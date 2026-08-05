W skrócie Policjanci z Jarosławia uratowali 10-miesięczne dziecko, które zostało zatrzaśnięte w samochodzie, wybijając szybę w pojeździe.

W upalny dzień wnętrze samochodu może nagrzać się nawet do 70 stopni Celsjusza, co stanowi śmiertelne zagrożenie dla ludzi i zwierząt.

W zamkniętym aucie nie należy zostawiać elektroniki z akumulatorami litowo-jonowymi, leków, żywności oraz kosmetyków ciśnieniowych.

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We wtorek, po godz. 13 dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu otrzymał zgłoszenie, z którego wynikało, że 10-miesięczne dziecko zostało uwięzione w samochodzie zaparkowanym na jednym z parkingów. Kierująca nie mogła dostać się do kabiny, gdyż przypadkowo zatrzasnęła drzwi, a kluczyki zostały w środku.

Dziecko zatrzaśnięte w samochodzie. Błyskawiczna akcja policji

Niezwykle ważny był czas. W kabinie samochodu było 10-miesięczne dziecko, a temperatura powietrze na zewnętrz sięgała wówczas niemal 40 stopni. W tych warunkach wnętrze zamkniętego samochodu błyskawicznie się nagrzewa, co niesie bezpośrednie zagrożenie dla życia osób znajdujących się w środku.

Na miejsce skierowano patrol Wydziału Patrolowo-Interwencyjnego. Policjanci błyskawicznie podjęli decyzję o wybiciu szyby. Dziesięciomiesięczna dziewczynka została bezpiecznie wydobyta z samochodu. Akcję przeprowadzono tak szybko, że dziecku nic się nie stało i nie wymagało pomocy medycznej.

W upalny dzień w samochodzie może być nawet 70 stopni

W upalny dzień wnętrze zaparkowanego auta nagrzewa się błyskawicznie. Jak podkreśla rzecznik ITS Mikołaj Krupiński, temperatura może wzrosnąć nawet do 70 stopni Celsjusza. Już 15-minutowy postój może sprawić, że temperatura w kabinie przekroczy 50 stopni.

Dlatego nigdy nie powinno się zostawiać w samochodzie dzieci, ale również osób starszych. Takie osoby mają ograniczoną zdolność do termoregulacji, dlatego bardzo szybko mogą doznać przegrzania organizmu. W skrajnych przypadkach taka sytuacja może zakończyć się śmiercią. Dotyczy to oczywiście również zwierząt.

W upalny dzień również uchylona szyba nie zapewni odpowiedniej wentylacji. Dlatego też policjanci apelują, by w przypadku zauważenia osoby bądź zwierząt pozostawionych w zamkniętym samochodzie w upalny dzień niezwłocznie powiadamiać służby, dzwoniąc pod numer alarmowy 112.

Czego nie zostawiać w aucie w upalny dzień?

W upalne dni trzeba też uważać, jakie rzeczy zostawiamy w samochodzie. Zdecydowanie nie powinniśmy zostawiać urządzeń elektronicznych: smartfonów, tabletów, laptopów, aparatów fotograficznych czy powerbanków. Litowo-jonowe akumulatory, które stosowane są w takich urządzeniach, bardzo źle znoszą wysokie temperatury.

Pozostawienie na długo telefonu czy tabletu z zamkniętym aucie niemal na pewno zakończy się nieodwracalnym uszkodzeniem baterii. Jak będziemy mieć szczęście, "tylko" spadnie jej pojemność. W skrajnych przypadkach bateria może spuchnąć, a nawet się zapalić.

W czasie upału w kabinie samochodu nie powinno się również zostawić m.in. leków, artykułów spożywczych czy kosmetyków w opakowaniach ciśnieniowych (np. dezodorantów), które w wysokiej temperaturze mogą zostać rozerwane.