Metalowe kratownice nad polskimi drogami niepokoją kierowców. GDDKA wyjaśnia

W ostatnich latach na polskich drogach szybkiego ruchu pojawiły się tajemnicze konstrukcje, które przyciągają uwagę kierowców. Niektórzy podejrzewają, że to nowe systemy do kontroli prędkości, inni z kolei myślą, że mogą pełnić funkcję zabezpieczenia mostów lub ekranów akustycznych. Rzeczywistość okazuje się jednak bardziej interesująca. Metalowe kratownice służą do ochrony nietoperzy - tych niezwykle pożytecznych, ale często zagrożonych stworzeń, których trasy przelotu przecinają się z głównymi drogami.

Do czego służą metalowe kratownice nad drogami?

Polska, podobnie jak wiele krajów w Europie, podejmuje działania mające na celu ochronę przyrody, nawet na pozornie nieoczywistym froncie. Drogi ekspresowe i autostrady często przecinają naturalne trasy migracyjne nietoperzy. Te nocne ssaki potrafią przemierzać duże odległości w poszukiwaniu pożywienia, a w sezonie letnim ich trasy żerowiskowe często krzyżują się z głównymi trasami komunikacyjnymi. Problem pojawia się, gdy nietoperze - instynktownie lecąc w określonych kierunkach - zbliżają się zbyt nisko do powierzchni dróg, co naraża je na niebezpieczne kolizje z pojazdami.

Jak działają metalowe kratownice?

Jak informuje GDDKiA, kratownice to proste konstrukcje przypominające gigantyczne litery "Y", które mają na celu kierowanie nietoperzy na wyższy pułap lotu. Dzięki temu poruszają się one nad pojazdami, unikając niebezpiecznych spotkań z ruchem drogowym. Metalowe siatki umieszczone na kratownicach tworzą barierę, którą nietoperze dostrzegają i przelatują ponad nią, zamiast zbliżać się do asfaltu.

Tworzące kształt litery Y konstrukcje ułatwiają nietoperzom pokonanie szerokiej trasy GDDKiA

Czy metalowe kratownice naprawdę działają?

Takie konstrukcje zastosowano m.in. na drogach S3 oraz S8, gdzie monitoring potwierdził, że nietoperze omijają niebezpieczne odcinki. To rozwiązanie okazało się skutecznym sposobem na ograniczenie ryzyka kolizji i ochronę populacji nietoperzy - zwierząt objętych ścisłą ochroną w Polsce.

Cupra Terramar 2.0 TSI 4Drive: SUV bez hybrydy w świecie BEV i PHEV Interia pl INTERIA.PL