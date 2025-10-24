Spis treści: Kto musi zapłacić abonament RTV? Ile wynosi obowiązkowa opłata za abonament RTV w 2025 roku? Jaka kara za nieopłacony abonament RTV? Kto jest zwolniony z opłacania abonamentu RTV? W 2026 roku podwyżki opłat za abonament RTV

Abonament RTV wciąż obowiązuje, mimo że dla wielu osób wydaje się niepotrzebnym reliktem. Unikanie jego płacenia niesie ze sobą konsekwencje prawne, a kary finansowe mogą być znaczne. Opłata naliczana jest wszystkim posiadaczom odbiorników radiowych i telewizyjnych, w tym również właścicielom pojazdów wyposażonych w radio.

Kto musi zapłacić abonament RTV?

Obowiązek opłacania abonamentu RTV wynika z samego posiadania urządzenia zdolnego do odbioru sygnału radiowego lub telewizyjnego, niezależnie od jego faktycznego wykorzystania. Tak więc posiadanie telewizora w domu oznacza konieczność uiszczania opłaty, nawet jeśli korzysta się wyłącznie z platform streamingowych. Podobnie radio w samochodzie - nawet używane tylko do odtwarzania muzyki z telefonu - podlega obowiązkowi abonamentowemu.

Osoby fizyczne nie muszą wnosić abonamentu RTV za każde urządzenie osobno. 123RF/PICSEL

Na szczęście osoby fizyczne nie muszą wnosić abonamentu RTV za każde urządzenie osobno. Opłata dotyczy rodzaju odbiornika, a nie liczby posiadanych egzemplarzy. Przykładowo, jeśli w domu mamy dwa telewizory i trzy radia, płacimy tylko jeden abonament za telewizor i jeden za radio. W przypadku posiadania wyłącznie radia, opłata dotyczy tylko niego. W ten sam sposób traktowane jest radio znajdujące się w samochodzie.

Dla przedsiębiorców obowiązują nieco inne zasady niż dla osób prywatnych. Każdy odbiornik RTV w firmie - zarówno w biurze, jak i w samochodach służbowych - generuje osobną opłatę. Oznacza to, że jeśli w siedzibie znajduje się kilka telewizorów, trzeba zapłacić wielokrotność stawki abonamentowej. Podobnie wygląda sytuacja w przypadku floty samochodowej - każde auto wyposażone w radio wymaga osobnej opłaty. Dla firm liczba urządzeń ma zatem kluczowe znaczenie.

Ile wynosi obowiązkowa opłata za abonament RTV w 2025 roku?

W 2025 roku miesięczna opłata abonamentowa za posiadanie radioodbiornika wynosi 8,70 zł. W przypadku telewizora lub zestawu radiowo-telewizyjnego stawka miesięczna wynosi 27,30 zł. Płatności należy dokonywać do 25. dnia każdego miesiąca, co oznacza, że w październiku termin ten przypada już jutro. Choć czasu na uregulowanie należności pozostało bardzo niewiele, warto pamiętać, że abonament RTV można opłacić również z góry - za kwartał lub nawet cały rok - korzystając przy tym z przysługujących zniżek.

Dla abonentów decydujących się na płatność z góry stawki wynoszą: 33,80 zł za trzy miesiące i 94 zł za rok w przypadku radia, natomiast dla telewizora lub zestawu radiowo-telewizyjnego - 78,70 zł kwartalnie i 294,90 zł rocznie.

Jaka kara za nieopłacony abonament RTV?

Nieopłacanie abonamentu RTV wiąże się z dotkliwymi konsekwencjami finansowymi. Kara za uchylanie się od obowiązku wynosi 30-krotność miesięcznej stawki - w przypadku radia to 261 zł, a dla telewizora lub zestawu radiowo-telewizyjnego aż 819 zł. Do nałożonej kary doliczane są również zaległe opłaty za cały czas, w którym abonament nie był regulowany. Kontrole przeprowadzają pracownicy Poczty Polskiej, którzy mogą dochodzić należności nawet do pięciu lat wstecz.

Warto pamiętać, że długotrwałe unikanie opłacania abonamentu RTV może skutkować karą sięgającą nawet 1305 zł. Obowiązek obejmuje także kierowców - jeśli radio znajduje się w samochodzie, a właściciel nie reguluje należności, Poczta Polska może określić, od kiedy pojazd jest w jego posiadaniu, i naliczyć zaległe opłaty wraz z karą za okres sięgający nawet pięciu lat.

Kto jest zwolniony z opłacania abonamentu RTV?

Na szczęście prawo przewiduje szereg wyjątków od obowiązku płacenia abonamentu RTV. Zwolnione z opłaty są m.in.:

osoby powyżej 75. roku życia;

osoby po 60. roku życia, których emerytura nie przekracza połowy przeciętnego wynagrodzenia;

osoby z pierwszą grupą inwalidzką lub całkowicie niezdolne do pracy;

osoby z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności, w tym niesłyszące i niewidome (ostrość wzroku poniżej 15 proc.);

osoby bezrobotne;

inwalidzi wojenni i wojskowi wraz z rodzinami;

osoby pobierające świadczenia pieniężne, takie jak zasiłek stały, przedemerytalny czy inne formy pomocy społecznej.

W 2026 roku podwyżki opłat za abonament RTV

Niestety mamy też złe wieści. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji ogłosiła nowe stawki abonamentu RTV na 2026 rok. Miesięczna opłata za korzystanie z odbiornika radiowego wzrośnie do 9,50 zł, natomiast za używanie telewizora lub zestawu radiowo-telewizyjnego wyniesie 30,50 zł. Po uwzględnieniu zniżki, przy opłacie z góry za cały 2026 rok, abonament wyniesie 329,40 zł. Aby skorzystać ze zniżki, wpłatę należy uiścić do 25. dnia pierwszego miesiąca okresu rozliczeniowego.

