Spis treści: Przewrócony pachołek to ważny znak Dlaczego pachołek, a nie pinezka w Google Maps? Dlaczego stosuje się leżące pachołki?

Niektórzy mają manię naprawiania otaczającego świata. O ile społeczne inicjatywy typu zbieranie śmieci, czy naprawianie uszkodzonych ławek trudno ocenić negatywnie, o tyle czasem dobrze byłoby zachować ostrożność. Np. widząc przewrócony pachołek leżący gdzieś na rozdrożu, lepiej go nie podnosić.

Przewrócony pachołek to ważny znak

Na sprawę rzucili światło strażacy z niemieckiego Wesertal - Lippoldsberg. Na swoim facebookowym fanpage'u zwrócili uwagę, że ten przedmiot stanowi dla nich ważną wskazówkę. Napisali:

Jeśli zobaczysz słupek drogowy leżący na rozwidleniu dróg, na skrzyżowaniu dróg w lesie lub na wiejskich drogach, zostaw go tam, gdzie się znajduje i nie ustawiaj go ponownie. Ten stożek nie przewrócił się sam, ale służy jako przewodnik dla służb ratowniczych, które poruszają się w górę. W ten sposób możemy szybciej dotrzeć na miejsce zdarzenia i usunąć przyczynę wezwania. Szczególnie w obecnym czasie, kiedy pola i lasy są wyjątkowo suche, wymagana jest szybka interwencja służb ratowniczych.

Dlaczego pachołek, a nie pinezka w Google Maps?

Oczywiście, żyjemy w czasach nawigacji GPS i każdy może wysłać pinezkę wskazującą dokładną lokalizację danego miejsca. Ale gdy chodzi o leśne dukty, czy miejsca oddalone od dróg, standardowa nawigacja okaże się bezużyteczna. W takich sytuacjach służby muszą polegać na bardziej "analogowych" wskazówkach, właśnie takich jak wspomniany przewrócony pachołek. Swoim wąskim końcem wskazuje kierunek, w jakim muszą udać się pracownicy służb ratunkowych, by jak najszybciej dotrzeć na miejsce niebezpiecznego zdarzenia.

Dlaczego stosuje się leżące pachołki?

Gdy w słabo zurbanizowanym terenie dochodzi np. do pożaru lasu i na miejsce konieczny jest przyjazd kilku wozów strażackich, pierwsza ekipa może w ten sposób wskazać odpowiednią drogę dla kolejnych. W ten sposób strażacy mogą szybciej dotrzeć na miejsce zdarzenia i usunąć przyczynę wezwania. W takiej sytuacji szpiczasty koniec pachołka wskazuje najczęściej odpowiednią drogę, którą powinny skierować się oddziały strażaków.

Informacja ta jest szczególnie ważna zwłaszcza w obecnym czasie, kiedy pola i lasy są suche i narażone na trudne do ugaszenia pożary.

