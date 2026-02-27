W skrócie Kuny mogą powodować poważne uszkodzenia samochodów, przegryzając przewody pod maską.

Na rynku dostępne są różnorodne sposoby odstraszania kun, w tym ultradźwięki i środki zapachowe.

Jedną z opisanych metod ochrony auta jest rozłożenie pod pojazdem metalowej siatki, która wydaje odstraszający dźwięk.

Gdy o poranku samochód nie chce się uruchomić albo na desce rozdzielczej niespodziewanie zapalają się kontrolki błędów, niewielu kierowców od razu podejrzewa działalność małego drapieżnika. Tymczasem kuny od lat stanowią prawdziwą zmorę właścicieli pojazdów. Z łatwością dostają się do komory silnika, gdzie przegryzają przewody i uszkadzają elementy instalacji.

Naprawa powstałych w ten sposób szkód może pochłonąć nawet kilka tysięcy złotych, a samo ustalenie źródła problemu często okazuje się czasochłonne i kłopotliwe. Nic więc dziwnego, że kierowcy coraz częściej poszukują skutecznych metod, które raz na zawsze zniechęcą te zwierzęta do odwiedzania ich samochodów.

Kuny mogą wyrządzić wiele niebezpiecznych szkód - np. przegryźć przewody samochodowe. Jeśli podejrzewasz, że się u ciebie zasiedliły, działaj natychmiast 123RF/PICSEL

Dlaczego kuny pokochały nasze samochody?

Wbrew powszechnemu przekonaniu komora silnika nie służy kunie do zakładania gniazda. Samochód jest przez nią wykorzystywany jako chwilowe schronienie, a nie stałe miejsce bytowania. Ciepło, które utrzymuje się jeszcze przez pewien czas po wyłączeniu silnika, ochrona przed deszczem i wiatrem, a także możliwość ukrycia pożywienia sprawiają, że przestrzeń pod maską staje się dla tych sprytnych zwierząt wyjątkowo atrakcyjna.

Kuny są aktywne przede wszystkim nocą, dlatego ich obecność często długo pozostaje niezauważona. Właściciel pojazdu orientuje się, że coś jest nie tak, dopiero wtedy, gdy dostrzeże ślady łap, resztki jedzenia lub przegryzione przewody. Dla zwierzęcia to bezpieczna kryjówka, natomiast dla kierowcy - ryzyko kosztownej i poważnej awarii.

Sposoby na kuny. Co naprawdę działa?

Na rynku dostępnych jest wiele urządzeń i preparatów, które mają odstraszać nieproszonych gości. Dużą popularnością cieszą się odstraszacze ultradźwiękowe oraz środki zapachowe imitujące woń większych drapieżników. Niektórzy kierowcy decydują się także na domowe sposoby, umieszczając pod maską produkty o intensywnym zapachu. Problem polega na tym, że skuteczność takich metod bywa zróżnicowana, a ich stosowanie wymaga systematyczności.

Tymczasem w sieci coraz częściej można natknąć się na informacje o metodzie, która zdobyła popularność wśród naszych zachodnich sąsiadów. Nie wykorzystuje ona ani intensywnych zapachów, ani urządzeń elektronicznych, lecz opiera się na nieskomplikowanym rozwiązaniu mechanicznym. Sprowadza się do stworzenia pod samochodem takiej powierzchni, po której kuna nie będzie chciała się poruszać.

Metalowa siatka. Prosty i niedrogi sposób

Metoda polega na rozłożeniu pod samochodem metalowej siatki lub arkusza blachy. Konstrukcję można osadzić w lekkiej ramie dopasowanej do rozstawu kół. Kluczowe jest to, by powierzchnia była niestabilna i wydawała wyraźny dźwięk przy nacisku. Szeleszczący, metaliczny odgłos skutecznie zniechęca kuny, które unikają poruszania się po hałaśliwym podłożu.

Rozwiązanie ma jednak swoje ograniczenia. Najłatwiej zastosować je na prywatnym podjeździe lub w garażu, gdzie element można bezpiecznie przechowywać. Wymaga też każdorazowego usuwania siatki przed wyjazdem, co z czasem może stać się uciążliwe. Mimo to wielu kierowców podkreśla, że to prosty i niedrogi sposób, który realnie ogranicza ryzyko nocnych wizyt pod maską.

