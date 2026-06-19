Spis treści: W jakich krajach za korzystanie z wideorejestratora grozi mandat? W jakich europejskich krajach można mieć w aucie wideorejestrator? Jak wybrać dobry wideorejestrator do samochodu? Musi mieć te funkcje

W Polsce korzystanie z wideorejestratorów jest całkowicie legalne. Kierowcy mogą nagrywać przebieg podróży i wykorzystywać zarejestrowane materiały na własny użytek. Ograniczenia pojawiają się dopiero w momencie publikacji nagrań w internecie - wówczas należy pamiętać o przepisach dotyczących ochrony danych osobowych, które zabraniają udostępniania materiałów pozwalających na identyfikację konkretnych osób bez odpowiedniego przetworzenia nagrania.

Wielu kierowców zakłada jednak, że skoro kamerka jest legalna w Polsce to podobne zasady obowiązują również podczas wakacyjnego wyjazdu za granicę. To błąd, który może okazać się bardzo kosztowny.

W jakich krajach za korzystanie z wideorejestratora grozi mandat?

Najbardziej restrykcyjne przepisy dotyczące kamerek samochodowych obowiązują obecnie w:

Austrii,

Szwajcarii,

Luksemburgu,

Portugalii,

Słowacji.

W krajach tych problemem jest przede wszystkim ochrona prywatności oraz rejestrowanie wizerunku innych uczestników ruchu drogowego bez ich zgody. Lokalne przepisy traktują niektóre wideorejestratory jako formę monitoringu przestrzeni publicznej, co może być niezgodne z obowiązującym prawem.

Najsurowiej do sprawy podchodzi Austria - tam kary za nielegalne nagrywanie mogą sięgać nawet 25 tys. euro, a w przypadku szczególnie poważnych naruszeń kwoty bywają jeszcze wyższe. Również w Szwajcarii i Luksemburgu kierowcy muszą liczyć się z wysokimi grzywnami.

W jakich europejskich krajach można mieć w aucie wideorejestrator?

Nie oznacza to jednak, że w pozostałych krajach Europy można korzystać z kamerek bez żadnych ograniczeń. W większości państw ich używanie jest dopuszczalne, ale pod pewnymi warunkami. Dotyczy to m.in.:

Francji,

Hiszpanii,

Włoch,

Holandii,

Danii,

Szwecji,

Malty,

Bośni i Hercegowiny,

Serbii.

Najczęściej nagrania mogą być wykorzystywane wyłącznie na własny użytek, a ich publikacja wymaga usunięcia danych pozwalających na identyfikację innych uczestników ruchu. Chodzi przede wszystkim o tablice rejestracyjne, twarze kierowców czy inne charakterystyczne elementy umożliwiające ustalenie tożsamości.

Dodatkowe ograniczenia obowiązują także w Niemczech i Wielkiej Brytanii. Tam wideorejestrator nie może ograniczać pola widzenia kierowcy. Z kolei w Norwegii urządzenie nie powinno znajdować się w obszarze bezpośrednio widocznym dla prowadzącego pojazd. Belgia i Węgry wymagają natomiast usuwania nagrań po określonym czasie, a ich wykorzystanie w postępowaniach może podlegać dodatkowym ograniczeniom.

Jak wybrać dobry wideorejestrator do samochodu? Musi mieć te funkcje

Dobry wideorejestrator powinien przede wszystkim zapewniać wysoką jakość nagrań - obecnie absolutnym minimum jest rozdzielczość Full HD (1920 × 1080 pikseli), jednakże znacznie lepszym wyborem są modele nagrywające w jakości 4K. Warto zwrócić uwagę również na kąt widzenia obiektywu - za optymalny uznaje się zakres od 140 do 170 stopni.

Podstawową, a zarazem najważniejszą funkcją jest nagrywanie w pętli (Loop Recording), dzięki któremu kamera automatycznie nadpisuje najstarsze pliki i nie przestaje działać po zapełnieniu karty pamięci. Przydatny jest także G-Sensor wykrywający gwałtowne hamowanie, uderzenie lub kolizję. W takiej sytuacji urządzenie automatycznie zabezpiecza nagranie przed usunięciem. Coraz większą popularnością cieszy się również tryb parkingowy, który pozwala monitorować samochód nawet po wyłączeniu silnika.

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