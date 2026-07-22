Nowe ceny winiet powalają. Koniec tanich autostrad w Europie

Spis treści: Ile kosztuje winieta na Słowacji w 2026 roku i gdzie kupić eznamkę? Ceny winiet w Czechach 2026. Ile kosztuje przejazd i jak kupić eDalnice bez prowizji? Winiety w Austrii 2026. Cennik ASFINAG i ostatni rok tradycyjnych naklejek Czy przejazd autostradą w Niemczech jest płatny? Zasady i strefy eko Winiety na Węgrzech 2026. Ceny i zasada 60 minut na zakup Ile kosztuje e-winieta w Słowenii 2026 i jak uniknąć mandatu 300 euro? Czy w Chorwacji są winiety? Cennik i opłaty za autostrady na wakacje 2026 Winiety w Bułgarii 2026 (BGTOLL). Cennik i opłaty dla samochodów osobowych

Ile kosztuje winieta na Słowacji w 2026 roku i gdzie kupić eznamkę?

Na Słowacji opłaty obowiązują na autostradach oznaczonych literą D oraz drogach ekspresowych R. Winiety muszą wykupić kierowcy samochodów osobowych i dostawczych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony. Drogi krajowe pozostają bezpłatne. System działa wyłącznie elektronicznie - kamery automatycznie odczytują numery rejestracyjne pojazdów.

Winietę najlepiej kupić na oficjalnej stronie eznamka.sk, za pośrednictwem aplikacji eznamka lub w automatach przy przejściach granicznych, wybranych placówkach słowackiej poczty oraz oznaczonych stacjach paliw.

W 2026 roku ceny słowackich e-winiet wynoszą:

jednodniowa - 8,10 euro (~35 zł),

10-dniowa - 10,80 euro (~46 zł),

30-dniowa - 17,10 euro (~73 zł),

365-dniowa - 90 euro (~385 zł).

Warto pamiętać, że winieta 365-dniowa jest ważna przez pełne 365 dni od wskazanego początku obowiązywania, a nie tylko do końca roku kalendarzowego.

Ceny winiet w Czechach 2026. Ile kosztuje przejazd i jak kupić eDalnice bez prowizji?

Czechy to jeden z krajów, w których ceny winiety drastycznie wzrosły w porównaniu do ubiegłego roku. U naszych południowo-zachodnich sąsiadów obowiązek zakupu winiety dotyczy samochodów wielośladowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony poruszających się po autostradach oraz wybranych drogach ekspresowych. Także tutaj funkcjonuje wyłącznie system elektroniczny przypisany do numeru rejestracyjnego pojazdu.

Oficjalnym kanałem sprzedaży jest portal eDalnice.gov.cz. Winiety można kupić również w automatach przy granicy, placówkach Poczty Czeskiej oraz na wybranych stacjach paliw.

Warto także pamiętać, że dla hybryd i aut elektrycznych w Czechach obowiązują zniżki i zwolnienia. Samochody elektryczne i wodorowe są całkowicie zwolnione z opłat, natomiast hybrydy typu plug-in (PHEV) mogą korzystać ze specjalnej "eko-winiety" za 25 proc. standardowej ceny.

Dla standardowych samochodów osobowych ceny w 2026 roku wynoszą:

jednodniowa - 230 koron czeskich (około 41 zł),

10-dniowa - 300 koron (~54 zł),

30-dniowa - 480 koron (~86 zł),

roczna - 2570 koron (~460 zł).

W przypadku niektórych pojazdów niskoemisyjnych mogą obowiązywać ulgi lub zwolnienia z opłat.

Winiety w Austrii 2026. Cennik ASFINAG i ostatni rok tradycyjnych naklejek

Austria wymaga winiet od kierowców samochodów osobowych, kamperów do 3,5 tony oraz motocykli korzystających z autostrad i dróg ekspresowych. W 2026 roku nadal dostępne będą zarówno winiety elektroniczne, jak i tradycyjne naklejki. Będzie to jednak ostatni rok ich funkcjonowania - Austria planuje całkowite przejście na system elektroniczny pod koniec 2026 roku.

Winietę najlepiej kupić za pośrednictwem oficjalnej strony ASFINAG lub aplikacji mobilnej. Dostępne są również na stacjach paliw, w punktach sprzedaży przy granicy, klubach OAMTC oraz wybranych punktach PZM w Polsce.

Ceny winiet dla samochodów osobowych w 2026 roku:

jednodniowa - 9,60 euro (~41 zł),

10-dniowa - 12,80 euro (~55 zł),

dwumiesięczna - 32 euro (~137 zł),

roczna - 106,80 euro (~457 zł).

Czy przejazd autostradą w Niemczech jest płatny? Zasady i strefy eko

Niemcy należą do nielicznych krajów Europy, w których samochody osobowe i motocykle mogą bezpłatnie korzystać z autostrad oraz dróg federalnych. Kierowcy nie muszą kupować winiet niezależnie od tego, czy są mieszkańcami Niemiec, czy przyjeżdżają z zagranicy.

Warto jednak pamiętać o strefach ekologicznych funkcjonujących w wielu miastach, między innymi w Berlinie, Monachium i Stuttgarcie. Wjazd bez wymaganej zielonej plakietki ekologicznej może zakończyć się mandatem w wysokości około 100 euro (około 430 zł).

Winiety na Węgrzech 2026. Ceny i zasada 60 minut na zakup

Na Węgrzech elektroniczne winiety obowiązują na autostradach i drogach ekspresowych oznaczonych literą M. Dotyczą samochodów osobowych, motocykli, części kamperów oraz pojazdów dostawczych zgodnie z odpowiednią kategorią opłat.

Charakterystycznym rozwiązaniem jest możliwość wykupienia winiety do 60 minut od wjazdu na płatną drogę bez naliczenia kary. Zakupu najlepiej dokonać na oficjalnym portalu ematrica.nemzetiutdij.hu lub na wybranych stacjach paliw.

Dla samochodów osobowych kategorii D1 ceny w 2026 roku wynoszą:

jednodniowa - 5550 forintów (~58 zł),

10-dniowa - 6900 forintów (~72 zł),

miesięczna - 11 170 forintów (~117 zł),

roczna - 61 760 forintów (~650 zł).

Ile kosztuje e-winieta w Słowenii 2026 i jak uniknąć mandatu 300 euro?

W Słowenii od 2022 roku obowiązują wyłącznie e-winiety. Można je kupić za pośrednictwem oficjalnego serwisu evinjeta.dars.si. System obejmuje większość autostrad i dróg ekspresowych, dlatego kierowcy jadący tranzytem przez Słowenię powinni wykupić winietę jeszcze przed wjazdem na płatną drogę.

Dla samochodów osobowych w klasie 2A ceny w 2026 roku wynoszą:

tygodniowa - 16 euro (~69 zł),

miesięczna - 32 euro (~137 zł),

roczna - 117,50 euro (~505 zł).

Za przejazd płatnymi drogami bez ważnej winiety grozi wysoka kara - standardowo około 300 euro.

Czy w Chorwacji są winiety? Cennik i opłaty za autostrady na wakacje 2026

Chorwacja nie stosuje systemu winiet dla samochodów osobowych. Opłaty pobierane są za konkretny przejechany odcinek autostrady, dlatego wysokość należności zależy od długości trasy oraz kategorii pojazdu.

Podane ceny dotyczą samochodów osobowych kategorii I. Przykładowe opłaty:

granica węgierska - Zagrzeb : około 5,80-6,40 euro (~25-27 zł),

granica słoweńska - Zagrzeb : około 6,40 euro (~27 zł),

Zagrzeb - Zadar : około 16 euro (~68 zł),

Zagrzeb - Split : około 24-26,40 euro (~103-113 zł),

Zagrzeb - Rijeka: około 10,10 euro (~43 zł).

Winiety w Bułgarii 2026 (BGTOLL). Cennik i opłaty dla samochodów osobowych

W Bułgarii winiety są obowiązkowe nie tylko na autostradach, ale także na większości dróg krajowych i międzymiastowych. Obowiązek dotyczy pojazdów do 3,5 tony, natomiast motocykle są zwolnione z opłat. System jest w pełni elektroniczny, a kontrola odbywa się za pomocą kamer odczytujących numery rejestracyjne.

Najlepiej kupić winietę na oficjalnej stronie BGTOLL.bg, w aplikacji BGTOLL lub w terminalach znajdujących się na przejściach granicznych i wybranych stacjach paliw.

Ceny w 2026 roku:

weekendowa - 10 lewów (~22 zł),

tygodniowa - 15 lewów (~33 zł),

miesięczna - 30 lewów (~66 zł),

trzymiesięczna - 54 lewy (~119 zł),

roczna - 97 lewów (~214 zł).

Przed wyjazdem warto sprawdzić obowiązujące zasady w kraju, przez który będziemy przejeżdżać. Zakup winiety w oficjalnym kanale sprzedaży pozwala uniknąć dodatkowych prowizji, a przede wszystkim wysokich mandatów za korzystanie z płatnych dróg bez ważnej opłaty.