Spis treści: Kiedy przychodzi mandat z fotoradaru? Po ilu dniach przychodzi mandat za czerwone światło? Kiedy mandat się przedawnia? Co zrobić, gdy przyjdzie mandat z fotoradaru?

Większość takich spraw załatwiana jest stosunkowo szybko, zwłaszcza w przypadku prywatnych pojazdów. W przypadku tych leasingowanych sprawa może zająć nieco dłużej, bo list najpierw przychodzi do leasingodawcy, a dopiero potem do osoby leasingującej.

Kiedy przychodzi mandat z fotoradaru?

Najczęściej pierwszy list trafia do właściciela auta po 2-4 tygodniach od wykroczenia. Zdarza się, że dzieje się to szybciej, zwłaszcza jeśli naruszenie zostało zarejestrowane blisko miejsca zamieszkania kierowcy i sprawa nie wymaga dodatkowych wyjaśnień. Bywa też odwrotnie - korespondencja idzie dłużej, bo zdjęcie trzeba zweryfikować, a dane ustalić.

180 dni przewiduje się na doręczenie pierwszego pisma po ujawnieniu wykroczenia przez urządzenie. Nie oznacza to jednak, że po upływie pół roku sprawa automatycznie znika czy się przedawnia. Jeśli list nie dotrze w tym czasie, postępowanie może trafić do sądu.

Fotografia z fotoradaru nie pokazuje wyłącznie samochodu. Na materiale zapisane są też podstawowe dane o zdarzeniu - numer rejestracyjny pojazdu, data, godzina, miejsce, zmierzona prędkość i obowiązujące ograniczenie. Niektóre urządzenia zapisują również warunki pogodowe.

To właśnie na podstawie takiego materiału rozpoczyna się dalsza procedura. Jeśli zdjęcie przejdzie pozytywną weryfikację, do właściciela pojazdu wysyłana jest korespondencja z GITD.

Po ilu dniach przychodzi mandat za czerwone światło?

W przypadku systemu Red Light jest podobnie. Kamery zamontowane przy skrzyżowaniach i przejazdach kolejowych rejestrują pojazdy, które wjechały za sygnalizator już po zapaleniu czerwonego światła. W praktyce również tutaj pierwsze pismo zwykle pojawia się po 2-4 tygodniach.

Trzeba jednak pamiętać, że formalnie służby mają więcej czasu. Przyjmuje się, że CANARD (działający w ramach GITD) może wysłać dokumenty w ciągu 180 dni od wykroczenia. Jeśli w tym czasie nie uda się ustalić kierowcy albo sprawa nie zakończy się mandatem, może zostać skierowana dalej.

To ważne, bo przejazd na czerwonym należy do najdroższych wykroczeń rejestrowanych przez kamery. Na skrzyżowaniu mandat wynosi 500 zł i 15 punktów karnych, a na przejeździe kolejowym kara sięga 2 tys. zł, a przy recydywie nawet 4 tys. zł.

Korespondencja z GITD zwykle zawiera trzy formularze. Pierwszy służy do przyjęcia mandatu. Po jego odesłaniu kierowca otrzymuje mandat kredytowany z terminem płatności wynoszącym 7 dni. Drugi formularz pozwala odmówić przyjęcia mandatu. Trzeci daje możliwość wskazania innej osoby, która prowadziła pojazd w chwili popełnienia wykroczenia. To właśnie dlatego list trafia najpierw do właściciela auta, a nie od razu do konkretnego kierowcy.

Kiedy mandat się przedawnia?

Tu pojawia się najwięcej nieporozumień. Brak listu po kilku tygodniach nie oznacza jeszcze, że można spać spokojnie. W uproszczeniu - organy mają rok na wszczęcie postępowania w sprawie wykroczenia. Jeśli to zrobią, sprawa może trwać dłużej, a karalność ustaje dopiero później.

Dopiero po dwóch latach sprawa definitywnie wygasa, jeśli wcześniej została uruchomiona odpowiednia procedura.

Co zrobić, gdy przyjdzie mandat z fotoradaru?

Przede wszystkim nie ignorować korespondencji. Trzeba sprawdzić datę wykroczenia, dane auta, miejsce i rodzaj naruszenia. Dopiero potem warto zdecydować, czy przyjąć mandat, odmówić, czy wskazać faktycznego kierowcę.

Najkrócej mówiąc - mandat z fotoradaru albo za czerwone światło zwykle przychodzi po kilku tygodniach, ale przepisy zostawiają organom znacznie większy margines czasu. I właśnie dlatego brak listu po miesiącu czy dwóch wcale nie oznacza, że sprawa się skończyła.

