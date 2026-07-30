Spis treści: Te fotoradary kontrolują kierowców jadących z obu kierunków. Są już w Polsce Te informacje znajdziesz na zdjęciu z fotoradaru Po jakim czasie przychodzi mandat z fotoradaru? Jaka jest tolerancja fotoradarów działających w Polsce? Ile fotoradarów działa w Polsce w 2026 r.?

Nie każdy fotoradar na polskich drogach działa w ten sam sposób i nie każdy posiada takie same możliwości. Starsze urządzenia najczęściej wykonują zdjęcia pojazdom nadjeżdżającym z jednego kierunku, a więc rejestrują wykroczenia wyłącznie samochodów zbliżających się do urządzenia lub - w zależności od modelu - tych, które już je minęły.

Na rodzimych trasach montowane są nowoczesne urządzenia, które potrafią monitorować ruch w obu kierunkach, a nawet więcej niż dwa pasy ruchu jednocześnie. Pod lupą charakterystycznego żółtego fotoradaru są zatem zarówno ci kierowcy, którzy nadjeżdżają, jak i oddalają się od fotoradaru.

Te fotoradary kontrolują kierowców jadących z obu kierunków. Są już w Polsce

Na polskich drogach działą już coraz więcej nowoczesnych fotoradarów, które nie ograniczają się wyłącznie do wykonywania zdjęć pojazdom nadjeżdżającym z jednego kierunku. Do takich urządzeń należą przede wszystkim Mesta Fusion RN, MultaRadar CD oraz najnowszy TraffiStar SR390, które wyposażone są w zaawansowane systemy pomiarowe, dzięki czemu mogą jednocześnie kontrolować ruch w obu kierunkach oraz prowadzić pomiar na kilku pasach ruchu niezależnie od tego, w którą stronę porusza się pojazd. TraffiStar SR390 może jednocześnie monitorować kilka pasów ruchu, natomiast Mesta Fusion RN nawet osiem pasów w tym samym momencie.

Tak wygląda fotoradar Mesta Fusion RN. Strozyk/REPORTER East News

Możliwość wykonywania zdjęć pojazdom oddalającym się od urządzenia ma jeszcze jedną istotną zaletę. Dzięki fotografowaniu tylnej części pojazdu system może skutecznie rejestrować wykroczenia popełniane przez motocyklistów, którzy w przypadku starszych fotoradarów wykonujących zdjęcia wyłącznie od przodu pozostawali bezkarni. Ze względu na brak tablicy rejestracyjnej z przodu jednośladu zidentyfikowanie właściciela pojazdu było po prostu niemożliwe.

Te informacje znajdziesz na zdjęciu z fotoradaru

Zdjęcie wykonane przez fotoradar to nie tylko fotografia samochodu. Na fotografii znajduje się przede wszystkim numer rejestracyjny, data i godzina wykroczenia, miejsce pomiaru, zarejestrowana prędkość oraz obowiązujący limit. W przypadku zdjęć wykonanych od przodu widoczna może być również twarz kierowcy. Na materiale zapisywane są także informacje identyfikujące urządzenie oraz operatora systemu.

Na zdjęciu z fotoradaru umieszczone są najważniejsze informacje, m.in. prędkość, obowiązujące ograniczenie, numer rejestracyjny czy data i godzina wykroczenia. INTERIA.PL

Uchwycone wykroczenia w postaci zdjęć trafiają następnie do Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym (CANARD) i są dołączane do korespondencji kierowanej do właściciela pojazdu.

Po jakim czasie przychodzi mandat z fotoradaru?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Główny Inspektorat Transportu Drogowego ma nawet 180 dni na wszczęcie postępowania. Kierowcy zazwyczaj otrzymują korespondencję z pamiątkowym zdjęciem znacznie szybciej.

Najczęściej wezwanie przychodzi po 2-4 tygodniach od zarejestrowania wykroczenia. Termin ten może się jednak wydłużyć, jeśli w danym okresie urządzenia zarejestrowały wyjątkowo dużą liczbę naruszeń lub konieczna jest dodatkowa analiza zdjęć. Informacja o zarejestrowanym wykroczeniu trafia do właściciela pojazdu listem poleconym i zawiera formularz dotyczący wskazania osoby kierującej samochodem.

Jaka jest tolerancja fotoradarów działających w Polsce?

Większość fotoradarów jest skonfigurowana tak, aby wykonywać zdjęcia po przekroczeniu limitu o co najmniej 11 km/h, jednakże nie jest to sztywna zasada obowiązująca w całym kraju. Ustawienia zależą od rodzaju fotoradaru, jego konfiguracji oraz miejsca montażu. A zatem w niektórych lokalizacjach próg zadziałania może być niższy.

Ile fotoradarów działa w Polsce w 2026 r.?

Według danych CANARD na dzień 1 lipca 2026 r. w Polsce działało 545 stacjonarnych fotoradarów oraz 116 odcinkowych pomiarów prędkości, które obejmują łącznie 668 km dróg. System uzupełnia 55 urządzeń RedLight, które kontrolują przejazd na czerwonym świetle oraz 8 systemów monitorujących przejazdy kolejowo-drogowe.

Średnio jedno urządzenie przypada obecnie na około 590 km dróg publicznych. Na drogach krajowych odległość między punktami nadzoru wynosi średnio 26 km, natomiast na autostradach i drogach ekspresowych około 90 km.

W całym 2025 r. stacjonarne urządzenia wchodzące w skład systemu CANARD zarejestrowały blisko 1,304 mln wykroczeń, czyli o prawie 150 tys. więcej niż rok wcześniej. W efekcie wystawiono 685 022 mandaty, a wpływy z kar zasiliły budżet państwa - ponad 164 mln zł trafiło do Krajowego Funduszu Drogowego, a 73 mln zł przekazano do Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych.