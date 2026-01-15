W skrócie W Czechach obowiązuje system elektronicznych winiet na autostrady, a niektóre odcinki są bezpłatne.

Od 2026 roku ceny winiet niewiele wzrosną, ale właściciele aut elektrycznych i hybryd plug-in mogą liczyć na znaczące zniżki lub zwolnienie z opłat.

Zakup winiety można zrealizować online lub stacjonarnie, a brak opłaty grozi wysokimi mandatami.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Elektroniczne winiety w Czechach obowiązują na większości autostrad. Dla przypomnienia - w czeskim systemie oznaczeń są te odcinki, które oznaczono literą "D" oraz numerem składającym się z jednej lub dwóch cyfr.

Które odcinki autostrad w Czechach są darmowe?

Istnieje też całkiem sporo odcinków, za które płacić nie trzeba, ale zwykle łączą się one z płatnymi, więc, w praktyce, zakup winiety elektronicznej jest konieczny, jeśli chcemy sprawnie przejechać Czechy wzdłuż czy wszerz.

Darmowe odcinki autostrad obejmują między innymi fragmenty praskiej obwodnicy, autostradę D7 w kierunku Niemiec, autostradę D5 (w ramach obwodnicy Pilzna) czy obwodnice Olomouca i Brna.

Ile kosztuje winieta w Czechach?

Od 1 stycznia 2026 roku obowiązuje nowy cennik, ale podwyżki są nieznaczne. Tak jak dotychczas można kupić cztery rodzaje winiet - na 1/10/30 dni lub na cały rok. Ich ceny różnią się nie tylko w zależności od okresu, ale także napędu samochodu. Faworyzowane są pojazdy elektryczne oraz hybrydy plug-in.

Standardowe ceny winiet wynoszą:

Winieta 1-dniowa - 230 koron czeskich (40 zł); wzrost o 20 koron

Winieta 10-dniowa - 300 koron czeskich (52 zł); wzrost o 10 koron

Winieta 30-dniowa - 480 koron czeskich (82 zł); wzrost o 20 koron

Winieta roczna - 2570 koron czeskich (446 zł); wzrost o 130 koron

Przypomnijmy, że jedna korona czeska kosztuje obecnie około 17 groszy, więc podwyżki są naprawdę symboliczne.

Winieta w Czechach - auta elektryczne i hybrydowe plug-in

Ale są właściciele pojazdów, którzy z opłat są albo zwolnieni albo też mogą płacić niższe stawki. Chodzi przede wszystkim o kierowców pojazdów elektrycznych i hybryd plug-in, ale również tych napędzanych gazem ziemnym (CNG i LNG) oraz biometanem. Tu warto podkreślić, że z opłat nie są zwolnione pojazdy z instalacjami LPG - ich właściciele muszą płacić pełną stawkę.

W przypadku hybryd typu plug-in też jest warunek. Muszą one emitować maksymalnie 50 gramów CO2 na kilometr. W przeciwnym razie zniżka ich nie obowiązuje. Poniżej ceny winiet na czeskie autostrady dla modeli hybrydowych plug-in:

Winieta 1-dniowa - 50 koron czeskich (8,70 zł)

Winieta 10-dniowa - 70 koron czeskich (13 zł)

Winieta 30-dniowa - 120 koron czeskich (21 zł)

Winieta roczna - 640 koron czeskich (111 zł)

Jak widać, rabaty są znaczące. Jeszcze mniej - dokładnie zero koron czeskich, zapłacą za autostrady właściciele samochodów elektrycznych oraz napędzanych wodorem. Żeby jednak jeździć za darmo po czeskich autostradach należy złożyć odpowiedni wniosek, który dostępny jest na stronie edalnice.cz. Automatycznie zwolnione z opłat są tylko pojazdy z czeskimi tablicami rejestracyjnymi.

Gdzie kupić elektroniczną winietę do Czech?

Najwygodniej zrobić to przed wyjazdem poprzez wyżej wymieniony, oficjalny serwis internetowy. Ale jeśli wolimy zakup "fizyczny", to też istnieje taka możliwość - przede wszystkim na stacjach paliw EuroOil, RoBiN OIL, ale także w oddziałach czeskiej poczty czy kioskach samoobsługowych (w tych ostatnich możliwe są wyłącznie płatności bezgotówkowe).

Mandat za jazdę bez winiety w Czechach jest dotkliwy. Na miejscu trzeba zapłacić 5 tysięcy koron czeskich (870 zł), ale w postępowaniu administracyjnym wysokość mandatu może wzrosnąć do 20 tysięcy koron (prawie 3,5 tys. zł).

Maybach S680 czy Rolls-Royce Ghost Extended? Porównanie samochodów dla milionerów Maciej Olesiuk INTERIA.PL