Patent z lat 90. ratuje auto przed złodziejami. Nie ukradną go nawet na walizkę

Jakie są metody kradzieży samochodów?

Kiedyś samochody kradło się używając metod siłowych, bo w pozbawionych elektroniki samochodach, tylko takie się sprawdzały. Obecnie nikt nie otwiera drzwi siłowo, nie wyłamuje stacyjek, ani nie próbuje zapalić samochodu łącząc ze sobą dwa kable, niczym na amerykańskich filmach.

Nowocześni złodzieje korzystają na przykład z metody na walizkę, polegającą na wzmocnieniu sygnału oryginalnego kluczyka i oszukania w ten sposób samochodu, że właściciel stoi tuż obok. Auto z systemem bezkluczykowym pozwoli wtedy otworzyć drzwi i uruchomić silnik.

Inny zdobywający popularność sposób to metoda na gameboya. Chodzi o urządzenie, wyglądająca jak popularna niegdyś przenośna konsola do gier, które potrafi samo wygenerować sygnał, oszukujący komputer samochodu, że złodziej ma przy sobie oryginalny kluczyk. Obie te metody są bardzo skuteczne, nie wymagają od złodzieja specjalistycznej wiedzy czy umiejętności, a do tego nie wzbudzają podejrzeń i pozwalają swobodnie ukraść pojazd nawet w biały dzień.

Sposoby ochrony auta przed złodziejami z lat 90. i PRL

Są różne sposoby i pomysły na ochronę przed nowoczesnymi złodziejami, ale paradoksalnie najskuteczniejsze mogą się okazać metody dawno zapomniane. Metody, które kiedyś były bardzo popularne, takie jak:

blokada kierownicy

blokada skrzyni biegów

wyłącznik zapłonu

blokada pedałów

Kiedyś z metod tych korzystało wielu kierowców, ponieważ kradzieże samochodów zdarzały się nieporównywalnie częściej niż obecnie. Mimo tego ich skuteczność bywała naprawdę niska, ponieważ złodzieje byli przygotowani na radzenie sobie z dodatkowymi zabezpieczeniami. W przeciwieństwie do współczesnych złodziei, których mogą łatwo zniechęcić z uwagi na:

czas potrzebny na złamanie takiej blokady - im dłużej złodziej zmaga się ze zdjęciem blokady tym większa szansa na wykrycie przestępcy. Wielu złodziei nie chce podejmować takiego ryzyka i widząc fizyczną blokadę rezygnują z próby kradzieży.

trudności ze złamaniem zamka - współcześni złodzieje nie zawsze potrafią posługiwać się wytrychami, otwierać zamki i zdejmować blokady. Zwykle korzystają z elektroniki i nie są przygotowani do obejścia archaicznych zabezpieczeń.

Jakie są najlepsze zabezpieczenia antykradzieżowe do samochodu?

Wśród dawnych zabezpieczeń są takie, które nie powodują ingerencji w samochód, a także takie, które wymagają wpięcia się w instalację elektryczną, czy założenia na stałe blokady skrzyni biegów.

Dlatego też kierowcy decydują się na zabezpieczenia nieinwazyjne: blokadę kierownicy, pedałów lub zewnętrzną blokadę lewarka zmiany biegów i raczej unikają zabezpieczeń inwazyjnych - na przykład zdalnego odcięcia zapłonu za pomocą ukrytego przed wzrokiem złodzieja przełącznika, czy bolca blokującego skrzynię biegów w tunelu środkowym.

Wadą takiego rozwiązania jest to, że są to urządzenia bardzo nieporęczne i zajmują sporo miejsca. Decydując się na fizyczne zabezpieczenia nie warto też odkurzać starej laski na kierownicę sprzed kilku dekad, bo jakość jej wykonania jest raczej wątpliwa. Poszukajcie raczej nowych rozwiązań z wyższej półki.

