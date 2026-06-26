W skrócie Niektórzy kierowcy przed wyjazdem za granicę sprawdzają, czy muszą zaopatrzyć się w dodatkowe elementy wyposażenia pojazdu, takie jak apteczka lub kamizelka odblaskowa.

Polskie prawo wymaga jedynie posiadania gaśnicy i trójkąta ostrzegawczego w samochodzie osobowym, natomiast w innych krajach europejskich obowiązują różne przepisy dotyczące wyposażenia auta.

Konwencja wiedeńska stanowi, że samochód zarejestrowany w Polsce powinien spełniać wymagania techniczne obowiązujące w Polsce, jednak w praktyce lokalne służby mogą stosować odmienne interpretacje przepisów.

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Polskie przepisy należą do jednych z najmniej restrykcyjnych w Europie. Kierowca samochodu osobowego musi posiadać jedynie dwa elementy obowiązkowego wyposażenia - gaśnicę oraz trójkąt ostrzegawczy. Wszystkie pozostałe elementy, takie jak apteczka, linka holownicza czy kable rozruchowe, nie są prawnie wymagane, więc za ich brak nie grozi mandat.

Niemcy wymagają apteczki, Czechy żarówek. W Europie obowiązują różne zasady

Wybierając się jednak poza granice kraju warto zapoznać się z lokalnymi przepisami. W Niemczech obowiązkowa jest apteczka pierwszej pomocy, kamizelka odblaskowa oraz trójkąt ostrzegawczy. We Francji kierowca również powinien posiadać kamizelkę i trójkąt, a w Austrii kamizelka odblaskowa jest obowiązkowa dla kierowcy opuszczającego pojazd po awarii lub kolizji.

Z kolei na Słowacji kierowcy powinni mieć apteczkę zgodną z lokalnymi normami, a przez lata wymagano również linki holowniczej. W Czechach przepisy przewidywały natomiast obowiązek posiadania m.in. zapasowych żarówek i bezpieczników. Różnic jest zatem sporo, a widmo wysokiego mandatu sprawia, że zmotoryzowani przed wyjazdem starają się kompletować wszystkie przedmioty wymagane przez kraje znajdujące się na trasie podróży.

Obowiązkowe wyposażenie auta różni się w europejskich krajach. Paweł Rygas INTERIA.PL

Konwencja wiedeńska rozwiewa wątpliwości wyposażenia auta. Jeden zapis ma kluczowe znaczenie

W całej sprawie kluczowe znaczenie ma Konwencja wiedeńska o ruchu drogowym z 1968 r., którą Polska ratyfikowała w 1984 r. Dokument reguluje zasady poruszania się pojazdów pomiędzy państwami będącymi stronami porozumienia.

Zgodnie z jej zapisami pojazd uczestniczący w ruchu międzynarodowym powinien spełniać wymagania techniczne kraju, w którym został zarejestrowany. Oznacza to, że samochód zarejestrowany w Polsce nie musi być wyposażany zgodnie z przepisami każdego państwa przez które przejeżdża.

Czy można dostać mandat za brak wyposażenia za granicą?

Konwencja jest dokumentem międzynarodowym, ale zdarza się, że funkcjonariusze różnych państw nie zawsze interpretują przepisy w identyczny sposób. Co więcej, część obowiązków nie dotyczy samego wyposażenia pojazdu, lecz zachowania kierowcy.

Najlepszym przykładem jest kamizelka odblaskowa. W wielu krajach policja traktuje ją jako element bezpieczeństwa osoby znajdującej się na drodze, a nie wyposażenie samochodu. Podczas kontroli lub awarii brak kamizelki może stać się podstawą do ukarania kierowcy.

Policjanci mogą skontrolować stan wyposażenia auta. PIOTR JEDZURA/REPORTER East News

Nie brakuje również sytuacji, w których kierujący zostaje ukarany mandatem, a następnie dochodzi swoich racji w sądzie powołując się na zapisy Konwencji wiedeńskiej. Podczas wakacyjnego wyjazdu mało kto jednak chce wdawać się w międzynarodowy spór prawny z lokalnymi służbami, a elementy wymagane w różnych europejskich krajach nie są ani skomplikowane, ani drogie, ani bezużyteczne.

Takiego wyposażenia w aucie nie musisz mieć

Eksperci ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego zalecają, aby nie ograniczać się wyłącznie do minimum wymaganego przez polskie przepisy. Apteczka pierwszej pomocy, kamizelki odblaskowe dla wszystkich pasażerów, latarka, rękawice robocze czy zapasowe żarówki kosztują niewiele, a mogą okazać się bardzo przydatne podczas awarii lub kolizji.

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