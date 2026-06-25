Spis treści: O ile bardziej nagrzewa się czarne auto? Jakie kolory aut są najlepsze na upał? Czy kolor auta wpływa też na bezpieczeństwo? Jak schłodzić auto w upał? niezależnie od koloru?

Ciemne kolory pochłaniają więcej promieniowania słonecznego, jasne je odbijają. Czerń, granat czy ciemna szarość chłoną energię słoneczną, która przenosi się na blachę nadwozia, a stamtąd na powietrze w kabinie. Biel, srebro i beż działają odwrotnie, odbijając znaczną część promieni i utrzymując niższą temperaturę.

O ile bardziej nagrzewa się czarne auto?

Wnętrze czarnego samochodu bywa o 10-20 stopni cieplejsze niż białego zaparkowanego w tych samych warunkach. Przy temperaturze zewnętrznej rzędu 38-40 stopni oznacza to, że kabina ciemnego auta może w słońcu przekroczyć 60 stopni, podczas gdy jasne nadwozie ograniczy ten efekt o kilkanaście stopni.

Co istotne, sam lakier to nie wszystko. Ciemne elementy wnętrza, zwłaszcza czarna skórzana tapicerka, pochłaniają ciepło znacznie intensywniej niż jasne materiały i potrafią nagrzać się do temperatur powodujących oparzenie przy dotknięciu. Kierownica i klamry pasów w nasłonecznionym aucie regularnie przekraczają 70 stopni.

Jakie kolory aut są najlepsze na upał?

Jeśli priorytetem jest niska temperatura w kabinie, najlepszym wyborem jest biel - odbija największą część widzialnego spektrum światła. Tuż za nią plasują się srebrny i kolor typu z palety jasnych metalików, które łączą dobrą odbijalność z bardziej efektownym wyglądem. Dobrze sprawdzają się też kremowy, beżowy i pastelowe odcienie. Najgorzej w upale wypadają czerń, granat i ciemna szarość.

To nie znaczy, że właściciele ciemnych aut są bez szans. Lakiery matowe oraz specjalistyczne powłoki o właściwościach odblaskowych ograniczają nagrzewanie, choć kosztują więcej i wymagają staranniejszej pielęgnacji. Wiele zależy też od wyposażenia - wentylowane fotele, sprawna klimatyzacja i ceramiczne przyciemnienie szyb potrafią w dużym stopniu zniwelować niekorzystny wpływ ciemnego nadwozia.

Czy kolor auta wpływa też na bezpieczeństwo?

Temat koloru wykracza poza komfort termiczny. Badania nad widocznością pojazdów - między innymi uczelni Monash University - wskazują, że jasne i kontrastujące z otoczeniem barwy wiążą się z niższym ryzykiem wypadku. Białe auta mają według tych analiz nawet o 10-12 procent mniej kolizji niż ciemne, co tłumaczy się lepszą widocznością za dnia, nocą i we mgle. Najbezpieczniej wypadają biel, żółty, pomarańczowy i odcienie beżowo-złote.

Po drugiej stronie skali są czerń, szarość i w pewnych warunkach srebrny. Czarne auta wykazują w niektórych badaniach nawet o 12 procent wyższe ryzyko kolizji, głównie z powodu słabej widoczności po zmroku i niskiego kontrastu z asfaltem - ciemne nadwozie potrafi wręcz zniknąć w cieniu czy podczas deszczu. Średnie ryzyko przypisuje się czerwieni i niebieskiemu: czerwień bywa mylona ze światłami stopu, a granat zlewa się z niebem.

Jednak część analiz nie znajduje statystycznie istotnego globalnego wpływu koloru na ryzyko wypadku. Większość zgadza się jednak, że kolor ma znaczenie w konkretnych warunkach: o świcie, o zmierzchu, nocą i przy złej pogodzie.

Jak schłodzić auto w upał? niezależnie od koloru?

Bez względu na barwę nadwozia kilka nawyków może obniżyć temperaturę w kabinie. Podstawą jest parkowanie w cieniu, a gdy nie ma takiej możliwości - rozłożenie refleksyjnej osłony za przednią szybą, która blokuje promienie wpadające do środka. Lekko uchylone okna pozwalają gorącemu powietrzu uciekać.

Największą różnicę robi jednak dobre przyciemnienie szyb. Wysokiej jakości folia ceramiczna potrafi znacząco ograniczyć ilość ciepła wnikającego przez szyby, i to niezależnie od koloru auta.

Zabrałem Cuprę Formentor na tor. Ten SUV jest jak wyścigówka INTERIA.PL