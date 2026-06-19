W skrócie Niektóre silniki wysokoprężne wyróżniają się odpornością na zużycie i długotrwałą eksploatację, osiągając duże przebiegi przy odpowiednim serwisowaniu.

W artykule opisano trwałe jednostki 1.9 TDI (VAG), 1.6 HDi (PSA/Ford), 2.4D/D5 (Volvo), 1.9 JTD (Fiat/Alfa Romeo) oraz 2.2 i-CTDi (Honda).

Cechami tych silników są prosta konstrukcja, łatwa dostępność części oraz potwierdzona trwałość nawet w wymagających warunkach.

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W zestawieniu najtrwalszych diesli nie mogło zabraknąć jednostek, które przez lata zdobywały zaufanie kierowców w codziennej eksploatacji. Łączy je relatywnie prosta konstrukcja, szeroka dostępność części zamiennych oraz odporność na wysokie przebiegi, nawet w wymagających warunkach.

Współczesny rynek motoryzacyjny coraz rzadziej oferuje taką mechaniczną prostotę, dlatego te silniki często określane są mianem ostatnich "pewniaków" w świecie diesli.

1.9 TDI (VAG). Filar grupy Volkswagena

Silnik 1.9 TDI z koncernu VAG to jedna z najbardziej rozpoznawalnych jednostek wysokoprężnych w Europie. Występował zarówno w starszych wersjach z pompą rotacyjną, jak i w nowszych odmianach z pompowtryskiwaczami. Jego konstrukcja przez lata zyskała opinię wyjątkowo odpornej i trwałej, stanowiąc jeden z filarów oferty diesli grupy Volkswagena.

W praktyce bardzo często trafiał do samochodów flotowych oraz taksówek, gdzie jego wytrzymałość była regularnie testowana w trudnych warunkach eksploatacyjnych. Wielu użytkowników raportowało przebiegi przekraczające 500 tys. km bez poważnych problemów mechanicznych. W wielu przypadkach wystarczały jedynie podstawowe czynności serwisowe, co dodatkowo utrwaliło jego reputację jako "diesla nie do zdarcia". Istotnym atutem pozostaje również ogromna dostępność wiedzy serwisowej, która znacząco ułatwia naprawy nawet przy bardzo dużych przebiegach.

1.6 HDi (PSA/Ford). Dobra równowaga to podstawa

Silnik 1.6 HDi powstał we współpracy koncernów PSA i Ford i szybko stał się jedną z najpopularniejszych jednostek wysokoprężnych początku XXI wieku. Od początku wyróżniał się dobrą równowagą pomiędzy spalaniem a osiągami, co przełożyło się na jego szerokie zastosowanie w wielu modelach różnych klas - od kompaktów po większe samochody rodzinne.

Jednostka ta była często wybierana do codziennej eksploatacji, gdzie kluczowe znaczenie miały niskie koszty użytkowania oraz ekonomia paliwowa. Wiele egzemplarzy pozostaje w użyciu do dziś, co potwierdza ich dobrą odporność na długotrwałą eksploatację. Przy odpowiedniej obsłudze serwisowej silniki te są w stanie osiągać przebiegi znacznie przekraczające 500 tys. km.

Volvo 2.4D / D5. Szwedzka wytrzymałość i wysoka kultura

Pięciocylindrowe jednostki Volvo 2.4D i D5 od początku uchodziły za jeden z najmocniejszych punktów szwedzkich modeli. Charakterystyczna praca, solidna konstrukcja oraz wysoka kultura pracy jak na silnik wysokoprężny sprawiły, że szybko zdobyły opinię wyjątkowo trwałych.

Silniki te bardzo często spotyka się w autach z dużymi przebiegami, co wynika z ich odporności na intensywną eksploatację. Wielu użytkowników podkreśla, że to raczej nadwozie i elementy osprzętu wymagają napraw niż sam układ napędowy. Nie brakuje egzemplarzy pozostających w regularnym użytkowaniu mimo naprawdę imponujących przebiegów.

Fiat / Alfa Romeo 1.9 JTD. Włoska motoryzacja potrafi zaskoczyć

Silnik 1.9 JTD (Jet Turbo Diesel) okazał się jedną z najbardziej udanych konstrukcji Fiata, mimo że włoska motoryzacja nie zawsze kojarzyła się z wysoką trwałością. Jednostka ta była montowana w wielu modelach koncernu, takich jak Fiat Punto, Stilo, Croma oraz Alfa Romeo 147, 156 i 159. Szybko zdobyła opinię silnika zdolnego do pracy przy bardzo dużych przebiegach.

Szczególnie ceniono go w zastosowaniach flotowych i taksówkarskich, gdzie egzemplarze regularnie przekraczały 500 tys. km bez konieczności przeprowadzania poważnych remontów. Kluczowe znaczenie miała prosta, solidna konstrukcja oraz dobrze dobrane komponenty. W nowszych wersjach zaczęły jednak pojawiać się typowe dla nowoczesnych diesli problemy, m.in. związane z filtrem cząstek stałych.

Honda 2.2 i-CTDi. Pierwszy Diesel japońskiej marki

Honda 2.2 i-CTDi była pierwszą własną konstrukcją diesla japońskiej marki i od samego początku zebrała bardzo dobre opinie. Doceniano ją za wysoką kulturę pracy oraz brak typowych dla wielu diesli drgań i nadmiernego hałasu. Silnik szybko zyskał również uznanie w testach długodystansowych.

Jednostka ta stała się jednym z kluczowych elementów europejskiej oferty Hondy, szczególnie w modelu Accord. W praktyce uchodzi za bardzo trwałą konstrukcję, która przy regularnym serwisowaniu zachowuje sprawność przez długi czas. Kierowcy chwalili także jej elastyczność oraz przewidywalny sposób oddawania mocy.

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