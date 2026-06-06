W skrócie Rezerwacja kamperów na wakacje staje się coraz bardziej popularna, co powoduje trudności ze znalezieniem wolnego pojazdu w sezonie oraz niesie ryzyko wysokich mandatów za nieprzestrzeganie ograniczeń prawa jazdy kategorii B.

Do prowadzenia większości kamperów wystarcza prawo jazdy kategorii B, jednak cięższe pojazdy wymagają kategorii C1 lub C oraz spełnienia dodatkowych warunków wypożyczalni, takich jak wiek kierowcy i staż za kierownicą.

Przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej kampera może skutkować mandatem od 1,5 do 5 tys. zł, a w przypadku skierowania sprawy do sądu kara może wynosić nawet 30 tys. zł.

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Rosnąca popularność kamperów nie powinna nikogo dziwić. Taki sposób podróżowania daje dużą swobodę, pozwala ograniczyć koszty noclegów i nie wymaga wcześniejszego planowania każdego etapu wyjazdu. Wystarczy spakować bagaże, odebrać pojazd z wypożyczalni i ruszyć w trasę. Właśnie wtedy pojawia się jednak kwestia, o której wiele osób przypomina sobie zbyt późno.

Jakie prawo jazdy jest potrzebne do prowadzenia kampera?

W zdecydowanej większości pojazdów dostępnych w wypożyczalniach wystarczy zwykłe prawo jazdy kategorii B. Dotyczy to kamperów, których dopuszczalna masa całkowita (DMC) nie przekracza 3,5 tony.

Sytuacja zmienia się jednak w przypadku większych kamperów. Jeżeli DMC przekracza 3,5 tony, ale nie jest wyższe niż 7,5 tony, kierowca musi posiadać prawo jazdy kategorii C1. Jeszcze cięższe pojazdy wymagają już pełnych uprawnień kategorii C. Dlatego przed podpisaniem umowy warto sprawdzić dane znajdujące się w dowodzie rejestracyjnym. Kluczowa jest rubryka F, w której podana jest dopuszczalna masa całkowita pojazdu.

Posiadacze prawa jazdy kat. B mogą kierować kamperami o DMC do 3,5 t. 123RF/PICSEL

Wypożyczasz kampera? Samo prawo jazdy to nie wszystko

Posiadanie odpowiednich uprawnień nie zawsze oznacza, że bez problemu wypożyczymy kampera. Najczęściej wymagane jest ukończenie 25. roku życia, choć część wypożyczalni dopuszcza kierowców mających co najmniej 21 lat. Bardzo często konieczne jest również posiadanie prawa jazdy od dwóch lub trzech lat, a niektóre firmy oczekują nawet pięcioletniego doświadczenia za kierownicą. Do tego dochodzi kaucja, która w przypadku większych i droższych modeli może wynosić kilka tysięcy złotych.

To właśnie tutaj kierowcy kamperów popełniają najczęstszy błąd. DMC to nie tylko masa pojazdu

Wielu wypożyczających zakłada, że skoro kamper został zarejestrowany jako pojazd do 3,5 tony to nie ma ryzyka przekroczenia limitu. Trzeba jednak wiedzieć, że dopuszczalna masa całkowita obejmuje nie tylko sam pojazd, ale również pasażerów, bagaże, wodę, wyposażenie turystyczne, rowery, markizy czy dodatkowe akcesoria. Wystarczy kilka osób na pokładzie, pełny zbiornik wody i wakacyjny ekwipunek, aby limit został przekroczony.

DMC kampera nie może przekraczać 3,5 t na kat. B - wlicza się w to paliwo, woda, bagaże oraz osoby podróżujące. 123RF/PICSEL

Jaki mandat grozi za jazdę przeładowanym kamperem?

Konsekwencje jazdy przeładowanym pojazdem wiążą się przede wszystkim z karą finansową. Jeżeli podczas kontroli okaże się, że pojazd przekracza dopuszczalną masę całkowitą, a kierowca nie posiada wymaganej kategorii prawa jazdy to grozi mu mandat od 1,5 do 5 tys. zł. Na tym jednak problemy się nie kończą, bo jeżeli sprawa trafi do sądu to kara może wzrosnąć nawet do 30 tys. zł.

Kierowcy powinni jednak być świadomi, że jazda przeładowanym kamperem nie tylko zagrożona jest mandatem karnym. Dodatkowo znacząco zwiększy się droga hamowania, prowadzenie się pogorszy, a także wzrośnie ryzyko awarii zawieszenia czy układu hamulcowego. Dla własnego bezpieczeństwa - ale także innych użytkowników ruchu drogowego - warto pakować się skrupulatnie, aby limitu określonego w rubryce F w dowodzie rejestracyjnym nie przekroczyć.

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