Spis treści: Co sprawdzić przed montażem LPG w hybrydzie? Ile kosztuje instalacja LPG w hybrydowej Toyocie? Czy LPG niszczy silnik hybrydy? Kiedy zwróci się instalacja LPG w hybrydzie?

Napęd hybrydowy, zwłaszcza w Toyotach z silnikiem 1.8, dobrze nadaje się do gazu. Jednostki te mają hydrauliczną regulację luzów zaworowych, więc odpada ręczne regulowanie ich co kilkadziesiąt tysięcy kilometrów. Prosty, wolnossący silnik benzynowy z wtryskiem pośrednim znakomicie działa na LPG, a polskie serwisy dopracowały montaż instalacji sekwencyjnej, w której sterowniki przełączają napęd z benzyny na gaz z pominięciem fazy przejściowej.

Co sprawdzić przed montażem LPG w hybrydzie?

Zdaniem mechaników najważniejsze dzieje się jeszcze przed założeniem instalacji. Jak podkreśla Norman Śmigielski z sieci serwisów Alma Auto we Wrocławiu, przed montażem weryfikują przede wszystkim układ zapłonowy i ogólną kondycję silnika. "Robimy analizę spalin i sprawdzamy korekty paliwowe. To pokazuje nam realny stan silnika, a od tego zależy późniejsza kalibracja sterownika instalacji", tłumaczy.

Marcin Opala z serwisu Cito Auto Gaz we Wrocławiu dodaje, że każdy silnik przed zagazowaniem poddaje kontroli ciśnienia sprężania. "Rozstrzał między cylindrami nie powinien przekraczać 0,5 bara. Gdy sięga bara, silnik nadaje się raczej do remontu niż do montażu gazu", wyjaśnia. Jego zdaniem cała filozofia sprowadza się do tego by "najpierw kupić auto ze zdrowym silnikiem, a dopiero potem myśleć o gazie. Słaba jednostka z LPG to podwójny kłopot - na benzynie pojeździłaby jeszcze trochę, na gazie błyskawicznie pokaże wszystkie swoje słabości", mówi Opala.

W Polsce rośnie zainteresowanie nowymi samochodami z instalacją gazową LPG. Paweł Rygas INTERIA.PL

Ile kosztuje instalacja LPG w hybrydowej Toyocie?

Warto postawić na renomowanego producenta. W Alma Auto instalacja marki Stag dla hybrydowych Toyot to koszt 3,5-3,8 tys. zł, a jak dodaje Śmigielski, zdecydowana większość klientów przyjeżdża na montaż właśnie Toyotami. W Cito Auto Gaz montaż instalacji Zenit Blue Box kosztuje 3,3-3,5 tys. zł, a Zenit Black Box 3,5-3,9 tys. zł. Butla ma zwykle 50-56 litrów i trafia w miejsce koła zapasowego. Gwarancja obejmuje zwykle 2 lata lub 100 tys. km na elementy wykonawcze oraz 5 lat bez limitu kilometrów na sterowniki.

Do rachunku trzeba jednak wliczyć starsze wersje silnika 1.8, w których, jak przypomina Opala, konieczna jest kontrola lub regulacja luzu zaworowego. Sama kontrola to 450-550 zł, a regulacja, zależnie od liczby popychaczy, od 1,5 do 2,5 tys. zł - wydatek planowany co 30-40 tys. km.

Czy LPG niszczy silnik hybrydy?

Jak podkreśla Opala, instalacja powinna mieć aktywną adaptację mieszanki oraz wtryskiwacze gazu o powtarzalnej, precyzyjnej wartości. Właściwie dobrane komponenty i sterowniki z aktywną adaptacją minimalizują ryzyko szybszego zużycia, a przede wszystkim wypalenia gniazd i zaworów. Dobrze dobrana mieszanka i precyzyjne dawkowanie zmniejszają obciążenie termiczne silnika w porównaniu z instalacją na tańszych podzespołach.

Osobno trzeba zadbać o zapłon. W autach bez gazu świece irydowe wymienia się zwykle nie później niż po 60 tys. km, a klasyczne po 30 tys. Montaż LPG skraca ten interwał o połowę - irydowe trzeba wymienić po maksymalnie 30 tys. km, klasyczne po 15 tys. Gaz spala się w wyższej temperaturze i szybciej je degraduje. Warto też pamiętać o dwóch niuansach nowszych modeli: instalacja musi emulować system paliwowy, bo komputer Corolli wylicza poziom paliwa na podstawie przejechanych kilometrów, a instalatorzy powinni tak mocować przewody, by nie przecierały cienkiej powłoki lakierniczej podwozia.

Kiedy zwróci się instalacja LPG w hybrydzie?

Sama Corolla 1.8 Hybrid jest oszczędna - 5-5,5 l/100 km w mieście to norma. Czy warto więc dokładać gaz za 3,5 tys. zł? Przy rocznym przebiegu 15 tys. km i średnim spalaniu benzyny 6 l/100 km, po cenie 7 zł za litr, roczny koszt paliwa to 6,3 tys. zł. Gazu zużyjemy więcej, załóżmy o 20 proc., czyli 7,2 l/100 km - to około 3,5 tys. zł rocznie. Zwrot następuje więc po nieco ponad roku.

Trzeba tylko pamiętać, że auto zawsze startuje na benzynie i, jak dodaje Śmigielski, dopiero po dogrzaniu reduktora do 40 st. C, najdalej po 2-3 km, przełącza się na gaz - dlatego w baku trzeba stale mieć zapas benzyny. Inaczej wygląda rachunek przy hybrydowej Corolli 2.0 z wtryskiem bezpośrednim, gdzie montaż kosztuje aż 10 tys. zł.