W skrócie Resztki jedzenia lub wycieki płynów mogą przyciągnąć mrówki do samochodu i sprawić, że samo odkurzanie nie rozwiąże problemu.

Mrówki wybierają samochody, gdy znajdą tam dostęp do pokarmu, schronienia lub ciepłego miejsca sprzyjającego rozmnażaniu się.

Usunięcie mrówek bywa skuteczne po zlokalizowaniu gniazda, natomiast jeśli to się nie uda, można zastosować żele lub opryski, a w trudnych przypadkach konieczna jest dezynsekcja.

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Wiosna i lato to czas, kiedy kierowcy częściej zmagają się z nieproszonymi pasażerami. Mrówki potrafią pojawić się w samochodzie zaskakująco szybko i równie szybko zamienić pojedyncze wizyty w regularną obecność całej kolonii. Choć pierwszym odruchem jest dokładne sprzątanie wnętrza i usunięcie resztek jedzenia, nie zawsze przynosi to oczekiwany efekt.

Obecność mrówek w aucie to nie tylko kwestia dyskomfortu. Dla części osób sama świadomość obecności insektów za kierownicą jest problemem, ale w skrajnych przypadkach mrówki mogą również wpływać na stan techniczny pojazdu. Dotyczy to przede wszystkim instalacji elektrycznej w okolicach komory silnika i progów, gdzie owady potrafią znaleźć dogodne warunki do bytowania.

Dlaczego mrówki wybierają właśnie samochód?

Choć samochód nie wydaje się naturalnym miejscem dla owadów, w praktyce często spełnia trzy podstawowe warunki, których mrówki szukają: dostęp do pożywienia, schronienie i bezpieczne miejsce do rozmnażania.

Najczęściej problem zaczyna się od jedzenia pozostawionego w kabinie. Okruszki po przekąskach, opakowania po słodyczach, kubki po kawie z mlekiem czy niedopite słodkie napoje wystarczą, by przyciągnąć pierwsze osobniki. A gdy jedna mrówka znajdzie źródło pożywienia, bardzo szybko pojawiają się kolejne - w ciągu kilku godzin ich liczba może wzrosnąć do dziesiątek, a nawet setek.

Nie zawsze jednak winne są zaniedbania. Mrówki przyciągają również niektóre płyny eksploatacyjne. Szczególnie dotyczy to glikolu obecnego w układzie chłodzenia, który ma słodkawy zapach i smak. Jeśli owady krążą wokół komory silnika, warto sprawdzić, czy pod autem nie pojawiają się ślady wycieku.

Latem dochodzi jeszcze jeden czynnik. Samochód pozostawiony na słońcu nagrzewa się do temperatur sięgających kilkudziesięciu stopni. Takie warunki mogą okazać się atrakcyjne dla kolonii - wysoka temperatura sprzyja rozwojowi jaj i przeobrażaniu larw, dlatego zdarza się, że część mrowiska przenosi się do trudno dostępnych zakamarków auta.

Najpierw znajdź źródło problemu

Usuwanie pojedynczych owadów z wnętrza zwykle daje tylko chwilowy efekt. Jeśli kolonia funkcjonuje w pobliżu miejsca postoju, mrówki będą wracać. Dlatego pierwszym krokiem powinno być ustalenie, którędy przemieszczają się do samochodu. Warto przez chwilę poobserwować ich trasę i sprawdzić, dokąd prowadzi. Często okazuje się, że gniazdo znajduje się zaledwie kilka lub kilkanaście metrów dalej.

Po odnalezieniu mrowiska możliwości jest kilka. Przy niewielkich koloniach skuteczne może być zalanie gniazda wrzątkiem. W przypadku większych skupisk częściej stosuje się preparaty kontaktowe w formie proszku. Część z nich można rozsypywać wokół mrowiska lub łączyć ze słodkim dodatkiem, np. miodem albo sokiem, tworząc przynętę.

Warto zwrócić uwagę na sposób oznaczenia takich środków. Niektóre granulaty mają charakterystyczny kolor, co ułatwia ich odróżnienie od innych substancji. Producenci stosują też dodatki o gorzkim smaku, aby ograniczyć ryzyko przypadkowego kontaktu dzieci i zwierząt z preparatem.

Co zrobić, gdy nie ma czasu na szukanie mrowiska?

Jeśli nie uda się szybko zlokalizować kolonii, alternatywą może być zastosowanie żelu na mrówki bezpośrednio w aucie. Preparat nakłada się punktowo w miejscach aktywności owadów - pod fotelami, przy progach lub w narożnikach bagażnika.

Mechanizm działania jest prosty: mrówki traktują żel jak pożywienie i transportują go do gniazda. Tam trafia do pozostałych osobników, również do królowej. W efekcie po kilku dniach problem może ustąpić bez konieczności rozbierania wnętrza czy stosowania bardziej inwazyjnych metod.

Wokół garażu, miejsca postojowego lub podjazdu pomocny bywa także oprysk. Najdłużej działają preparaty mikrokapsułkowane, które utrzymują skuteczność nawet po opadach deszczu. Jeżeli jednak inwazja powraca mimo kolejnych prób albo owadów jest wyjątkowo dużo, pozostaje profesjonalna dezynsekcja. Koszt usługi zazwyczaj mieści się w przedziale od 150 do 300 zł i zależy zarówno od wielkości samochodu, jak i skali problemu.

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