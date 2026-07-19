Największe błędy na myjni bezdotykowej. Nie domyjesz auta, uszkodzisz lakier

Spis treści: Podczas mycie nie korzystaj ze szczotek Utrzymuj właściwy kąt lancy z wodą Nie używaj domowych detergentów Nie szoruj lakieru Po myciu nie wyjeżdżaj na ulicę mokrym autem Warto rozważyć dodatkowe zabezpieczenie lakieru

Regularnie mycie samochodu przedłuża jego trwałość, ale zalegający brud lub nieprawidłowe czyszczenie może doprowadzić do uszkodzeń lakieru lub nadwozia. Dlatego warto używać sprawdzonej i specjalistycznej chemii samochodowej oraz delikatnych ścierek z mikrofibry. Ważna jest również kolejność wykonywanych czynności oraz technika.

Nie wystarczy tylko pokryć samochodu pianą, wyszorować go, a następnie spłukać. Skuteczne mycie jest bardziej skomplikowane. Przedstawiamy kilka częstych błędów, których należy się wystrzegać przy korzystaniu z myjni.

Podczas mycie nie korzystaj ze szczotek

Podczas korzystania z myjni bezdotykowych warto unikać czyszczenia szyb i karoserii dostępnymi tam szczotkami. Kierowcy bardzo często wykorzystują je do szorowania kół i nadkoli, które są pełne błota, piachu i żwiru. Często zabrudzenia pozostają w gęstym włosiu szczotki i działają jak papier ścierny, doprowadzając do niszczenia i matowienia lakieru.

Zamiast tego warto skorzystać z nowych gąbek i szczotek lub rękawiczek z mikrowłókien. Przed nałożeniem piany warto spłukać cały brud, a podczas mycia moczyć szmatki w wiadrze z czystą wodą, a pianę nakładać od dołu do góry.

Utrzymuj właściwy kąt lancy z wodą

Myjnia bezdotykowa to bardzo popularna metoda czyszczenia samochodu. Jej działanie opiera się na korzystaniu ze strumienia wody pod wysokim ciśnieniem. To skuteczny sposób, ale ważna jest technika. Lanca powinna być skierowana pod kątem około 45 stopni od lakieru. Warto przy okazji pilnować odpowiedniej odległości lancy od karoserii - nie mniejszej niż 20 centymetrów. Tylko w takim wypadku skutecznie umyjemy samochód, a do tego nie uszkodzimy elementów karoserii.

Nie powinno się kierować strumienia wody na szczeliny samochodu, a mocniejsze zabrudzenia wyczyścić za pomocą specjalnego preparatu. Lanca powinna służyć do zmycia kurzu i namoczenia karoserii przed właściwym myciem, a na koniec do spłukania piany (robimy to od góry do dołu).

Nie używaj domowych detergentów

Często kierowcy nie zwracają uwagę na środki, których stosują do mycia auta. Domowe detergenty działają szkodliwie na karoserię samochodu. Mogą powodować mikrozarysowania i odpryski lub odbarwienia. Naprawa takich elementów może kosztować od kilkuset złotych.

Dlatego warto zainwestować w porządny szampon samochodowy, zestaw do glinkowania, płyn do felg oraz czernidło do opon, a także preparaty do czyszczenia wnętrza samochodu.

Nie szoruj lakieru

Insekty na szybie lub przednim pasie samochodu bardzo często są trudne do usunięcia. Szorowanie szorstką gąbką lub szczotką może doprowadzić do uszkodzenia lakieru. Aby pozbyć się brudu wystarczy namoczyć takie miejsca wodą z dodatkiem szamponu.

Czasami przyda się specjalny preparat do usuwania insektów. Jeśli zauważymy ptasie odchody na karoserii, trzeba je zmyć jak najszybciej. Zawierają substancje żrące i mogą doprowadzić do odbarwień.

Po myciu nie wyjeżdżaj na ulicę mokrym autem

Wielu kierowców zapomina o suszeniu samochodu po myciu. Pozostawienie mokrej powłoki sprawia, że do nadwozia przykleja się kurz, pył lub inne zanieczyszczenia z powietrza. Dlatego warto przetrzeć nadwozie przy pomocy ręcznika z mikrofibry lub delikatnych ręczników, żeby usunąć nadmiar wody.

Warto rozważyć dodatkowe zabezpieczenie lakieru

Żeby utrwalić efekt czystego samochodu, warto rozważyć nałożenie wosku lub warstwy nabłyszczającej. Aplikacja takich preparatów może być czasochłonna, ale samochód uzyska elegancki połysk, a do tego lakier będzie dodatkowo chroniony przed ponownym zabrudzeniem lub zarysowaniem.

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