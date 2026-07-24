Nie każde okulary nadają się do jazdy. Możesz zapłacić karę

Spis treści: Za ciemne okulary mogą oznaczać mandat? Tu przepisy ograniczają stopień przyciemnienia soczewek Jakie okulary przeciwsłoneczne sprawdzą się za kierownicą? Kolor soczewek i wygoda też mają znaczenie

Jazda w pełnym słońcu bez odpowiedniej ochrony oczu może powodować dyskomfort, szybsze zmęczenie wzroku i pogorszenie widoczności. Dobrze dobrane okulary przeciwsłoneczne pomagają ograniczyć oślepianie, poprawiają komfort podróżowania i ułatwiają obserwowanie sytuacji na drodze. Problem pojawia się wtedy, gdy kierowca wybiera model, który zamiast pomagać, nadmiernie ogranicza ilość docierającego światła do tego stopnia, że może utrudniać bezpieczną jazdę.

Za ciemne okulary mogą oznaczać mandat?

Na samym początku uspokajamy. W polskim prawie o ruchu drogowym nie znajdziemy bezpośrednich zapisów dotyczących noszenia okularów przeciwsłonecznych podczas prowadzenia pojazdu. Nie oznacza to jednak, że możemy bezkarnie zakładać dowolne okulary w każdych warunkach.

Przepisy wyraźnie wskazują, że kierowca musi mieć pełną kontrolę nad pojazdem i zapewnioną odpowiednią widoczność drogi oraz jej otoczenia. Jeśli więc policjant uzna, że nasze okulary przeciwsłoneczne ograniczają widoczność i stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa, może nałożyć mandat. Przykładem może być noszenie okularów z bardzo ciemnymi szkłami podczas zmierzchu, w tunelu czy przy zachmurzonym niebie.

W UK jeśli funkcjonariusz uzna, że okulary są zbyt ciemne albo kierowca korzysta z nich w niewłaściwych warunkach, może wystawić mandat. 123RF/PICSEL

Tu przepisy ograniczają stopień przyciemnienia soczewek

Nieco inaczej prezentuje się sytuacja w Wielkiej Brytanii. Polscy kierowcy poruszający się po wyspach muszą pamiętać, że nie każde okulary przeciwsłoneczne nadają się do prowadzenia samochodu. Przepisy ograniczają stopień przyciemnienia soczewek do wartości "4".

Jeśli funkcjonariusz uzna, że okulary są zbyt ciemne albo kierowca korzysta z nich w niewłaściwych warunkach, na przykład podczas jazdy nocą lub przy złej pogodzie, może wystawić mandat w wysokości 100 funtów, czyli około 510 zł. Ignorowanie poleceń policjanta i wdawanie się w spór może mieć znacznie poważniejsze konsekwencje. W takim przypadku kara może wzrosnąć nawet do 5 tys. funtów, co oznacza ponad 25 tys. zł.

Jakie okulary przeciwsłoneczne sprawdzą się za kierownicą?

No dobrze, a jakie okulary przeciwsłoneczne przy prowadzeniu auta sprawdzą się najlepiej? Podstawowym elementem, na który należy zwrócić uwagę przy wyborze okularów do samochodu, jest ochrona przed promieniowaniem UV. Soczewki powinny zatrzymywać 100 proc. promieniowania ultrafioletowego. Długotrwała ekspozycja na UV może negatywnie wpływać na wzrok i przyczyniać się do problemów takich jak zaćma czy zwyrodnienie plamki żółtej. Dlatego warto wybierać okulary z oznaczeniem "UV 400" lub "100% UV protection", które potwierdzają odpowiedni poziom ochrony.

Duże znaczenie ma również polaryzacja soczewek. Takie okulary ograniczają odblaski pojawiające się między innymi na mokrej jezdni, szybach innych samochodów czy metalowych elementach otoczenia. Dzięki temu obraz jest bardziej wyraźny, a kierowca łatwiej dostrzega szczegóły na drodze. Polaryzacja może także zmniejszyć zmęczenie oczu podczas długiej jazdy w słoneczne dni.

Kolor soczewek i wygoda też mają znaczenie

Nie bez znaczenia pozostaje kolor zastosowanych soczewek. Do prowadzenia samochodu najlepiej sprawdzają się szkła szare oraz brązowe. Szare soczewki ograniczają intensywność światła, jednocześnie nie zmieniając naturalnego wyglądu otoczenia. Z kolei brązowe mogą poprawiać kontrast, co bywa przydatne przy gorszej widoczności, na przykład podczas pochmurnej pogody lub o zmierzchu.

Przy wyborze okularów warto zwrócić uwagę także na ich konstrukcję. Odpowiednio duże soczewki i dodatkowa ochrona boczna pomagają ograniczyć dostęp światła padającego z boków. Istotny jest również komfort użytkowania, szczególnie podczas dłuższych tras. Okulary nie powinny uciskać nosa ani uszu, a oprawki powinny być lekkie i wytrzymałe. Materiały takie jak nylon czy metal oraz regulowane noski i zauszniki mogą poprawić dopasowanie do twarzy.