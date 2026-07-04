Metoda "na lusterko" na filmie. Tak turyści tracą pieniądze za granicą

W skrócie Oszustwo drogowe metodą na lusterko polega na symulowaniu kolizji poprzez rzucenie przedmiotem w auto ofiary, a następnie nakłonieniu jej do zjazdu na pobocze.

Sprawcy manipulują kierowcami, brudząc ich lusterka kredą i wywierając presję czasu, aby wymusić gotówkę na rzekomą naprawę bez udziału policji.

Przed oszustwem można się obronić, proponując wezwanie policji lub korzystając z nagrania z wideorejestratora samochodowego.

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W trakcie wakacyjnych podróży wielu kierowców skupia się przede wszystkim na szybkim dotarciu do celu, nie spodziewając się, że po drodze mogą stać się celem dobrze przygotowanego oszustwa. Przestępcy drogowi coraz rzadziej stosują siłę. Zamiast tego wykorzystują zaskoczenie, presję czasu i stres, licząc na to, że kierowca podejmie pochopną decyzję.

To właśnie dlatego organizacje zajmujące się bezpieczeństwem ruchu drogowego ostrzegają przed nowymi metodami działania. Jedną z nich jest tzw. oszustwo "na lusterko", które trafiło nawet na listę ostrzeżeń niemieckiego stowarzyszenia ADAC. Zgłoszenia dotyczą przede wszystkim tras przebiegających przez Włochy, ale podobnych sytuacji nie brakuje także na drogach Hiszpanii, czy Francji.

Metoda "na lusterko" zbiera żniwo wśród turystów

Schemat jest z pozoru prosty, ale starannie przygotowany. Oszuści wybierają miejsca, w których ruch jest spowolniony, często w pobliżu parkingów lub miejsc obsługi podróżnych. Gdy samochód ofiary wyprzedza ich pojazd, rzucają w jego kierunku niewielki kamień lub inny drobny przedmiot. Kierowca słyszy charakterystyczne uderzenie i zwykle nie podejrzewa, że było ono celowo wywołane.

Po chwili sprawcy doganiają auto i gestami pokazują własne lusterko, dając do zrozumienia, że doszło do kolizji. Nakłaniają kierowcę do zjazdu na najbliższy parking. Tam informują, że podczas manewru wyprzedzania uszkodzone zostało ich lusterko, przedstawiając się jako poszkodowani.

Fałszywe dowody, manipulacja i presja czasu

Na tym oszustwo dopiero się zaczyna. Relacje poszkodowanych wskazują, że sprawca zwykle podchodzi do samochodu od strony pasażera. Nie jest to przypadek. W tym momencie dyskretnie przeciera obudowę lusterka auta ofiary kredą lub podobnym materiałem, pozostawiając wyraźny ślad.

Następnie pokazuje uszkodzenie swojego lusterka, które w rzeczywistości istniało już wcześniej, i zachęca kierowcę do obejrzenia własnego pojazdu. Widząc świeży ślad na swoim lusterku oraz pamiętając odgłos uderzenia sprzed kilku minut, wiele osób dochodzi do wniosku, że faktycznie mogło doprowadzić do uszkodzenia. To właśnie na takim połączeniu pozornych dowodów i stresu opiera się cały mechanizm manipulacji.

Oszuści nie chcą wzywać policji i liczą na presję czasu

Kolejnym etapem jest propozycja szybkiego zakończenia sprawy. Sprawca przekonuje, że nie ma potrzeby wzywania policji ani uruchamiania procedury ubezpieczeniowej za granicą. Pokazuje nawet ogłoszenie z używanym lusterkiem lub jego elementem, sugerując, że naprawa będzie tania, jeśli kierowca od razu zapłaci gotówką.

Dla turystów taka propozycja często wydaje się rozsądna. Perspektywa wielogodzinnego oczekiwania na patrol, formalności w obcym kraju i opóźnienia w podróży sprawia, że wielu decyduje się zapłacić, choć w rzeczywistości padło ofiarą dobrze zaplanowanego oszustwa.

Niedawno na naszą skrzynkę redakcyjną otrzymaliśmy materiał wideo, który jest idealnym przykładem na to, jak działa metoda "na lusterko" i czego się po niej spodziewać. Pan Damian Król, który przesłał nam film, na szczęście nie dał się naciągnąć oszustom.

Jak obronić się przed metodą "na lusterko"?

Według zaleceń ADAC, jeśli jedynym sygnałem było usłyszane stuknięcie, a samochód prowadził się normalnie i kierowca jest pewny, że zachował bezpieczny odstęp, nie ma obowiązku zatrzymywania się na wezwanie osoby, która twierdzi, że doszło do kolizji.

Jeżeli jednak kierowca zdecyduje się zatrzymać i ma jakiekolwiek wątpliwości, najlepszym rozwiązaniem jest poinformowanie drugiej strony o wezwaniu policji. W wielu przypadkach sama zapowiedź udziału funkcjonariuszy wystarcza, by oszuści zrezygnowali z dalszego działania.

Dodatkowym zabezpieczeniem, tak jak w przypadku pana Damiana, może być także wideorejestrator. Nagranie z kamerki zamontowanej za przednią szybą pozwala później zweryfikować przebieg zdarzenia i może potwierdzić, że uszkodzenie lusterka drugiego pojazdu istniało jeszcze przed spotkaniem na drodze.

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