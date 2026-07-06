W skrócie Ostateczna kwota za przejazd taksówką może obejmować opłaty za strefy taryfowe, przejazdy nocne, w niedziele i święta, a także za czas spędzony w korkach czy na postoju.

Przewoźnicy mogą naliczać dodatkowe koszty za przewóz zwierząt, dużego lub nietypowego bagażu, a także za zamówienie większego samochodu typu van.

Pasażerowie mogą zostać obciążeni opłatami za czas oczekiwania kierowcy, koszty przejazdów płatnymi drogami oraz kwotami sięgającymi nawet kilkuset złotych za zabrudzenie lub uszkodzenie wnętrza pojazdu.

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Regulaminy oraz wysokości opłat za poszczególne sytuacje podczas przejazdu taksówką mogą różnić się w zależności od miasta czy korporacji, ale pewne zasady są wspólne. Osoba zamawiająca przejazd powinna dokładnie zapoznać się z obowiązującym cennikiem, bo na ostateczną kwotę do zapłaty czasami nie będzie składać się wyłącznie opłata początkowa oraz stawka za przejechane kilometry.

Nie tylko liczba kilometrów. Liczy się także czas i pora dnia zamówienia taksówki

Cena przejazdu taksówką składa się z kilku elementów - oprócz opłaty początkowej i stawki za każdy kilometr znaczenie ma również czas przejazdu. Gdy samochód stoi w korku, na czerwonym świetle lub porusza się bardzo wolno to taksometr automatycznie przechodzi z naliczania kilometrów na naliczanie czasu postoju.

Istotna jest również pora dnia - zarówno w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, jak i wielu innych polskich miastach obowiązują osobne taryfy dzienne i nocne. Wyższe stawki naliczane są także w niedziele oraz święta.

Cena za przejazd taksówką uzależniona jest od wielu różnych czynników. MATEUSZ WLODARCZYK / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Jedziesz taksówką poza miasto lub daleko od centrum? Zapłacisz więcej

Jednym z najczęściej pomijanych elementów cennika są strefy taryfowe. W większości korporacji pierwsza taryfa - obowiązująca w ciągu dnia - dotyczy przejazdów na terenie miasta w bezpośredniej bliskości centrum. Po wyjechaniu poza jego granice automatycznie naliczana jest wyższa stawka za każdy kilometr. Z czego to wynika?

Taksówki najczęściej zamawiane są z najbardziej obleganych miejsc w danym mieście - mowa o dworcach PKP i autobusowych czy dużych galeriach handlowych. Zamawiając przejazd poza granice miasta trzeba liczyć się z wyższą stawką, ponieważ maleje prawdopodobieństwo, że kierowca znajdzie pasażera na drogę powrotną.

Za psa lub duży bagaż możesz zapłacić w taksówce dodatkowo

Nie wszystkie korporacje pobierają opłaty za przewóz zwierząt, jednakże w wielu regulaminach takie dopłaty nadal funkcjonują. W zależności od przewoźnika wynoszą od kilku do nawet 20 zł za jednego zwierzaka. Co więcej, często wymagane jest także wcześniejsze poinformowanie dyspozytora, aby wysłał odpowiedni samochód.

Podobnie wygląda sytuacja z dużym lub nietypowym bagażem. Standardowe walizki przewożone są bez dodatkowych kosztów, ale rower, sprzęt sportowy czy bardzo duże przedmioty mogą już wiązać się z dopłatą lub koniecznością zamówienia większego samochodu.

Spóźnisz się na taksówkę? Zapłacisz za każdą minutę postoju

Dodatkowe koszty pojawiają się również wtedy, gdy pasażer nie stawił się w wyznaczonym miejscu na czas. Większość firm taksówkarskich przewiduje kilka minut bezpłatnego oczekiwania po przyjeździe kierowcy pod wskazany adres, ale po ich upływie rozpocznie się naliczanie opłaty za każdą kolejną minutę postoju.

Podobna zasada obowiązuje podczas samego kursu - jeśli pasażer poprosi o zatrzymanie się pod sklepem, apteką czy bankomatem, taksometr nadal pracuje i nalicza opłatę za czas oczekiwania.

Za postój i oczekiwanie taksówkarza na pasażera również doliczana jest opłata. 123RF/PICSEL

Większy samochód i opłaty drogowe również mogą zwiększyć koszt przejazdu

Niektóre usługi są dodatkowo płatne już na etapie zamawiania przejazdu. Dotyczy to przede wszystkim taksówek przeznaczonych dla większej liczby pasażerów lub osób podróżujących z dużą liczbą walizek. Do rachunku mogą zostać doliczone również opłaty za przejazd autostradami lub innymi płatnymi odcinkami dróg. W przypadku niektórych firm taksówkarskich koszt opłat drogowych ponosi pasażer.

Zabrudzenie taksówki może kosztować nawet kilkaset złotych

Najwyższe dodatkowe opłaty nie dotyczą jednak samego przejazdu, a szkód wyrządzonych w pojeździe. Regulaminy przewidują możliwość obciążenia pasażera kosztami profesjonalnego czyszczenia wnętrza, jeśli dojdzie do jego zabrudzenia. Najczęściej chodzi o zwymiotowanie czy rozlanie napojów. Wówczas koszt może sięgnąć nawet kilkuset złotych.

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