, podczas których losowo wybrani kierowcy poddawani są badaniu alkomatem,
  • przekroczenie dozwolonej prędkości - zwykle udokumentowane pomiarem radarowym wykonanym przez patrol drogówki,
  • naruszenia przepisów, zarejestrowane przez kamery w nieoznakowanych radiowozach lub z użyciem policyjnych dronów.

Sama kontrola nie ogranicza się jednak wyłącznie do ukarania za konkretne wykroczenie. Niezależnie od powodu zatrzymania funkcjonariusze mogą przeprowadzić badanie trzeźwości. W niektórych przypadkach to dopiero początek - jeśli pojawią się wątpliwości dotyczące kierowcy lub pasażerów, policjanci mogą zdecydować się na przeszukanie pojazdu. Co istotne, również w tym przypadku wystarczającą podstawą jest samo podejrzenie popełnienia wykroczenia lub przestępstwa.

Jakie jest obowiązkowe wyposażenie samochodu

W trakcie kontroli policjanci mogą zwrócić uwagę także na stan techniczny pojazdu, spisać jego przebieg, a także sprawdzić, czy auto posiada wymagane wyposażenie. Poza elementami wynikającymi z samej konstrukcji samochodu lista obowiązkowych rzeczy jest krótka i obejmuje tylko dwa przedmioty:

  • trójkąt ostrzegawczy,
  • gaśnicę samochodową.

Warto przy tym pamiętać, że przepisy póki co jeszcze nie nakładają obowiązku wożenia apteczki. Jednak w wykazie prac legislacyjnych Ministerstwa Infrastruktury pojawił się projekt rozporządzenia dotyczącego warunków technicznych pojazdów i zakresu ich niezbędnego wyposażenia. Zawiera on informację o wprowadzeniu obowiązku posiadania apteczki w samochodzie. Nowa regulacja ma zostać wprowadzona w drugiej połowie tego roku.

Zobacz również:

Branże transportową czekają trudne czasy. Kryzys stale narasta.
Wiadomości

Kryzys w transporcie przyspiesza. Polskie firmy znikają po cichu

Wiktor Seredyński
Wiktor Seredyński

Policjant pyta, kierowca nie zna odpowiedzi. Będzie mandat

Kierowca ma obowiązek nie tylko te elementy posiadać, ale też odpowiednio je przewozić. I co ważne, wiedzieć, gdzie je przewozi, gdy policjant poprosi o ich wskazanie. Jeśli gaśnica nie jest odpowiednio zamocowana, to może stwarzać zagrożenie dla pasażerów, np. podczas nagłego hamowania czy wypadku.

Nieodpowiednio przewożona gaśnica może sprowokować policjanta do wystawienia mandatu w wysokości do 200 zł. Podstawą wystawienia takiego mandatu jest używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim.

To jednak nie koniec, bo wachlarz możliwych podstaw do ukarania kierowcy jest większy. Brak gaśnicy w samochodzie lub niewiedza na temat tego, gdzie się ona znajduje (policjant nie będzie szukał gaśnicy podczas kontroli - jeśli kierowca nie będzie potrafił jej pokazać, policjant uzna, że w aucie jej nie ma), może skutkować grzywną w wysokości od 20 do nawet 3 tys. zł.

Wówczas podstawą do ukarania kierowcy taką kwotą jest opisany w kodeksie wykroczeń art. 97, mówiący o naruszeniu przepisów o bezpieczeństwie lub porządku w ruchu drogowym. Trzeba jednak pamiętać, że najwyższa kwota mandatu w tym przypadku pada niezwykle rzadko.

