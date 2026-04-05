Kierowcy często zakładają, że samo orzeczenie o niepełnosprawności otwiera drogę do parkowania na "kopertach". Tymczasem przepisy są bardziej restrykcyjne.

Karta parkingowa 2026 - kto może ją otrzymać

Prawo do karty parkingowej mają przede wszystkim osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, ale tylko wtedy, gdy ich stan realnie ogranicza możliwość samodzielnego poruszania się. W praktyce chodzi o sytuacje, w których pokonanie nawet krótkiego dystansu bez wsparcia stanowi poważny problem, a nie tylko dyskomfort.

Możliwość uzyskania karty istnieje również przy umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, ale tu kryteria są już wyraźnie zawężone. Dotyczy to głównie osób z konkretnymi schorzeniami, które faktycznie przekładają się na ograniczoną mobilność. Mowa o przyczynach niepełnosprawności oznaczonych symbolami:

04-0 (choroby narządu wzroku),

05-R (upośledzenie narządu ruchu)

lub 10-N (choroba neurologiczna),

07-S (choroby układu oddechowego oraz krążenia) w przypadku stwierdzenia wystąpienia znacznego ograniczenia możliwości samodzielnego poruszania się.

Sam wpis "umiarkowany" nie oznacza więc automatycznego prawa do karty.

Uprawnienie obejmuje także dzieci do 16. roku życia, jeśli ich stan zdrowia powoduje znaczne trudności w poruszaniu się. W takich przypadkach karta wydawana jest formalnie na dziecko, ale w praktyce korzysta z niej opiekun podczas przewozu.

Orzeczenie to za mało - decyduje konkretny zapis

Najważniejszy element, który decyduje o przyznaniu karty, znajduje się w samym orzeczeniu. Musi się w nim pojawić wyraźne wskazanie dotyczące ograniczonej możliwości samodzielnego poruszania się oraz zasadności wydania karty parkingowej.

To właśnie na tym etapie odpada duża część wniosków. Osoba może mieć orzeczenie - nawet w stopniu umiarkowanym lub znacznym - ale jeśli komisja nie wpisze odpowiedniego wskazania, karta nie zostanie wydana. W praktyce oznacza to, że decyzja nie opiera się wyłącznie na diagnozie, lecz na ocenie funkcjonowania w codziennym ruchu.

Kto karty parkingowej nie dostanie

System jest skonstruowany w sposób dość restrykcyjny. Karta parkingowa nie przysługuje osobom z lekkim stopniem niepełnosprawności, niezależnie od rodzaju schorzenia. Wykluczone są także osoby, które mają orzeczenie, ale nie spełniają kryterium istotnego ograniczenia mobilności.

To jeden z powodów, dla których temat regularnie wraca - bo z perspektywy wielu kierowców różnica między "ma orzeczenie" a "ma kartę" wydaje się nielogiczna. W praktyce jest to jednak świadome zawężenie systemu, które ma ograniczyć nadużycia.

Co daje karta parkingowa i jak można z niej korzystać

Najbardziej oczywistym przywilejem jest możliwość parkowania na wyznaczonych miejscach dla osób z niepełnosprawnościami. W praktyce oznacza to łatwiejszy dostęp do urzędów, sklepów czy placówek medycznych, czyli dokładnie tam, gdzie odległość od wejścia ma największe znaczenie.

Warto też pamiętać, że karta przypisana jest do konkretnej osoby, a nie do pojazdu. Może być używana w różnych samochodach, ale tylko wtedy, gdy uprawniona osoba rzeczywiście znajduje się w środku.

Jak wyrobić kartę parkingową - procedura krok po kroku

Aby uzyskać kartę parkingową, trzeba złożyć wniosek w powiatowym lub miejskim zespole ds. orzekania o niepełnosprawności - czyli dokładnie tam, gdzie wydawane jest orzeczenie. Kluczowe jest to, że urząd nie bada już stanu zdrowia od zera, tylko opiera się na wcześniej wydanym orzeczeniu, dlatego jeśli nie ma w nim wskazania do karty, wniosek zostanie odrzucony. Do dokumentów trzeba dołączyć aktualne zdjęcie, dowód tożsamości oraz kopię orzeczenia. Sama procedura nie jest skomplikowana, ale w praktyce wydłuża się przez kolejki i czas oczekiwania na rozpatrzenie - szczególnie w większych miastach. Gotowa karta jest dokumentem imiennym i zawiera m.in. datę ważności oraz zabezpieczenia utrudniające jej kopiowanie lub używanie przez osoby trzecie.

Ile kosztuje karta parkingowa w 2026 roku

Opłata za wydanie karty parkingowej jest ustawowo stała i wynosi 21 zł. To jedyny koszt związany z jej wyrobieniem, niezależnie od miejsca zamieszkania. W praktyce oznacza to, że sama karta nie jest barierą finansową - znacznie większym problemem bywa spełnienie kryteriów formalnych i uzyskanie odpowiedniego wpisu w orzeczeniu. Warto też pamiętać, że karta wydawana jest na czas określony, zgodny z ważnością orzeczenia, co oznacza konieczność ponownego przejścia procedury po jego wygaśnięciu.

Zmiany i realia 2026 - system bardziej szczelny

W ostatnich latach system wydawania kart parkingowych jest stopniowo uszczelniany. Wprowadzane są rozwiązania cyfrowe, takie jak centralne rejestry czy kody QR, które mają ograniczyć przypadki nadużyć i korzystania z kart przez osoby nieuprawnione.

To kierunek, który jasno pokazuje intencję ustawodawcy - dostęp do przywilejów ma być ściśle powiązany z realną potrzebą, a nie tylko formalnym statusem.

Omoda 5 Hybrid – 224 KM i niskie spalanie. Sprawdzamy, jak jest naprawdę INTERIA.PL