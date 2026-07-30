Nowoczesne fotoradary widzą więcej. Sieją postrach wśród kierowców

Wiktor Seredyński

Wiktor Seredyński

Czy polskie fotoradary robią zdjęcia w obie strony? To jedno z pytań, które regularnie pojawia się wśród kierowców wraz z rosnącą liczbą charakterystycznych żółtych "puszek". Odpowiedź nie jest jednoznaczna, bo wszystko zależy od rodzaju urządzenia.

Dwa żółte fotoradary przy drodze skierowane na jezdnię, w tle drzewa i ogrodzenie.
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Spis treści:

  1. Te fotoradary kontrolują kierowców jadących z obu kierunków. Są już w Polsce
  2. Te informacje znajdziesz na zdjęciu z fotoradaru
  3. Po jakim czasie przychodzi mandat z fotoradaru?
  4. Jaka jest tolerancja fotoradarów działających w Polsce?
  5. Ile fotoradarów działa w Polsce w 2026 r.?

Nie każdy fotoradar na polskich drogach działa w ten sam sposób i nie każdy posiada takie same możliwości. Starsze urządzenia najczęściej wykonują zdjęcia pojazdom nadjeżdżającym z jednego kierunku, a więc rejestrują wykroczenia wyłącznie samochodów zbliżających się do urządzenia lub - w zależności od modelu - tych, które już je minęły.

Na rodzimych trasach montowane są nowoczesne urządzenia, które potrafią monitorować ruch w obu kierunkach, a nawet więcej niż dwa pasy ruchu jednocześnie. Pod lupą charakterystycznego żółtego fotoradaru są zatem zarówno ci kierowcy, którzy nadjeżdżają, jak i oddalają się od fotoradaru.

Te fotoradary kontrolują kierowców jadących z obu kierunków. Są już w Polsce

Na polskich drogach działą już coraz więcej nowoczesnych fotoradarów, które nie ograniczają się wyłącznie do wykonywania zdjęć pojazdom nadjeżdżającym z jednego kierunku. Do takich urządzeń należą przede wszystkim Mesta Fusion RN, MultaRadar CD oraz najnowszy TraffiStar SR390, które wyposażone są w zaawansowane systemy pomiarowe, dzięki czemu mogą jednocześnie kontrolować ruch w obu kierunkach oraz prowadzić pomiar na kilku pasach ruchu niezależnie od tego, w którą stronę porusza się pojazd. TraffiStar SR390 może jednocześnie monitorować kilka pasów ruchu, natomiast Mesta Fusion RN nawet osiem pasów w tym samym momencie.

Kilka samochodów poruszających się dwupasmową, krętą drogą wyposażoną w fotoradar oraz drogowskaz wskazujący kierunki do Żukowa i Gdyni.
Tak wygląda fotoradar Mesta Fusion RN.Strozyk/REPORTEREast News

Możliwość wykonywania zdjęć pojazdom oddalającym się od urządzenia ma jeszcze jedną istotną zaletę. Dzięki fotografowaniu tylnej części pojazdu system może skutecznie rejestrować wykroczenia popełniane przez motocyklistów, którzy w przypadku starszych fotoradarów wykonujących zdjęcia wyłącznie od przodu pozostawali bezkarni. Ze względu na brak tablicy rejestracyjnej z przodu jednośladu zidentyfikowanie właściciela pojazdu było po prostu niemożliwe.

Te informacje znajdziesz na zdjęciu z fotoradaru

Zdjęcie wykonane przez fotoradar to nie tylko fotografia samochodu. Na fotografii znajduje się przede wszystkim numer rejestracyjny, data i godzina wykroczenia, miejsce pomiaru, zarejestrowana prędkość oraz obowiązujący limit. W przypadku zdjęć wykonanych od przodu widoczna może być również twarz kierowcy. Na materiale zapisywane są także informacje identyfikujące urządzenie oraz operatora systemu.

Ręka trzyma dokument zawierający wydruk zdjęcia samochodu uchwyconego przez kamerę monitoringu, na tle metalowych szafek lub skrzynek pocztowych. Najważniejszym elementem jest czarno-białe zdjęcie auta oraz fragmenty danych widoczne na wydruku.
Na zdjęciu z fotoradaru umieszczone są najważniejsze informacje, m.in. prędkość, obowiązujące ograniczenie, numer rejestracyjny czy data i godzina wykroczenia.INTERIA.PL

Uchwycone wykroczenia w postaci zdjęć trafiają następnie do Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym (CANARD) i są dołączane do korespondencji kierowanej do właściciela pojazdu.

Po jakim czasie przychodzi mandat z fotoradaru?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Główny Inspektorat Transportu Drogowego ma nawet 180 dni na wszczęcie postępowania. Kierowcy zazwyczaj otrzymują korespondencję z pamiątkowym zdjęciem znacznie szybciej.

Najczęściej wezwanie przychodzi po 2-4 tygodniach od zarejestrowania wykroczenia. Termin ten może się jednak wydłużyć, jeśli w danym okresie urządzenia zarejestrowały wyjątkowo dużą liczbę naruszeń lub konieczna jest dodatkowa analiza zdjęć. Informacja o zarejestrowanym wykroczeniu trafia do właściciela pojazdu listem poleconym i zawiera formularz dotyczący wskazania osoby kierującej samochodem.

Jaka jest tolerancja fotoradarów działających w Polsce?

Większość fotoradarów jest skonfigurowana tak, aby wykonywać zdjęcia po przekroczeniu limitu o co najmniej 11 km/h, jednakże nie jest to sztywna zasada obowiązująca w całym kraju. Ustawienia zależą od rodzaju fotoradaru, jego konfiguracji oraz miejsca montażu. A zatem w niektórych lokalizacjach próg zadziałania może być niższy.

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Ile fotoradarów działa w Polsce w 2026 r.?

Według danych CANARD na dzień 1 lipca 2026 r. w Polsce działało 545 stacjonarnych fotoradarów oraz 116 odcinkowych pomiarów prędkości, które obejmują łącznie 668 km dróg. System uzupełnia 55 urządzeń RedLight, które kontrolują przejazd na czerwonym świetle oraz 8 systemów monitorujących przejazdy kolejowo-drogowe.

Średnio jedno urządzenie przypada obecnie na około 590 km dróg publicznych. Na drogach krajowych odległość między punktami nadzoru wynosi średnio 26 km, natomiast na autostradach i drogach ekspresowych około 90 km.

W całym 2025 r. stacjonarne urządzenia wchodzące w skład systemu CANARD zarejestrowały blisko 1,304 mln wykroczeń, czyli o prawie 150 tys. więcej niż rok wcześniej. W efekcie wystawiono 685 022 mandaty, a wpływy z kar zasiliły budżet państwa - ponad 164 mln zł trafiło do Krajowego Funduszu Drogowego, a 73 mln zł przekazano do Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych.

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